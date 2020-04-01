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В сеть попали концепты новой линейки вин Villa Krim

В сети всплыли инсайдерские снимки новой коллекции вин от лидера украинского алкогольного рынка винного бренда Villa Krim

Как не трудно догадаться, судя по фото, новая линейка будет носить название "Appetite Collection" и ее главным отличием будет то, что каждую из позиций производитель предлагает совмещать с определенным блюдом. Такие вот секреты компании удалось раскрыть раньше времени, благодаря проворности респондентов, на которых в компании решили протестировать новинку.

Несмотря на меры предосторожности, одна из гостей успела сфотографировать концепты новой линейки вин и даже похвасталась этим в сети, опубликовав следующий комментарий: "Почувствовала себя вершителем судеб, выбирая этикетки для новой линейки вин @Villa Krim. На фото мой фаворит. Еще и дегустация вкусненькая была, уже не терпится увидеть в магазине!"

Очень быстро пост удалили, но принтскрины сохранились. Правда, осталось загадкой, какой именно из концептов выбрали в Villa Krim, но что-то подсказывает, что ждать появления новинки в магазинах уже недолго.

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