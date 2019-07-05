Варенье из черной смородины: простые рецепты на зиму
Черная смородина – прекрасная основа для заготовок
Сезон черной смородины начинается в июле. Из этой ягоды можно делать вкусные пироги, компоты и морсы, но лучше всего она подходит для приготовления варенья.
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Черносмородиновое варенье не только обладает практически всеми полезными свойствами свежих ягод, но и отлично хранится в условиях городской квартиры. Варится оно очень быстро – на приготовление уходит даже меньше времени, чем на подготовку ягод.
Варенье из черной смородины на зиму
Ингредиенты:
- Черная смородина – 1 кг
- Сахар – 1,5 кг
- Вода – 1 стакан
Рецепт приготовления:
- Смородину перебрать, помыть и дать ягодам обсохнуть.
- В большую кастрюлю с толстым высыпать сахар и залить его водой. Довести до кипения, периодически помешивая.
- В полученный сироп добавить подготовленные ягоды черной смородины. Продолжая размешивать, довести до кипения и варить 5 минут.
- Затем снять варенье с плиты. Разлить его по стерилизованным банкам и закатать.
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Варенье из черной смородины "Пятиминутка"
Ингредиенты:
- 12 стаканов черной смородины
- 15 стаканов сахара
- 300 мл воды
Рецепт приготовления:
- Смородину промыть и откинуть на сито.
- Из 6 стаканов сахара и воды сварить сироп.
- Опустить в него ягоды и варить после закипания ровно 5 минут.
- Снять с огня, всыпать оставшийся сахар, размешать до полного его растворения и сразу же закатать.
Желированное варенье из черной смородины
Ингредиенты:
- 11 стаканов черной смородины
- 1,5 стакана воды
- 13 стаканов сахара
Рецепт приготовления:
- Смешать ягоды и воду в кастрюле или в тазике для варенья.
- Поставить на огонь, довести до кипения и проварить в течение 10 минут.
- Снять с плиты, всыпать сахар и перемешать до его полного растворения. Варенье остудить и переложить в чистые банки.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить желе из красной смородины. "Сегодня" также делились рецептом пирога из черной смородины.
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