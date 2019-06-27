Ватрушки с творогом из дрожжевого теста: пошаговый рецепт

Рецепт сдобных дрожжевых ватрушек с творожной начинкой

Ватрушки с творогом Фото: Depositphotos

Не знаете, как приготовить ватрушки с творогом? Мы предлагаем рецепт сладких дрожжевых ватрушек с начинкой из творога, изюма, ванили и лимонной цедры. Они получаются очень вкусными, мягкими и ароматными. Рецепт рассчитан на довольно большое количество ватрушек, поэтому вы можете смело уменьшить количество ингредиентов вдвое.

Смотрите видео, как выбрать творог для приготовления ватрушек:

Ватрушки с творогом и изюмом

Ингредиенты:

Для дрожжевого теста:

1-1.2 кг. пшеничной муки

Молоко – 500 г

6 яичных желтков

200 г сливочного масла

1 стакан сахара

1 пакетик ванильного сахара

1 пакетик сухих дрожжей (11 г)

Цедра одного лимона

Щепотка соли

Для начинки:

600 г мягкого творога

2 яйца

200 г сахара

1 пакетик ванильного сахара

Цедра лимона – по вкусу

Изюм – по вкусу

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Рецепт приготовления:

Приготовить опару для теста. Разогреть в большой кастрюле 500 мл молока до 40 С, добавить упаковку дрожжей, 200-300 г муки, 1/4 стакана сахара, соль. Хорошо перемешать. Опара должна быть консистенции теста для оладий. Накрыть полотенцем и поставить в теплое место на 30-40 минут. Растереть желтки с сахаром, добавить сливочное масло и натереть цедру одного лимона. Тщательно перемешать в однородную массу. Добавить яичную массу в опару, порциями всыпать муку. Месить, пока тесто не станет отставать от рук. Переложить тесто на посыпанную мукой рабочую поверхность. Месить около 10 минут, пока оно не станет эластичным. Готовое тесто переложить в кастрюлю, посыпать мукой, накрыть кастрюлю полотенцем и поставить в теплое место на 2 часа. Примерно через час тесто нужно обмять. Опять слегка посыпать мукой, накрыть полотенцем и поставить в тепло. Еще раз обмять и оставить в кастрюле, накрыв полотенцем. Смешать все ингредиенты для начинки в миске до однородности. Если вы используете изюм, его нужно будет предварительно замочить в теплой воде и обсушить. Оторвать кусочек теста средней величины, скатать его в шарик, а затем сформировать лепешку. Сделать в центре углубление с помощью дна стакана. Наполнить углубление творожной массой. Выложить ватрушки на противень с бумагой для выпечки, смазать взбитым желтком. Поставить противень с ватрушками в предварительно разогретую до 180-190 градусов духовку на 20-25 минут. За это время они должны подрумяниться. Переложить готовые ватрушки на блюдо и остудить.

Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с изюмом и творогом. "Сегодня" также писали, как приготовить пирог с творогом и клубникой.

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