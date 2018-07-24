"Веер" из баклажанов с помидорами черри и фетой

Красивая и аппетитная летняя закуска

"Веер из баклажанов" Фото: valeria_aksakova / Freepik

Это блюдо называют "Веер из баклажанов" или "Хвост павлина". Сегодня мы приготовим его с фетой, помидорами черри, базиликом и чесноком.

Баклажаны, запеченные "веером" с черри и фетой

Ингредиенты:

3 баклажана

120 г феты

200 г помидоров черри

пучок базилика

2 зубчика чеснока

оливковое масло

соль, перец

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Рецепт приготовления:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Баклажаны промойте, обсушите бумажными полотенцами и разрежьте вдоль на пластинки толщиной около 1 см, немного не дорезая до "хвостика". Разложите баклажан веером и слегка придавите рукой "хвостик" – так нарезанные пластинки не будут собираться обратно. Выложите "вееры" на противень, застеленный фольгой. Помидоры черри помойте и нарежьте кружочками. Мелко порубите листья с 3-4-х веточек базилика. Раскрошите фету. Нарежьте очищенный чеснок пластинками. Соберите "вееры". На каждую баклажанную пластинку положите по 3-4 кусочка помидора. Присыпьте фетой, чесноком и листьями базилика. Посолите, поперчите и полейте баклажаны оливковым маслом. Поставьте в духовку и запекайте в течение 50-60 минут. Подавайте баклажаны, украсив свежими листиками базилика.

Напомним, ранее мы делились рецептами тушеных баклажанов с овощами. Сайт "Сегодня" также рассказывал, зачем нужно есть баклажаны. Кроме этого, мы сообщали, что баклажаны помогают избавиться от никотиновой зависимости и предотвращают появление морщин.

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