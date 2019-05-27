Вареники с клубникой: ТОП-5 летних рецептов

Лучшие рецепты вареников с клубникой

Рецепт вареников с клубникой Фото: Depositphotos

Вареники с клубникой – одно из самых популярных блюд летом. Тесто для вареников можно приготовить любое: заварное, на молоке, на воде или на кефире. Вареники с клубникой обычно варят в кастрюле с подсоленной водой, но если приготовить их на пару, то они получатся более пышными и воздушными.

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Как сделать вареники с клубникой

Вареники с клубникой классические Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Для теста:

300 мл воды или молока

0.5 ч.л. соды

1 яйцо

Щепотка соли

1 ст.л. сахара

500-600 г муки

Для начинки:

Клубника

Сахар

Рецепт приготовления:

Клубнику помыть, удалить плодоножки и нарезать небольшими кусочками. Приготовить тесто. В теплую жидкость добавить сахар и соду, перемешать. Постепенно всыпая муку, замесить мягкое, эластичное тесто. Завернуть в пищевую пленку и отставить в сторону на 20-30 минут. Разделить тесто на несколько частей. Взять одну часть и тонко раскатать на присыпанной мукой поверхности. Вы также можете сформировать "колбаску", разрезать ее на кусочки и только потом раскатать. Выложить в центр кусочков теста клубнику, посыпать ее сахаром. Защипать края, формируя вареники. Вскипятить большую кастрюлю с водой, посолить. Добавить вареники. Дождаться, пока они всплывут, и варить 5 минут. Подавать вареники со сметаной и сливочным маслом.

Ленивые вареники с клубникой

Ленивые вареники с клубникой Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Для вареников:

250 г творога

1 небольшое яйцо

1-2 ст.л. сахара

1 ст.л. манки

1 ст.л. муки

ванильный экстракт

Для соуса:

300 г замороженной клубники (дать оттаять в холодильнике)

1 ст.л. сахара или по вкусу

1 ст.л. кукурузного крахмала, разведенного в 50 мл холодной воды

Рецепт приготовления:

Соединить все ингредиенты и замесить тесто. Собрать его в шар, завернуть в пленку и отправить на ночь в холодильник. Утром вскипятить воду, сформировать из теста валики диаметром 1 см и нарезать их на кусочки длиной 2 см. Это займет у вас максимум 5 минут. Не забудьте присыпать поверхность мукой. Отправить вареники в подсоленную кипящую воду, через минуту аккуратно перемешать ложкой. Варить 2 минуты после всплытия. Переложить шумовкой в миску, по желанию добавить кусочек сливочного масла. Клубнику смешать с сахаром в кастрюле. Варить, пока сахар не растворится, время от времени помешивая. Влить крахмальную смесь, перемешать и поварить еще несколько минут, пока соус не загустеет и не станет снова прозрачным и ярко-красным. Подавать вареники с клубничным соусом и сметаной.

Вареники с клубникой на кефире

Вареники с клубникой на кефире Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

1 стакан кефира

2,5 ст муки + 0,5 стакана для раскатывания

0,25 ч.л. соли

0,25 ч.л. соды

Для начинки:

Клубника

Сахар

Рецепт приготовления:

Муку просеять вместе с солью и содой в миску. Сделать углубление и постепенно влить кефир. Подсыпая муку, замесить мягкое тесто. Накрыть его чистым полотенцем и оставить отдохнуть 20 минут. Клубнику помыть и удалить плодоножки. Крупные ягоды нарезать. На присыпанном мукой столе раскатать тесто в пласт толщиной 0,5-0,7 см и вырезать из него стаканом кружки. На каждый кружок насыпать немного сахара, положить клубнику и еще посыпать сахаром. Защипать края. Установить специальную пароварку-решетку на кастрюлей с кипящей водой. Выложить вареники, накрыть крышкой и варить 7-8 минут. Готовые вареники посыпать сахаром.

Рецепт вареников с клубникой на пару

Вареники с клубникой на пару Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

0.5 л теплого молока или воды

30 г свежих дрожжей

1-2 ст.л. растительного масла

Щепотка соли

1-2 щепотки сахара

1/2 ч.л. соды

Около 1 кг муки

Для начинки:

Клубника

Сахар

Рецепт приготовления:

Дрожжи растереть с сахаром и оставить на 10-15 минут. Смешать промытые ягоды с сахаром. Добавить к дрожжам масло, воду или молоко, соду, соль и муку. Муки нужно столько, чтобы получилось эластичное тесто. Сформовать вареники и варить их на пару 7-10 минут. Подавать со сметаной и сливками.

Заварное тесто на вареники с клубникой

Вареники с клубникой из заварного теста Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Для теста:

4 стакана муки

2 стакана воды

1 ст.л. сливочного масла

2 яйца

1 ч.л. соды

Щепотка соли

Для начинки:

400 г клубники

1-2 ст.л. крахмала

Сахар – по вкусу

Рецепт приготовления:

Смешать воду с солью и сливочным маслом, довести до кипения и убрать с плиты. Всыпать половину муки, быстро перемешать и немного остудить. По одному добавить в тесто яйца, всыпать оставшуюся муку и замесить тесто. Промытую и нарезанную клубнику смешать с сахаром и крахмалом. Раскатать тесто на присыпанной мукой поверхности в тонкий пласт, вырезать стаканом кружочки. На каждый положить примерно столовую ложку начинки. Защипать края. Вареники отправить в кипящую подсоленную воду и варить несколько минут после того, как они всплывут на поверхность. Подавать со сметаной.

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