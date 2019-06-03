Варенье из клубники: ТОП-5 летних рецептов
Узнайте, как правильно варить варенье из клубники
Клубничное варенье традиционно готовят в начале июня, когда ягоды самые спелые и вкусные. Рецептов варенья из клубники масса: его можно варить как с целыми ягодами, так и протертыми; готовить в кастрюле, мультиварке или хлебопечке; добавлять желатин для дополнительной густоты или делать жидким. И наконец, приготовить сырое или даже сухое клубничное варенье
Смотрите видео, как приготовить домашнее вино из клубники:
Классическое клубничное варенье
Ингредиенты:
- Клубника свежая мелкая – 1 кг
- Сахар – 1 кг
Рецепт приготовления:
- Клубнику нужно перебрать, убрать плодоножки, помыть ягоды под проточной водой.
- После этого взвесить и засыпать сахаром в пропорции один к одному. Оставить клубнику под сахаром на сутки, чтобы ягода пустила сок. На следующий день сахар практически должен раствориться в клубничном соке
- Поставить миску на огонь, довести до кипения, немного убавить огонь и варить 5 минут.
- Выключить огонь, оставить варенье на сутки остывать и настаиваться.
- На второй день повторить процедуру варки в том же порядке: довести до кипения, убавить немного огонь и варить 5 минут. На этот раз нужно снимать пенку.
- Перелить горячее клубничное варенье в стерилизованные банки, закатать.
Сухое варенье из клубники
Ингредиенты:
- Клубника – 1 кг
- Сахар – 1 кг
- Вода – 0,5 л
- Сахарная пудра – 90 г
Рецепт приготовления:
- Сварите сахарный сироп, добавьте клубнику.
- Доведите ягоды до кипения. Снимите пену и снова дайте клубники закипеть. Повторите так 5-6 раз, пока ягоды не сварятся.
- Выложите варенье на сито и оставьте его на сутки. Затем подсушите клубнику в духовке при температуре 80 C в течение 3 часов.
- Подсушенную клубнику обваляйте в сахарной пудре.
Сырое варенье из клубники
Ингредиенты:
- 2-2.5 кг клубники
- 3 кг сахара
Рецепт приготовления:
- Ягоды промыть и удалить чашелистики.
- Пропустить клубнику через мясорубку или измельчить в блендере. Добиваться идеально однородного пюре не нужно.
- Засыпать сахаром, хорошо перемешать и поставить на 1-2 часа в холодильник.
- Затем взять чистую пластиковую или деревянную ложку и мешать, пока сахар полностью не растворится.
- Протертую клубнику перелить в стерилизованные банки и хранить в холодильнике. Набирать его следует только чистой ложкой, чтобы бактерии не запустили процесс брожения.
Клубничное варенье в мультиварке
Ингредиенты:
- 1 кг клубники
- 1 кг сахара
- 1/2 мультистакана воды (по желанию)
Рецепт приготовления:
- Подготовленные ягоды клубники выложите в чашу мультиварки и засыпьте сахаром.
- Закройте крышку мультиварки, установите режим "Тушение" на 1 час.
- После окончания режима разложите варенье по стерилизованным банкам и закатайте.
Варенье из клубники с желатином
Ингредиенты:
- Вода – 50 мл
- Желатин – 1 ст. л.
- Клубника свежая – 400 г
- Сахар – 200 г
Рецепт приготовления:
- Клубнику тщательно, но быстро промыть, просушить.
- Удалить чашелистки, а каждую ягоду разрезать на 5-6 частей.
- Добавить 200 г сахара и перемешать.
- Довести смесь до кипения, проварить 5 минут, снимая пену. Снять с огня и оставить на 1 час. Такую процедуру повторить еще раз.
- Столовую ложку желатина залить водой 50 мл и дать ему набухнуть.
- Отделить сироп от ягод клубники и проварить его 10-15 минут. Добавить набухший желатин, отделенные ягоды.
- Довести до кипения и проварить 3 минуты.
- Разлить варенье в стерилизованные банки и сразу закатать.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить клубничное варенье с целыми ягодами. "Сегодня" также делились рецептом самого вкусного апельсинового джема.
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