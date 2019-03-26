Вегетарианская пицца: три рецепта для тех, кто не ест мяса
Пицца без добавления ветчины и колбасы может быть очень вкусной
Вы не едите мяса, но хотите приготовить вкусную домашнюю пиццу? Не беда, с овощной начинкой и сыром пицца получается не менее аппетитной. Более того, овощи делают эту итальянскую лепешку с начинкой максимально сочной.
Вегетарианская пицца с баклажанами по-сицилийски
Для теста:
- 1 1/2 чашки теплой воды
- 2 ч.л. сахара
- 1 1/2 чайных ложки активных сухих дрожжей
- 2 чайные ложки соли
- 2 столовые ложки оливкового масла
- 3 3/4 стакана муки
Для соуса:
- 800 мл консервированных помидоров
- 2 ч.л. сушеного орегано
- 1 ст.л. оливкового масла
- 1 1/4 чайной ложки соли
- 1/2 чайной ложки черного перца
Для начинки:
- 1 крупный баклажан
- соль
- 1/4 стакана растительного масла
- 1 свежий помидор
- 1 маленький красный лук, тонко нарезанный
- 225 г измельченной моцареллы
- 1/2 чашки сыра пармезан, тертого
- свежий базилик
Рецепт приготовления:
- Смешайте теплую воду, дрожжи и сахар. Оставьте на 15 минут. Добавьте соль и оливковое масло. Постепенно всыпьте муку и замесите тесто. Полейте сверху оливковым маслом, еще раз вымесите, накройте кухонным полотенцем и подождите 2 часа.
- Пока тесто подходит, сделайте соус: смешайте помидоры, орегано, оливковое масло, соль и перец в кухонном комбайне. Взбейте до получения однородной массы. Отложите.
- Баклажаны помойте, срежьте кончики и нарежьте тонким пластинками. Щедро посыпьте солью с обеих сторон и оставьте в дуршлаге на 45 минут, пока баклажаны не выпустят сок. Промойте холодной водой, чтобы удалить лишнюю соль, и тщательно протрите бумажными полотенцами.
- В сковороде с толстым дном нагрейте масло на среднем огне. Обжарьте баклажаны с обеих сторон в течение 2-3 минут. Выложите на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.
- Застелите противень пергаментной бумагой и выложите сверху тесто для пиццы. Растяните тесто по всей поверхности, при необходимости подливая оливковое масло.
- Полейте заготовку томатным соусом и посыпьте моцареллой. Выложите сверху тонко нарезанный лук и жареные баклажаны.
- Выпекайте в течение 15-20 минут до золотистого цвета. Достаньте готовую пиццу из духовки, посыпьте сыром пармезан, кусочками нарезанного помидора и свежим базиликом. Остудите в течение 5-10 минут перед подачей.
Пицца "Маргарита"
Ингредиенты:
- 1 стакан пшеничной муки
- 1/3 стакана теплой воды
- 1 ч.л. с горкой быстрых сухих дрожжей
- 1/2 ст.л. меда
- 1 ст.л. растительного масла
- Щепотка соли
- Сухие травы (базилик, орегано)
Для начинки:
- 1 большой помидор
- Листья базилика
- 100 г мацареллы
- Сушеный базилик, орегано
- Оливковое масло
Рецепт приготовления:
- В теплой воде растворите мед и сухие дрожжи. Оставьте на 10 минут, чтобы масса вспенилась.
- Муку просейте в миску, добавьте соль, приправы (по желанию). Влейте теплую воду с растворенным медом и дрожжами, добавьте растительное масло. Все перемешайте и замесите мягкое и эластичное тесто на рабочей доске в течение 5-7 минут.
- Оставьте тесто на 10 минут в теплом месте. Через 10 минут тесто будет готово к использованию и из него можно сформировать корж для пиццы.
- Форму для выпекания смажьте растительным маслом, руками сформируйте лепешку и уложите на форму.
- Наколите тесто вилкой, смажьте томатным соусом, выложите помидоры, листья базилика, моцареллу, посыпьте травами и слегка сбрызните оливковым маслом.
- Выпекайте в разогретой до 180 С градусов духовке 20 минут, пока края теста не подрумянятся.
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Вегетарианская пицца с грибами
Ингредиенты:
- 350-450 г пшеничной муки высшего сорта
- 1 стакан воды
- 1 ч. л. меда
- 1,5 ч. л. сухих дрожжей
- 1 ч. л. соли
- 1 ст.л. оливкового масла
- 1 шт. болгарского перца
- 1/2 шт. репчатого лука
- 2 зубчика чеснока
- 150 г грибов
- 8 шт. помидоров черри
- Специи по вкусу
- 1/2 шт. цуккини
- 50 г маслин
Рецепт приготовления:
- Влейте в отдельную емкость теплую воду. Растворите в ней вначале мед, а после – быстродействующие дрожжи. Хорошо перемешайте. Засыпьте муку и соль, следом добавьте оливковое масло. Вымесите тесто, месите до тех пор, пока оно не начнет хорошо отделяться от рук. Для того чтобы тесто хорошо подошло, накройте его полотенцем и на час поставьте в теплое место.
- За это время подготовьте овощи и соус. Из болгарского перца удалите сердцевину, цуккини, зубчики чеснока и репчатый лук очистите от несъедобных шкурок. Ошпарьте черри кипятком и снимите шкурку. Измельчите их вместе с половинкой головки репчатого лука и чесноком. Эти продукты протушите в сковороде минут 7-10, в конце добавьте специи. Соус готов.
- Кружочками порежьте маслины и цуккини, грибы – пластинами, если отдали предпочтение шампиньонам, перец – брусочками. Из теста сформируйте лепешку и равномерно распределите соус, сверху него – подготовленные овощи. Духовой шкаф разогрейте до 230°С и выпекайте вегетарианскую пиццу 20 минут. Горячую пиццу можно посыпать тертым сыром.
Напомним, ранее мы делились рецептом картофельной пиццы с грибами, беконом и помидорами. "Сегодня" также делились рецептами вкусного теста для пиццы.
Смотрите видео, как приготовить вкусную пиццу на хлебе за 5 минут:
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Источник: Сегодня