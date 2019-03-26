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Вегетарианская пицца: три рецепта для тех, кто не ест мяса

Пицца без добавления ветчины и колбасы может быть очень вкусной

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:10
Вегетарианская пицца
Вегетарианская пицца
Фото: Pixabay

Вы не едите мяса, но хотите приготовить вкусную домашнюю пиццу? Не беда, с овощной начинкой и сыром пицца получается не менее аппетитной. Более того, овощи делают эту итальянскую лепешку с начинкой максимально сочной.

Вегетарианская пицца с баклажанами по-сицилийски

Пицца с баклажанами
Пицца с баклажанами
Фото: Pixabay

Для теста:

  • 1 1/2 чашки теплой воды
  • 2 ч.л. сахара
  • 1 1/2 чайных ложки активных сухих дрожжей
  • 2 чайные ложки соли
  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • 3 3/4 стакана муки

Для соуса:

  • 800 мл консервированных помидоров
  • 2 ч.л. сушеного орегано
  • 1 ст.л. оливкового масла
  • 1 1/4 чайной ложки соли
  • 1/2 чайной ложки черного перца

Для начинки:

  • 1 крупный баклажан
  • соль
  • 1/4 стакана растительного масла
  • 1 свежий помидор
  • 1 маленький красный лук, тонко нарезанный
  • 225 г измельченной моцареллы
  • 1/2 чашки сыра пармезан, тертого
  • свежий базилик

Рецепт приготовления:

  1. Смешайте теплую воду, дрожжи и сахар. Оставьте на 15 минут. Добавьте соль и оливковое масло. Постепенно всыпьте муку и замесите тесто. Полейте сверху оливковым маслом, еще раз вымесите, накройте кухонным полотенцем и подождите 2 часа.
  2. Пока тесто подходит, сделайте соус: смешайте помидоры, орегано, оливковое масло, соль и перец в кухонном комбайне. Взбейте до получения однородной массы. Отложите.
  3. Баклажаны помойте, срежьте кончики и нарежьте тонким пластинками. Щедро посыпьте солью с обеих сторон и оставьте в дуршлаге на 45 минут, пока баклажаны не выпустят сок. Промойте холодной водой, чтобы удалить лишнюю соль, и тщательно протрите бумажными полотенцами.
  4. В сковороде с толстым дном нагрейте масло на среднем огне. Обжарьте баклажаны с обеих сторон в течение 2-3 минут. Выложите на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.
  5. Застелите противень пергаментной бумагой и выложите сверху тесто для пиццы. Растяните тесто по всей поверхности, при необходимости подливая оливковое масло.
  6. Полейте заготовку томатным соусом и посыпьте моцареллой. Выложите сверху тонко нарезанный лук и жареные баклажаны.
  7. Выпекайте в течение 15-20 минут до золотистого цвета. Достаньте готовую пиццу из духовки, посыпьте сыром пармезан, кусочками нарезанного помидора и свежим базиликом. Остудите в течение 5-10 минут перед подачей.

Пицца "Маргарита"

Пицца "Маргарита"
Пицца "Маргарита"
Фото: Pixabay

Ингредиенты:

  • 1 стакан пшеничной муки
  • 1/3 стакана теплой воды
  • 1 ч.л. с горкой быстрых сухих дрожжей
  • 1/2 ст.л. меда
  • 1 ст.л. растительного масла
  • Щепотка соли
  • Сухие травы (базилик, орегано)

Для начинки:

  • 1 большой помидор
  • Листья базилика
  • 100 г мацареллы
  • Сушеный базилик, орегано
  • Оливковое масло

Рецепт приготовления:

  1. В теплой воде растворите мед и сухие дрожжи. Оставьте на 10 минут, чтобы масса вспенилась.
  2. Муку просейте в миску, добавьте соль, приправы (по желанию). Влейте теплую воду с растворенным медом и дрожжами, добавьте растительное масло. Все перемешайте и замесите мягкое и эластичное тесто на рабочей доске в течение 5-7 минут.
  3. Оставьте тесто на 10 минут в теплом месте. Через 10 минут тесто будет готово к использованию и из него можно сформировать корж для пиццы.
  4. Форму для выпекания  смажьте растительным маслом, руками сформируйте лепешку и уложите на форму.
  5. Наколите тесто вилкой, смажьте томатным соусом, выложите помидоры, листья базилика, моцареллу, посыпьте травами и слегка сбрызните оливковым маслом.
  6. Выпекайте в разогретой до 180 С градусов духовке 20 минут, пока края теста не подрумянятся.

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Вегетарианская пицца с грибами

Пицца с грибами
Пицца с грибами
Фото: Pixabay

Ингредиенты:

  • 350-450 г пшеничной муки высшего сорта
  • 1 стакан воды
  • 1 ч. л. меда
  • 1,5 ч. л. сухих дрожжей
  • 1 ч. л. соли
  • 1 ст.л. оливкового масла
  • 1 шт. болгарского перца
  • 1/2 шт. репчатого лука
  • 2 зубчика чеснока
  • 150 г грибов
  • 8 шт. помидоров черри
  • Специи по вкусу
  • 1/2 шт. цуккини
  • 50 г маслин

Рецепт приготовления:

  1. Влейте в отдельную емкость теплую воду. Растворите в ней вначале мед, а после – быстродействующие дрожжи. Хорошо перемешайте. Засыпьте муку и соль, следом добавьте оливковое масло. Вымесите тесто, месите до тех пор, пока оно не начнет хорошо отделяться от рук. Для того чтобы тесто хорошо подошло, накройте его полотенцем и на час поставьте в теплое место.
  2. За это время подготовьте овощи и соус. Из болгарского перца удалите сердцевину, цуккини, зубчики чеснока и репчатый лук очистите от несъедобных шкурок. Ошпарьте черри кипятком и снимите шкурку. Измельчите их вместе с половинкой головки репчатого лука и чесноком. Эти продукты протушите в сковороде минут 7-10, в конце добавьте специи. Соус готов.
  3. Кружочками порежьте маслины и цуккини, грибы – пластинами, если отдали предпочтение шампиньонам, перец – брусочками. Из теста сформируйте лепешку и равномерно распределите соус, сверху него – подготовленные овощи. Духовой шкаф разогрейте до 230°С и выпекайте вегетарианскую пиццу 20 минут. Горячую пиццу можно посыпать тертым сыром.

Напомним, ранее мы делились рецептом картофельной пиццы с грибами, беконом и помидорами. "Сегодня" также делились рецептами вкусного теста для пиццы.

Смотрите видео, как приготовить вкусную пиццу на хлебе за 5 минут:

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Источник: Сегодня
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