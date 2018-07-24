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"Веер" из баклажанов с помидорами черри и фетой

Красивая и аппетитная летняя закуска

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 10:30
&quot;Веер из баклажанов&quot; Фото: valeria_aksakova / Freepik
"Веер из баклажанов" Фото: valeria_aksakova / Freepik

Это блюдо называют "Веер из баклажанов" или "Хвост павлина". Сегодня мы приготовим его с фетой, помидорами черри, базиликом и чесноком. 

Баклажаны, запеченные "веером" с черри и фетой

Ингредиенты:

  • 3 баклажана
  • 120 г феты
  • 200 г помидоров черри
  • пучок базилика
  • 2 зубчика чеснока
  • оливковое масло
  • соль, перец
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Рецепт приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов.
  2. Баклажаны промойте, обсушите бумажными полотенцами и разрежьте вдоль на пластинки толщиной около 1 см, немного не дорезая до "хвостика".
  3. Разложите баклажан веером и слегка придавите рукой "хвостик" – так нарезанные пластинки не будут собираться обратно.
  4. Выложите "вееры" на противень,  застеленный фольгой.
  5. Помидоры черри помойте и нарежьте кружочками. Мелко порубите листья с 3-4-х веточек базилика. Раскрошите фету. Нарежьте очищенный чеснок пластинками.
  6. Соберите "вееры". На каждую баклажанную пластинку положите по 3-4 кусочка помидора.
  7. Присыпьте фетой, чесноком и листьями базилика. Посолите, поперчите и полейте баклажаны оливковым маслом.
  8. Поставьте в духовку и запекайте в течение 50-60 минут. Подавайте баклажаны, украсив свежими листиками базилика. 

Напомним, ранее мы делились рецептами тушеных баклажанов с овощами. Сайт "Сегодня" также рассказывал, зачем нужно есть баклажаны. Кроме этого, мы сообщали, что баклажаны помогают избавиться от никотиновой зависимости и предотвращают появление морщин.

Смотрите видео, как приготовить вяленые баклажаны:

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Источник: "Сегодня"
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