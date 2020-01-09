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Вареники с сюрпризами на Старый Новый год: фасоль – к детям, а курага – к радости

Узнайте, какие сюрпризы кладут в вареники на Щедрый вечер

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:20
Вареники на Старый Новый год
Вареники на Старый Новый год
Фото: Depositphotos

В ночь с 13 на 14 января украинцы отмечают Старый Новый год. Празднуют его в странах, где православная церковь не перешла на введенное в Европе в XVI веке новое летоисчисление. Таким образом, в обиход вошло понятие "старого" и "нового" стиля.

Смотрите видео, как празднуют Старый Новый год:

Праздничный стол на Щедрый вечер очень похож на меню Сочельника перед Рождеством. Однако блюда готовят уже не постные: на столе должны быть колбасы, мясо, сало, пироги, вареники, блины.

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13 января также принято всей семьей лепить вареники с сюрпризом и гадать на будущий год. Что в варенике с сюрпризом попадет – тому и быть в наступающем году. Если кому-то попадалась мука – это к мукам, фасоль – к детям, пуговица – к обновке, сахар – к хорошей жизни, соль – к трудной жизни, перец – к неожиданностям, веревочка – к дороге, копеечка – к деньгам.

Картофельная начинка – к повышению на работе
Картофельная начинка – к повышению на работе
Фото: Depositphotos

Главное, не забудьте предупредить гостей, что вареники с сюрпризами. Это поможет избежать неприятностей вроде поломанных зубов. Ниже вы найдете полный список значений сюрпризов.

Значение начинок-сюрпризов в варениках на Старый Новый год

  • Белая нитка – к долгой дороге;
  • Вишня – к удаче;
  • Горох – домашний покой ;
  • Грецкий орех – здоровье;
  • Гречка – благоприятные новости;
  • Грибы – к долгой и счастливой жизни;
  • Зерно – к богатству;
  • Изюм – к великому соблазну;
  • Картошка – к повышению на работе;
  • Клюква – к переменам в жизни;
  • Кольцо – к свадьбе;
  • Красный перец – к огорчениям или неожиданностям;
  • Курага – к радости;
  • Лавровый лист – к успеху славе;
  • Мед – крепкое здоровье;
  • Монетка – благополучный год в материальном плане;
  • Морковь – к новым знакомствам;
  • Мука – к мучением;
  • Мясо – к благополучию;
  • Нитка белая – дальняя дорога (дальнее и продолжительное путешествие);
  • Орех – сразу к двум поклонницам (поклонникам);
  • Перец – острые ощущения;
  • Пуговица – к обновке;
  • Пшено – пустые хлопоты;
  • Рис – к благосостоянию в доме;
  • Сахар – сладкая жизнь (легкий, благоприятный год);
  • Семечки – к новым плодотворным планам;
  • Соль – к ссорам и неудачам (слезам);
  • Сыр – к выигрышу;
  • Творог – к новым друзьям
  • Тесто – к пополнению в семье;
  • Укроп – к хорошему здоровью;
  • Фасоль – к пополнению в семье;
  • Фундук – к удачным приобретениям;
  • Хлеб – год будет сытый, хороший;
  • Чеснок – к браку по расчету;
  • Яблоко – к заслуженной награде.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, что нельзя делать на Щедрый вечер.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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Источник: Сегодня
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