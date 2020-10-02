В Швейцарии впервые сварили пиво по рецепту искусственного интеллекта

Ученые из Швейцарии объединились с пивоварами и организовали нестандартный эксперимент

Группа исследователей из Университета прикладных наук и искусств Люцерна совместно с компаниями Jaywalker Digital и MNBrew из Центральной Швейцарии создали первое пиво по рецепту искусственного интеллекта. Готовый напиток получил название Deeper – это индийский пейл-эль с насыщенным хмельным ароматом и нотками цитруса.

Приложение искусственного интеллекта Brauer AI выступило в качестве цифрового пивовара для проекта. Алгоритм изучил международную базу рецептов пива (157 тысяч образцов) и на основе этих данных создал собственную версию. С помощью так называемых нейронных сетей ИИ искал шаблоны в этих рецептах, чтобы трансформировать их в отдельный напиток.

Пиво, созданное искусственным интеллектом

"При наличии сотен тысяч рецептов пивоварням чрезвычайно сложно отслеживать все", – объясняет Марк Бравен, научный сотрудник лаборатории. "Brewer AI может не только получить этот обзор намного быстрее, чем человек, но и дать рекомендации по пиву, которого раньше никто не видел", – добавляет он.

Для начала нужно определить сорт пива – индийский светлый эль, пшеничный, янтарный и т. д. Либо человек указывает это, либо ИИ выбирает его случайным образом. Затем, исходя из сорта, Brauer AI предлагает список типов солода и их пропорции в пиве. Далее приводятся рекомендации по подходящему хмелю и времени его приготовления.

Перед процессом пивоварения каждый рецепт, созданный искусственным интеллектом, проверяется на пригодность мастером-пивоваром с использованием его специальных знаний и при необходимости адаптируется. Потому что: "Самое оригинальное пиво в мире ничего не стоит, если его никто не хочет пить", – говорит Адриан Минниг, эксперт по пивоварению MNBrew. По его мнению, Deeper заслуживает широкого одобрения. "Очень захватывающий и очень фруктовый напиток", – таков вывод Миннига.

Фото: instagram.com/brauer.ai

Пивовар видит в ИИ возможность протестировать новые захватывающие комбинации, которые он бы не придумал сам. "Швейцарский рынок пива очень динамичен", – говорит Минниг. "ИИ как источник вдохновения дает нам долгожданную фору в инновациях".

Кевин Кун из Jaywalker Digital и исследователь ИИ Бравин также подчеркивают, что Brauer AI не исключает людей из процесса пивоварения. Напротив: "Человек и машина достигают лучших результатов вместе".

Напомним, ранее мы делились рецептами вкусных блюд с пивом, а также рассказывали о женщине, которая 18 лет каждый день пила пиво.

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