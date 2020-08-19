Варенье из баклажанов: рецепт необычной заготовки на зиму

Из баклажанов можно приготовить не только овощную икру, но и варенье

Ищете рецепт необычной заготовки из баклажанов на зиму? Тогда приготовьте баклажанное варенье по нашему рецепту. Оно приятно удивит вас своим вкусом. По желанию в варенье можно добавить лимонный сок, а также специи: корицу, анис, бадьян.

Варенье из баклажанов

Варенье из баклажанов Фото: Depositphotos

Время приготовления:

3-4 часа

Калорийность:

190 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 кг баклажанов

1 кг сахара

1 л воды

Способ приготовления:

Сделать продольные надрезы на целых баклажанах и опустить на 20-30 секунд в кипящую подсоленную воду, чтобы убрать горечь. Нарезать на кусочки. Положить в кастрюлю, добавить сахар и залить водой, ее нужно столько, чтобы она покрыла продукты. Варить на небольшом огне, следить, чтобы баклажан впитывал воду и становился мягким. В процессе доливать воду. Займет это около 3 часов. В итоге кожица должна стать мягкой, легко прокалываться, тогда можно снимать с огня и закатывать.

На заметку

Есть еще один вариант приготовления: смешать 1 л воды и 1 кг сахара, сварить сахарный сироп, в него бросить кусочки баклажана и проварить до нужного мягкого состояния.

Смотрите видео, как сделать варенье из кабачков:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить икру из баклажанов на зиму, а также делились рецептом рулетиков из баклажанов с ореховой начинкой.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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