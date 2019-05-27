Вареники с клубникой: ТОП-5 летних рецептов
Лучшие рецепты вареников с клубникой
Вареники с клубникой – одно из самых популярных блюд летом. Тесто для вареников можно приготовить любое: заварное, на молоке, на воде или на кефире. Вареники с клубникой обычно варят в кастрюле с подсоленной водой, но если приготовить их на пару, то они получатся более пышными и воздушными.
Смотрите видео, как приготовить дрожжевые вареники по рецепту Алексея Суханова:
Как сделать вареники с клубникой
Ингредиенты:
Для теста:
- 300 мл воды или молока
- 0.5 ч.л. соды
- 1 яйцо
- Щепотка соли
- 1 ст.л. сахара
- 500-600 г муки
Для начинки:
- Клубника
- Сахар
Рецепт приготовления:
- Клубнику помыть, удалить плодоножки и нарезать небольшими кусочками.
- Приготовить тесто. В теплую жидкость добавить сахар и соду, перемешать. Постепенно всыпая муку, замесить мягкое, эластичное тесто. Завернуть в пищевую пленку и отставить в сторону на 20-30 минут.
- Разделить тесто на несколько частей. Взять одну часть и тонко раскатать на присыпанной мукой поверхности. Вы также можете сформировать "колбаску", разрезать ее на кусочки и только потом раскатать.
- Выложить в центр кусочков теста клубнику, посыпать ее сахаром. Защипать края, формируя вареники.
- Вскипятить большую кастрюлю с водой, посолить. Добавить вареники. Дождаться, пока они всплывут, и варить 5 минут.
- Подавать вареники со сметаной и сливочным маслом.
Ленивые вареники с клубникой
Ингредиенты:
Для вареников:
- 250 г творога
- 1 небольшое яйцо
- 1-2 ст.л. сахара
- 1 ст.л. манки
- 1 ст.л. муки
- ванильный экстракт
Для соуса:
- 300 г замороженной клубники (дать оттаять в холодильнике)
- 1 ст.л. сахара или по вкусу
- 1 ст.л. кукурузного крахмала, разведенного в 50 мл холодной воды
Рецепт приготовления:
- Соединить все ингредиенты и замесить тесто. Собрать его в шар, завернуть в пленку и отправить на ночь в холодильник.
- Утром вскипятить воду, сформировать из теста валики диаметром 1 см и нарезать их на кусочки длиной 2 см. Это займет у вас максимум 5 минут. Не забудьте присыпать поверхность мукой.
- Отправить вареники в подсоленную кипящую воду, через минуту аккуратно перемешать ложкой. Варить 2 минуты после всплытия. Переложить шумовкой в миску, по желанию добавить кусочек сливочного масла.
- Клубнику смешать с сахаром в кастрюле. Варить, пока сахар не растворится, время от времени помешивая. Влить крахмальную смесь, перемешать и поварить еще несколько минут, пока соус не загустеет и не станет снова прозрачным и ярко-красным.
- Подавать вареники с клубничным соусом и сметаной.
Вареники с клубникой на кефире
Ингредиенты:
- 1 стакан кефира
- 2,5 ст муки + 0,5 стакана для раскатывания
- 0,25 ч.л. соли
- 0,25 ч.л. соды
Для начинки:
- Клубника
- Сахар
Рецепт приготовления:
- Муку просеять вместе с солью и содой в миску. Сделать углубление и постепенно влить кефир. Подсыпая муку, замесить мягкое тесто. Накрыть его чистым полотенцем и оставить отдохнуть 20 минут.
- Клубнику помыть и удалить плодоножки. Крупные ягоды нарезать.
- На присыпанном мукой столе раскатать тесто в пласт толщиной 0,5-0,7 см и вырезать из него стаканом кружки.
- На каждый кружок насыпать немного сахара, положить клубнику и еще посыпать сахаром. Защипать края.
- Установить специальную пароварку-решетку на кастрюлей с кипящей водой. Выложить вареники, накрыть крышкой и варить 7-8 минут.
- Готовые вареники посыпать сахаром.
Рецепт вареников с клубникой на пару
Ингредиенты:
- 0.5 л теплого молока или воды
- 30 г свежих дрожжей
- 1-2 ст.л. растительного масла
- Щепотка соли
- 1-2 щепотки сахара
- 1/2 ч.л. соды
- Около 1 кг муки
Для начинки:
- Клубника
- Сахар
Рецепт приготовления:
- Дрожжи растереть с сахаром и оставить на 10-15 минут.
- Смешать промытые ягоды с сахаром.
- Добавить к дрожжам масло, воду или молоко, соду, соль и муку. Муки нужно столько, чтобы получилось эластичное тесто.
- Сформовать вареники и варить их на пару 7-10 минут.
- Подавать со сметаной и сливками.
Заварное тесто на вареники с клубникой
Ингредиенты:
Для теста:
- 4 стакана муки
- 2 стакана воды
- 1 ст.л. сливочного масла
- 2 яйца
- 1 ч.л. соды
- Щепотка соли
Для начинки:
- 400 г клубники
- 1-2 ст.л. крахмала
- Сахар – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Смешать воду с солью и сливочным маслом, довести до кипения и убрать с плиты. Всыпать половину муки, быстро перемешать и немного остудить.
- По одному добавить в тесто яйца, всыпать оставшуюся муку и замесить тесто.
- Промытую и нарезанную клубнику смешать с сахаром и крахмалом.
- Раскатать тесто на присыпанной мукой поверхности в тонкий пласт, вырезать стаканом кружочки. На каждый положить примерно столовую ложку начинки. Защипать края.
- Вареники отправить в кипящую подсоленную воду и варить несколько минут после того, как они всплывут на поверхность. Подавать со сметаной.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить оладьи с клубникой. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить клубничный чизкейк в духовке.
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