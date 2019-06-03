Варенье из клубники: ТОП-5 летних рецептов

Узнайте, как правильно варить варенье из клубники

Клубничное варенье на зиму Фото: Depositphotos

Клубничное варенье традиционно готовят в начале июня, когда ягоды самые спелые и вкусные. Рецептов варенья из клубники масса: его можно варить как с целыми ягодами, так и протертыми; готовить в кастрюле, мультиварке или хлебопечке; добавлять желатин для дополнительной густоты или делать жидким. И наконец, приготовить сырое или даже сухое клубничное варенье

Смотрите видео, как приготовить домашнее вино из клубники:

Классическое клубничное варенье

Самое вкусное варенье из клубники Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Клубника свежая мелкая – 1 кг

Сахар – 1 кг

Рецепт приготовления:

Клубнику нужно перебрать, убрать плодоножки, помыть ягоды под проточной водой. После этого взвесить и засыпать сахаром в пропорции один к одному. Оставить клубнику под сахаром на сутки, чтобы ягода пустила сок. На следующий день сахар практически должен раствориться в клубничном соке Поставить миску на огонь, довести до кипения, немного убавить огонь и варить 5 минут. Выключить огонь, оставить варенье на сутки остывать и настаиваться. На второй день повторить процедуру варки в том же порядке: довести до кипения, убавить немного огонь и варить 5 минут. На этот раз нужно снимать пенку. Перелить горячее клубничное варенье в стерилизованные банки, закатать.

Сухое варенье из клубники

Клубничное варенье сухое Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Клубника – 1 кг

Сахар – 1 кг

Вода – 0,5 л

Сахарная пудра – 90 г

Рецепт приготовления:

Сварите сахарный сироп, добавьте клубнику. Доведите ягоды до кипения. Снимите пену и снова дайте клубники закипеть. Повторите так 5-6 раз, пока ягоды не сварятся. Выложите варенье на сито и оставьте его на сутки. Затем подсушите клубнику в духовке при температуре 80 C в течение 3 часов. Подсушенную клубнику обваляйте в сахарной пудре.

Сырое варенье из клубники

Клубничное варенье сырое Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

2-2.5 кг клубники

3 кг сахара

Рецепт приготовления:

Ягоды промыть и удалить чашелистики. Пропустить клубнику через мясорубку или измельчить в блендере. Добиваться идеально однородного пюре не нужно. Засыпать сахаром, хорошо перемешать и поставить на 1-2 часа в холодильник. Затем взять чистую пластиковую или деревянную ложку и мешать, пока сахар полностью не растворится. Протертую клубнику перелить в стерилизованные банки и хранить в холодильнике. Набирать его следует только чистой ложкой, чтобы бактерии не запустили процесс брожения.

Клубничное варенье в мультиварке

Варенье из клубники в мультиварке Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

1 кг клубники

1 кг сахара

1/2 мультистакана воды (по желанию)

Рецепт приготовления:

Подготовленные ягоды клубники выложите в чашу мультиварки и засыпьте сахаром. Закройте крышку мультиварки, установите режим "Тушение" на 1 час. После окончания режима разложите варенье по стерилизованным банкам и закатайте.

Варенье из клубники с желатином

Варенье из клубники с желатином Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Вода – 50 мл

Желатин – 1 ст. л.

Клубника свежая – 400 г

Сахар – 200 г

Рецепт приготовления:

Клубнику тщательно, но быстро промыть, просушить. Удалить чашелистки, а каждую ягоду разрезать на 5-6 частей. Добавить 200 г сахара и перемешать. Довести смесь до кипения, проварить 5 минут, снимая пену. Снять с огня и оставить на 1 час. Такую процедуру повторить еще раз. Столовую ложку желатина залить водой 50 мл и дать ему набухнуть. Отделить сироп от ягод клубники и проварить его 10-15 минут. Добавить набухший желатин, отделенные ягоды. Довести до кипения и проварить 3 минуты. Разлить варенье в стерилизованные банки и сразу закатать.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить клубничное варенье с целыми ягодами. "Сегодня" также делились рецептом самого вкусного апельсинового джема.

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