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Варенье из клубники: ТОП-5 летних рецептов

Узнайте, как правильно варить варенье из клубники

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:05
Клубничное варенье на зиму
Клубничное варенье на зиму
Фото: Depositphotos

Клубничное варенье традиционно готовят в начале июня, когда ягоды самые спелые и вкусные. Рецептов варенья из клубники масса: его можно варить как с целыми ягодами, так и протертыми; готовить в кастрюле, мультиварке или хлебопечке; добавлять желатин для дополнительной густоты или делать жидким. И наконец, приготовить сырое или даже сухое клубничное варенье

Смотрите видео, как приготовить домашнее вино из клубники:

Классическое клубничное варенье

Самое вкусное варенье из клубники
Самое вкусное варенье из клубники
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Клубника свежая мелкая – 1 кг
  • Сахар – 1 кг

Рецепт приготовления:

  1. Клубнику нужно перебрать, убрать плодоножки, помыть ягоды под проточной водой. 
  2. После этого взвесить и засыпать сахаром в пропорции один к одному. Оставить клубнику под сахаром на сутки, чтобы ягода пустила сок. На следующий день сахар практически должен раствориться в клубничном соке
  3. Поставить миску на огонь, довести до кипения, немного убавить огонь и варить 5 минут.
  4. Выключить огонь, оставить варенье на сутки остывать и настаиваться.
  5. На второй день повторить процедуру варки в том же порядке: довести до кипения, убавить немного огонь и варить 5 минут. На этот раз нужно снимать пенку.
  6. Перелить горячее клубничное варенье в стерилизованные банки, закатать.

Сухое варенье из клубники

Клубничное варенье сухое
Клубничное варенье сухое
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Клубника – 1 кг
  • Сахар – 1 кг
  • Вода – 0,5 л
  • Сахарная пудра – 90 г

Рецепт приготовления:

  1. Сварите сахарный сироп, добавьте клубнику. 
  2. Доведите ягоды до кипения. Снимите пену и снова дайте клубники закипеть. Повторите так 5-6 раз, пока ягоды не сварятся.
  3. Выложите варенье на сито и оставьте его на сутки. Затем подсушите клубнику в духовке при температуре 80 C в течение 3 часов. 
  4. Подсушенную клубнику обваляйте в сахарной пудре.

Сырое варенье из клубники

Клубничное варенье сырое
Клубничное варенье сырое
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 2-2.5 кг клубники
  • 3 кг сахара

Рецепт приготовления:

  1. Ягоды промыть и удалить чашелистики. 
  2. Пропустить клубнику через мясорубку или измельчить в блендере. Добиваться идеально однородного пюре не нужно.
  3. Засыпать сахаром, хорошо перемешать и поставить на 1-2 часа в холодильник.
  4. Затем взять чистую пластиковую или деревянную ложку и мешать, пока сахар полностью не растворится. 
  5. Протертую клубнику перелить в стерилизованные банки и хранить в холодильнике. Набирать его следует только чистой ложкой, чтобы бактерии не запустили процесс брожения.

Клубничное варенье в мультиварке

Варенье из клубники в мультиварке
Варенье из клубники в мультиварке
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 1 кг клубники
  • 1 кг сахара
  • 1/2 мультистакана воды (по желанию)

Рецепт приготовления:

  1. Подготовленные ягоды клубники выложите в чашу мультиварки и засыпьте сахаром. 
  2. Закройте крышку мультиварки, установите режим "Тушение" на 1 час. 
  3. После окончания режима разложите варенье по стерилизованным банкам и закатайте.

Варенье из клубники с желатином

Варенье из клубники с желатином
Варенье из клубники с желатином
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Вода – 50 мл 
  • Желатин – 1 ст. л.
  • Клубника свежая – 400 г
  • Сахар – 200 г

Рецепт приготовления:

  1. Клубнику тщательно, но быстро промыть, просушить.
  2. Удалить чашелистки, а каждую ягоду разрезать на 5-6 частей.
  3. Добавить 200 г сахара и перемешать.
  4. Довести смесь до кипения, проварить 5 минут, снимая пену. Снять с огня и оставить на 1 час. Такую процедуру повторить еще раз. 
  5. Столовую ложку желатина залить водой 50 мл и дать ему набухнуть.
  6. Отделить сироп от ягод клубники и проварить его 10-15 минут. Добавить набухший желатин, отделенные ягоды.
  7. Довести до кипения и проварить 3 минуты.
  8. Разлить варенье в стерилизованные банки и сразу закатать.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить клубничное варенье с целыми ягодами. "Сегодня" также делились рецептом самого вкусного апельсинового джема.

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Источник: Сегодня
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