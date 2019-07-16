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Вареная кукуруза, креветки и трубочки со сгущенкой: ТОП самых опасных летних продуктов

Некоторая еда в жару может вызвать сильное отравление

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:30

Вареная кукуруза, креветки, сладкие трубочки и тортики, а еще молочные продукты, фастфуд и перекус в кафе – все это в жару превращается из вкусного обеда в потенциальную угрозу. Больше всего жалуются люди на блюда с соусами, грибами или ягодами.

Креветки опасно есть в жару
Креветки опасно есть в жару
Фото: pexels.com

При этом многие просто не знают, как выявить испорченный товар. Летом, из-за сильной жары, некоторые продукты, которые зимой украинцы без боязни покупают в замороженном виде, становятся причиной массовых отравлений, так как быстро портятся и в них размножаются опасные бактерии. Эксперты советуют быть особенно осторожными с креветками, рыбой, вафельными тортиками и трубочками, молочными продуктами, сырым и вяленым мясом.

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По словам специалистов, неправильное хранение продуктов – главная причина отравлений. В кафе и кулинариях стоит избегать блюд с соусами. Салаты, пиццу и другое желательно тоже не покупать.

Подхватить кишечную инфекцию можно и дома. Чтобы этого не произошло, рыбу и мясо нужно поддавать качественной термической обработке. Если речную рыбу, курятину или свинину недожарить или недопечь, можно быстро оказаться в больнице. Поэтому, если вы почувствовали симптомы пищевого отравления, немедленно обращайтесь к врачу. А еще при отравлении нужно пить сорбенты и не допускать обезвоживания, ведь последнее опасно своими последствиями: судорогами и воспалением всего организма, и произойти это может в течение нескольких часов.

Напомним, ранее Ульяна Супрун рассказала, как выбрать безопасное мороженое.

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Источник: Сегодня
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