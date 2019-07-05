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Варенье из черной смородины: простые рецепты на зиму

Черная смородина – прекрасная основа для заготовок

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Варенье из черной смородины на зиму
Варенье из черной смородины на зиму
Фото: Depositphotos

Сезон черной смородины начинается в июле. Из этой ягоды можно делать вкусные пироги, компоты и морсы, но лучше всего она подходит для приготовления варенья.

Смотрите видео, как сделать из черной смородины ликер:

Черносмородиновое варенье не только обладает практически всеми полезными свойствами свежих ягод, но и отлично хранится в условиях городской квартиры. Варится оно очень быстро – на приготовление уходит даже меньше времени, чем на подготовку ягод.

Варенье из черной смородины на зиму

Варенье из смородины быстрое
Варенье из смородины быстрое
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Черная смородина – 1 кг
  • Сахар – 1,5 кг
  • Вода – 1 стакан

Рецепт приготовления:

  1. Смородину перебрать, помыть и дать ягодам обсохнуть. 
  2. В большую кастрюлю с толстым высыпать сахар и залить его водой. Довести до кипения, периодически помешивая. 
  3. В полученный сироп добавить подготовленные ягоды черной смородины. Продолжая размешивать, довести до кипения и варить 5 минут. 
  4. Затем снять варенье с плиты. Разлить его по стерилизованным банкам и закатать.

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Варенье из черной смородины "Пятиминутка"

Варенье из черной смородины за пять минут
Варенье из черной смородины за пять минут
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 12 стаканов черной смородины
  • 15 стаканов сахара
  • 300 мл воды

Рецепт приготовления:

  1. Смородину промыть и откинуть на сито.
  2. Из 6 стаканов сахара и воды сварить сироп.
  3. Опустить в него ягоды и варить после закипания ровно 5 минут.
  4. Снять с огня, всыпать оставшийся сахар, размешать до полного его растворения и сразу же закатать.

Желированное варенье из черной смородины

Желе из черной смородины
Желе из черной смородины
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 11 стаканов черной смородины
  • 1,5 стакана воды
  • 13 стаканов сахара

Рецепт приготовления:

  1. Смешать ягоды и воду в кастрюле или в тазике для варенья.
  2. Поставить на огонь, довести до кипения и проварить в течение 10 минут. 
  3. Снять с плиты, всыпать сахар и перемешать до его полного растворения. Варенье остудить и переложить в чистые банки.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить желе из красной смородины. "Сегодня" также делились рецептом пирога из черной смородины.

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Источник: Сегодня
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