В поисках вкусов: какие блюда можно приготовить из съедобных цветов

Самые популярные рецепты – десерты и салаты

"Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

"Утро с Украиной" не прекращает искать новые вкусы. И пока большинство украинцев радуется урожаю картофеля, помидоров и перца, в Одессе собирают цветы.

Выращивают их не для красоты, а для еды. Точнее сказать, именно для гастрономического удовольствия. Зелень со вкусом семечек, капусты, редиса и кинзы – 10-дневные ростки любых овощей и травы популярны уже несколько лет, ведь вкус у такой зелени насыщеннее, чем у взрослого овоща в несколько раз, а витаминов – больше в 30.

Но теперь у вкусных ростков появились конкуренты – декоративные цветы.

"Сейчас пищевые цветы – номер один. Они вышли в топ западных стран, там это уже давно практикуется", – говорит Андрей Воробьев, который выращивает съедобные цветы.

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Оказывается, что блюда с цветами – это не новомодная тенденция. Еще в древнем Риме ели цветы гладиолусов, вместе с солью и оливковым маслом. А для того, чтобы признаться любимой в своих чувствах, достаточно было предложить ей съесть фиалку в сахарном сиропе.

Недаром тысячи цветков ежедневно разъезжаются по Украине. Преимущественно к рестораторам, ведь цветочные блюда и напитки имеют большой спрос. Букетом роз девушку уже не удивишь, а вот салатом из бегоний – другое дело.

Напомним, ранее мы рассказывали о киевлянке, которая готовит съедобные букеты из бельгийского шоколада.