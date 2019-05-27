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Вареники с клубникой: ТОП-5 летних рецептов

Лучшие рецепты вареников с клубникой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:25
Рецепт вареников с клубникой
Рецепт вареников с клубникой
Фото: Depositphotos

Вареники с клубникой – одно из самых популярных блюд летом. Тесто для вареников можно приготовить любое: заварное, на молоке, на воде или на кефире. Вареники с клубникой обычно варят в кастрюле с подсоленной водой, но если приготовить их на пару, то они получатся более пышными и воздушными.

Смотрите видео, как приготовить дрожжевые вареники по рецепту Алексея Суханова:

Как сделать вареники с клубникой

Вареники с клубникой классические
Вареники с клубникой классические
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Для теста:

  • 300 мл воды или молока
  • 0.5 ч.л. соды
  • 1 яйцо
  • Щепотка соли
  • 1 ст.л. сахара
  • 500-600 г муки

Для начинки:

  • Клубника
  • Сахар

Рецепт приготовления:

  1. Клубнику помыть, удалить плодоножки и нарезать небольшими кусочками.
  2. Приготовить тесто. В теплую жидкость добавить сахар и соду, перемешать. Постепенно всыпая муку, замесить мягкое, эластичное тесто. Завернуть в пищевую пленку и отставить в сторону на 20-30 минут.
  3. Разделить тесто на несколько частей. Взять одну часть и тонко раскатать на присыпанной мукой поверхности. Вы также можете сформировать "колбаску", разрезать ее на кусочки и только потом раскатать.
  4. Выложить в центр кусочков теста клубнику, посыпать ее сахаром. Защипать края, формируя вареники.
  5. Вскипятить большую кастрюлю с водой, посолить. Добавить вареники. Дождаться, пока они всплывут, и варить 5 минут.
  6. Подавать вареники со сметаной и сливочным маслом.

Ленивые вареники с клубникой

Ленивые вареники с клубникой
Ленивые вареники с клубникой
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Для вареников:

  • 250 г творога
  • 1 небольшое яйцо
  • 1-2 ст.л. сахара
  • 1 ст.л. манки
  • 1 ст.л. муки
  • ванильный экстракт

Для соуса:

  • 300 г замороженной клубники (дать оттаять в холодильнике)
  • 1 ст.л. сахара или по вкусу
  • 1 ст.л. кукурузного крахмала, разведенного в 50 мл холодной воды

Рецепт приготовления:

  1. Соединить все ингредиенты и замесить тесто. Собрать его в шар, завернуть в пленку и отправить на ночь в холодильник.
  2. Утром вскипятить воду, сформировать из теста валики диаметром 1 см и нарезать их на кусочки длиной 2 см. Это займет у вас максимум 5 минут. Не забудьте присыпать поверхность мукой. 
  3. Отправить вареники в подсоленную кипящую воду, через минуту аккуратно перемешать ложкой. Варить 2 минуты после всплытия. Переложить шумовкой в миску, по желанию добавить кусочек сливочного масла.
  4. Клубнику смешать с сахаром в кастрюле. Варить, пока сахар не растворится, время от времени помешивая. Влить крахмальную смесь, перемешать и поварить еще несколько минут, пока соус не загустеет и не станет снова прозрачным и ярко-красным.
  5. Подавать вареники с клубничным соусом и сметаной.

Вареники с клубникой на кефире

Вареники с клубникой на кефире
Вареники с клубникой на кефире
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 1 стакан кефира
  • 2,5 ст муки + 0,5 стакана для раскатывания
  • 0,25 ч.л. соли
  • 0,25 ч.л. соды

Для начинки:

  • Клубника
  • Сахар

Рецепт приготовления:

  1. Муку просеять вместе с солью и содой в миску. Сделать углубление и постепенно влить кефир. Подсыпая муку, замесить мягкое тесто. Накрыть его чистым полотенцем и оставить отдохнуть 20 минут.
  2. Клубнику помыть и удалить плодоножки. Крупные ягоды нарезать.
  3. На присыпанном мукой столе раскатать тесто в пласт толщиной 0,5-0,7 см и вырезать из него стаканом кружки.
  4. На каждый кружок насыпать немного сахара, положить клубнику и еще посыпать сахаром. Защипать края.
  5. Установить специальную пароварку-решетку на кастрюлей с кипящей водой. Выложить вареники, накрыть крышкой и варить 7-8 минут. 
  6. Готовые вареники посыпать сахаром.

Рецепт вареников с клубникой на пару

Вареники с клубникой на пару
Вареники с клубникой на пару
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 0.5 л теплого молока или воды
  • 30 г свежих дрожжей
  • 1-2 ст.л. растительного масла
  • Щепотка соли
  • 1-2 щепотки сахара
  • 1/2 ч.л. соды
  • Около 1 кг муки

Для начинки:

  • Клубника
  • Сахар

Рецепт приготовления:

  1. Дрожжи растереть с сахаром и оставить на 10-15 минут. 
  2. Смешать промытые ягоды с сахаром.
  3. Добавить к дрожжам масло, воду или молоко, соду, соль и муку. Муки нужно столько, чтобы получилось эластичное тесто.
  4. Сформовать вареники и варить их на пару 7-10 минут.
  5. Подавать со сметаной и сливками.

Заварное тесто на вареники с клубникой

Вареники с клубникой из заварного теста
Вареники с клубникой из заварного теста
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Для теста:

  • 4 стакана муки 
  • 2 стакана воды 
  • 1 ст.л. сливочного масла
  • 2 яйца
  • 1 ч.л. соды
  • Щепотка соли

Для начинки:   

  • 400 г клубники
  • 1-2 ст.л. крахмала
  • Сахар – по вкусу 

Рецепт приготовления:

  1. Смешать воду с солью и сливочным маслом, довести до кипения и убрать с плиты. Всыпать половину муки, быстро перемешать и немного остудить. 
  2. По одному добавить в тесто яйца, всыпать оставшуюся муку и замесить тесто.  
  3. Промытую и нарезанную клубнику смешать с сахаром и крахмалом. 
  4. Раскатать тесто на присыпанной мукой поверхности в тонкий пласт, вырезать стаканом кружочки. На каждый положить примерно столовую ложку начинки. Защипать края.  
  5. Вареники отправить в кипящую подсоленную воду и варить несколько минут после того, как они всплывут на поверхность. Подавать со сметаной. 

Напомним, ранее мы писали, как приготовить оладьи с клубникой. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить клубничный чизкейк в духовке.

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Источник: Сегодня
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