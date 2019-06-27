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Ватрушки с творогом из дрожжевого теста: пошаговый рецепт

Рецепт сдобных дрожжевых ватрушек с творожной начинкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:59
Ватрушки с творогом
Ватрушки с творогом
Фото: Depositphotos

Не знаете, как приготовить ватрушки с творогом? Мы предлагаем рецепт сладких дрожжевых ватрушек с начинкой из творога, изюма, ванили и лимонной цедры. Они получаются очень вкусными, мягкими и ароматными. Рецепт рассчитан на довольно большое количество ватрушек, поэтому вы можете смело уменьшить количество ингредиентов вдвое.

Смотрите видео, как выбрать творог для приготовления ватрушек:

Ватрушки с творогом и изюмом

Ингредиенты:

Для дрожжевого теста:

  • 1-1.2 кг. пшеничной муки
  • Молоко – 500 г
  • 6 яичных желтков
  • 200 г сливочного масла
  • 1 стакан сахара
  • 1 пакетик ванильного сахара
  • 1 пакетик сухих дрожжей (11 г)
  • Цедра одного лимона
  • Щепотка соли

Для начинки:

  • 600 г мягкого творога
  • 2 яйца
  • 200 г сахара
  • 1 пакетик ванильного сахара
  • Цедра лимона – по вкусу
  • Изюм – по вкусу

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Рецепт приготовления:

  1. Приготовить опару для теста. Разогреть в большой кастрюле 500 мл молока до 40 С, добавить упаковку дрожжей, 200-300 г муки, 1/4 стакана сахара, соль. Хорошо перемешать. Опара должна быть консистенции теста для оладий. Накрыть полотенцем и поставить в теплое место на 30-40 минут.
  2. Растереть желтки с сахаром,  добавить сливочное масло и натереть цедру одного лимона. Тщательно перемешать в однородную массу.
  3. Добавить яичную массу в опару, порциями всыпать муку. Месить, пока тесто не станет отставать от рук.
  4. Переложить тесто на посыпанную мукой рабочую поверхность. Месить около 10 минут, пока оно не станет эластичным.
  5. Готовое тесто переложить в кастрюлю, посыпать мукой, накрыть кастрюлю полотенцем и поставить в теплое место на 2 часа.
  6. Примерно через час тесто нужно обмять. Опять слегка посыпать мукой, накрыть полотенцем и поставить в тепло. Еще раз обмять и оставить в кастрюле, накрыв полотенцем.
  7. Смешать все ингредиенты для начинки в миске до однородности. Если вы используете изюм, его нужно будет предварительно замочить в теплой воде и обсушить.
  8.  Оторвать кусочек теста средней величины, скатать его в шарик, а затем сформировать лепешку. Сделать в центре углубление с помощью дна стакана.
  9. Наполнить углубление творожной массой. Выложить ватрушки на противень с бумагой для выпечки, смазать взбитым желтком.
  10.  Поставить противень с ватрушками в предварительно разогретую до 180-190 градусов духовку на 20-25 минут. За это время они должны подрумяниться.
  11. Переложить готовые ватрушки на блюдо и остудить.

Напомним, ранее мы делились рецептом творожной запеканки с изюмом и творогом. "Сегодня" также писали, как приготовить пирог с творогом и клубникой.

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Источник: Сегодня
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