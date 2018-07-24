"Веер" из баклажанов с помидорами черри и фетой
Красивая и аппетитная летняя закуска
Это блюдо называют "Веер из баклажанов" или "Хвост павлина". Сегодня мы приготовим его с фетой, помидорами черри, базиликом и чесноком.
Баклажаны, запеченные "веером" с черри и фетой
Ингредиенты:
- 3 баклажана
- 120 г феты
- 200 г помидоров черри
- пучок базилика
- 2 зубчика чеснока
- оливковое масло
- соль, перец
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Рецепт приготовления:
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Баклажаны промойте, обсушите бумажными полотенцами и разрежьте вдоль на пластинки толщиной около 1 см, немного не дорезая до "хвостика".
- Разложите баклажан веером и слегка придавите рукой "хвостик" – так нарезанные пластинки не будут собираться обратно.
- Выложите "вееры" на противень, застеленный фольгой.
- Помидоры черри помойте и нарежьте кружочками. Мелко порубите листья с 3-4-х веточек базилика. Раскрошите фету. Нарежьте очищенный чеснок пластинками.
- Соберите "вееры". На каждую баклажанную пластинку положите по 3-4 кусочка помидора.
- Присыпьте фетой, чесноком и листьями базилика. Посолите, поперчите и полейте баклажаны оливковым маслом.
- Поставьте в духовку и запекайте в течение 50-60 минут. Подавайте баклажаны, украсив свежими листиками базилика.
Напомним, ранее мы делились рецептами тушеных баклажанов с овощами. Сайт "Сегодня" также рассказывал, зачем нужно есть баклажаны. Кроме этого, мы сообщали, что баклажаны помогают избавиться от никотиновой зависимости и предотвращают появление морщин.
Смотрите видео, как приготовить вяленые баклажаны:
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Источник: "Сегодня"