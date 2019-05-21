Вегетарианские рецепты для начинающих: лучшие идеи вкусных блюд

Рецепты вегетарианских блюд с фото

Вегетарианская паста с томатным соусом Фото: Pixabay

Сегодня все больше и больше людей решаются перейти на вегетарианский образ жизни. Мотивы отказа от мяса самые разные: от проблем со здоровьем до заботы о благополучии животных, от экологических причин до желания быть в тренде. В нашей подборке вы найдете лучшие рецепты основных вегетарианских блюд.

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Крем-суп из кабачков

Крем-суп из кабачков Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

800 г кабачков

1 большая луковица

4 зубчика чеснока

100 г петрушки

150-300 мл сливок жирностью 20–38%

Сливочное масло

Соль, свежемолотый черный перец

Рецепт приготовления:

Очистите и мелко нарежьте лук и чеснок. Кабачки при желании очистите от кожуры, нарежьте небольшими кусочками. Мелко порубите зелень. В большой кастрюле с толстым дном разогрейте масло, положите лук и обжаривайте 5 минут. Добавьте кабачки с чесноком и обжаривайте на среднем огне 5 минут. Посолите, влейте 2 стакана горячей воды, доведите до кипения, закройте крышкой и варите 10–15 минут. Кабачки должны стать мягкими. Всыпьте в кастрюлю зелень, через 1 мин. снимите с огня и взбейте суп блендером. Долейте столько сливок, сколько вам хочется с точки зрения консистенции и вкуса, приправьте перцем и снова взбейте. Подавайте горячим или холодным.

Лимонное ризотто от Юлии Высоцкой

Лимонное ризотто от Юлии Высоцкой Фото: Pixabay

Ингредиенты:

250 г риса арборио

100 г пармезана

1 лимон

1 стебель сельдерея

1 репчатый лук

1 яичный желток

1.5 л овощного или куриного бульона

50 мл сливок

3 ст.л. оливковое масло

2 ст. л. сливочного масла

Щепотка морской соли

Рецепт приготовления:

Лук почистить и очень мелко порубить. Сельдерей очень мелко порезать. Разогреть в глубокой сковороде сливочное и оливковое масло, добавить лук и сельдерей, обжаривать 5-6 минут до прозрачности лука, добавить щепотку соли. Всыпать рис, перемешать и постепенно, половник за половником, добавлять бульон. Постоянно помешивать и следить за тем, чтобы рис не плавал в жидкости, а впитывал бульон. Держать на огне 15-18 минут. Цедру лимона натереть на мелкой терке, из половинки лимона отжать сок. Пармезан натереть на мелкой терке. Смешать желток, сливки, половину сыра, цедру и сок лимона и добавить в ризотто. Перемешать и снять с огня. Присыпать оставшимся пармезаном и сразу же подавать к столу.

Фаршированный картофель с сыром

Фаршированный картофель вегетарианский Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

12-16 небольших картофелин, отваренных до полуготовности

3-4 ст.л. оливкового масла

100 г феты

50 мл сметаны

1 небольшая красная луковица

1 ст.л. каперсов

Соль и перец по вкусу

1 ч.л. паприки

Зелень – для подачи

Рецепт приготовления:

Духовку разогреть до 200 С. Картофель сбрызнуть маслом и отправить в духовку на 20 минут. Затем стаканом слегка раздавить каждую картофелину и вновь отправить в духовку на 10-15 минут. Сметану смешать с фетой. На каждую картофелину положить небольшую ложку феты, присыпать солью, перцем, паприкой, положить нашинкованный лук, каперсы и зелень. Можно подавать на стол.

Каннеллони с творогом и шпинатом от Джейми Оливера

Каннеллони с рикоттой и шпинатом Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

400 г замороженного шпината

1/4 ч.л. молотого мускатного ореха

оливковое масло

2 зубчика чеснока

800 г консервированных томатов

1 лавровый лист

5 веточек базилика

1 ст.л сухого базилика или несколько веточек свежего

250 г рикотты

1 яйцо

100 г тертого пармезана

150 г каннеллони (14 шт.)

200 г моцареллы для пиццы

1 шарик моцареллы

200 мл воды

Соль, перец

Рецепт приготовления:

В разогретую кастрюлю налить масло, выложить шпинат и мускатный орех, посолить и оставить томиться на небольшом огне около 15 минут, до готовности. Затем остудить. В сковороду налить масло, добавить чеснок, измельченные помидоры, лавровый лист, сухой базилик и варить 30 минут. Приправить солью и перцем. Шпинат перемешать с рикоттой, яйцом и пармезаном. Наполнить каннеллони шпинатной смесью и уложить их в форму для запекания 20х25 см, в один ряд. Распределить томатный соус поверх каннеллони, добавить 200 мл воды, разложить листья свежего базилика, посыпать натертой на крупной терке моцареллой для пиццы и разложить листья свежего базилика. Снова посыпать натертой на крупной терке моцареллой для пиццы и разложить кружки обычной моцареллы. Сбрызнуть каннеллони оливковым маслом и выпекать 40 минут, при 180 С до румяной корочки.

Греческий салат с виноградом

Греческий салат с виноградом Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Огурец – 1 шт.

Перец болгарский – 1 шт.

Помидоры черри – 10 шт.

Виноград кишмиш – 1 кисточка

Камамбер в прованских травах – 100 г

Руккола – 50 г

Оливковое масло – 30 г

Сок 1/2 лимона

Соль, перец

Рецепт приготовления:

Огурец помыть, нарезать полукольцами. Перец вымыть и очистить от семян. Нарезать перец треугольником. Черри вымыть, удалить плодоножки. Разрезать помидорчики пополам. Виноград снять с веточек и вымыть. Рукколу помыть и просушить. Сыр нарезать кубиком. Смешать оливковое масло с соком лимона, солью и перцем в однородную эмульсию. Перемешать сыр, перец, огурец, черри и виноград с эмульсией. Выложить на тарелку рукколу, сверху салат. Украсить бальзамическим кремом.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить вкусные вегетарианские супы. "Сегодня" также делились рецептами салатов для вегетарианцев.

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