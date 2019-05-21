Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Вегетарианские рецепты для начинающих: лучшие идеи вкусных блюд

Рецепты вегетарианских блюд с фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 15:19
Вегетарианская паста с томатным соусом
Вегетарианская паста с томатным соусом
Фото: Pixabay

Сегодня все больше и больше людей решаются перейти на вегетарианский образ жизни. Мотивы отказа от мяса самые разные: от проблем со здоровьем до заботы о благополучии животных, от экологических причин до желания быть в тренде. В нашей подборке вы найдете лучшие рецепты основных вегетарианских блюд.

Смотрите видео об известных вегетарианцах шоу-бизнеса:

Крем-суп из кабачков

Крем-суп из кабачков
Крем-суп из кабачков
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 800 г кабачков
  • 1 большая луковица
  • 4 зубчика чеснока
  • 100 г петрушки
  • 150-300 мл сливок жирностью 20–38%
  • Сливочное масло
  • Соль, свежемолотый черный перец

Рецепт приготовления:

  1. Очистите и мелко нарежьте лук и чеснок. Кабачки при желании очистите от кожуры, нарежьте небольшими кусочками. Мелко порубите зелень.
  2. В большой кастрюле с толстым дном разогрейте масло, положите лук и обжаривайте 5 минут.
  3. Добавьте кабачки с чесноком и обжаривайте на среднем огне 5 минут. Посолите, влейте 2 стакана горячей воды, доведите до кипения, закройте крышкой и варите 10–15 минут. Кабачки должны стать мягкими.
  4. Всыпьте в кастрюлю зелень, через 1 мин. снимите с огня и взбейте суп блендером.
  5. Долейте столько сливок, сколько вам хочется с точки зрения консистенции и вкуса, приправьте перцем и снова взбейте. Подавайте горячим или холодным.

Лимонное ризотто от Юлии Высоцкой

Лимонное ризотто от Юлии Высоцкой
Лимонное ризотто от Юлии Высоцкой
Фото: Pixabay

Ингредиенты:

  • 250 г риса арборио
  • 100 г пармезана
  • 1 лимон
  • 1 стебель сельдерея
  • 1 репчатый лук
  • 1 яичный желток
  • 1.5 л овощного или куриного бульона
  • 50 мл сливок
  • 3 ст.л. оливковое масло
  • 2 ст. л. сливочного масла
  • Щепотка морской соли

Рецепт приготовления:

  1. Лук почистить и очень мелко порубить. Сельдерей очень мелко порезать.
  2. Разогреть в глубокой сковороде сливочное и оливковое масло, добавить лук и сельдерей, обжаривать 5-6 минут до прозрачности лука, добавить щепотку соли.
  3. Всыпать рис, перемешать и постепенно, половник за половником, добавлять бульон. Постоянно помешивать и следить за тем, чтобы рис не плавал в жидкости, а впитывал бульон. Держать на огне 15-18 минут.
  4. Цедру лимона натереть на мелкой терке, из половинки лимона отжать сок. Пармезан натереть на мелкой терке.
  5. Смешать желток, сливки, половину сыра, цедру и сок лимона и добавить в ризотто. Перемешать и снять с огня.
  6. Присыпать оставшимся пармезаном и сразу же подавать к столу.

Фаршированный картофель с сыром

Фаршированный картофель вегетарианский
Фаршированный картофель вегетарианский
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 12-16 небольших картофелин, отваренных до полуготовности
  • 3-4 ст.л. оливкового масла
  • 100 г феты
  • 50 мл сметаны
  • 1 небольшая красная луковица
  • 1 ст.л. каперсов
  • Соль и перец по вкусу
  • 1 ч.л. паприки
  • Зелень – для подачи

Рецепт приготовления:

  1. Духовку разогреть до 200 С. Картофель сбрызнуть маслом и отправить в духовку на 20 минут. 
  2. Затем стаканом слегка раздавить каждую картофелину и вновь отправить в духовку на 10-15 минут.
  3. Сметану смешать с фетой.
  4. На каждую картофелину положить небольшую ложку феты, присыпать солью, перцем, паприкой, положить нашинкованный лук, каперсы и зелень. Можно подавать на стол.

Каннеллони с творогом и шпинатом от Джейми Оливера

Каннеллони с рикоттой и шпинатом
Каннеллони с рикоттой и шпинатом
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 400 г замороженного шпината
  • 1/4 ч.л. молотого мускатного ореха
  • оливковое масло
  • 2 зубчика чеснока
  • 800 г консервированных томатов
  • 1 лавровый лист
  • 5 веточек базилика
  • 1 ст.л сухого базилика или несколько веточек свежего
  • 250 г рикотты
  • 1 яйцо
  • 100 г тертого пармезана
  • 150 г каннеллони (14 шт.)
  • 200 г моцареллы для пиццы
  • 1 шарик моцареллы
  • 200 мл воды
  • Соль, перец

Рецепт приготовления:

  1. В разогретую кастрюлю налить масло, выложить шпинат и мускатный орех, посолить и оставить томиться на небольшом огне около 15 минут, до готовности. Затем остудить.
  2. В сковороду налить масло, добавить чеснок, измельченные помидоры, лавровый лист, сухой базилик и варить 30 минут. Приправить солью и перцем.
  3. Шпинат перемешать с рикоттой, яйцом и пармезаном. Наполнить каннеллони шпинатной смесью и уложить их в форму для запекания 20х25 см, в один ряд.
  4. Распределить томатный соус поверх каннеллони, добавить 200 мл воды, разложить листья свежего базилика, посыпать натертой на крупной терке моцареллой для пиццы и разложить листья свежего базилика. Снова посыпать натертой на крупной терке моцареллой для пиццы и разложить кружки обычной моцареллы.
  5. Сбрызнуть каннеллони оливковым маслом и выпекать 40 минут, при 180 С до румяной корочки.

Греческий салат с виноградом

Греческий салат с виноградом
Греческий салат с виноградом
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Огурец – 1 шт.
  • Перец болгарский – 1 шт.
  • Помидоры черри – 10 шт.
  • Виноград кишмиш – 1 кисточка
  • Камамбер в прованских травах – 100 г
  • Руккола – 50 г
  • Оливковое масло – 30 г
  • Сок 1/2 лимона
  • Соль, перец

Рецепт приготовления:

  1. Огурец помыть, нарезать полукольцами.
  2. Перец вымыть и очистить от семян. Нарезать перец треугольником.
  3. Черри вымыть, удалить плодоножки. Разрезать помидорчики пополам.
  4. Виноград снять с веточек и вымыть.
  5. Рукколу помыть и просушить.
  6. Сыр нарезать кубиком.
  7. Смешать оливковое масло с соком лимона, солью и перцем в однородную эмульсию.
  8. Перемешать сыр, перец, огурец, черри и виноград с эмульсией.  
  9. Выложить на тарелку рукколу, сверху салат. Украсить бальзамическим кремом.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить вкусные вегетарианские супы. "Сегодня" также делились рецептами салатов для вегетарианцев.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Идеи закусок для пикника: что взять с собой на природу    Салат панцанелла с фруктами и помидорами Салат "Вальдорф" с креветками от Гордона Рамзи Салаты из редиса: ТОП-5 весенних рецептов
рецепты салат вегетарианство
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Вероника Кастро стала очередной жертвой пластических хирургов
Вероника Кастро стала очередной жертвой пластических хирургов
Как привязанность к матери влияет на развитие детей
Как привязанность к матери влияет на развитие детей
Дочь Александра Абдулова выросла и стала красавицей
Дочь Александра Абдулова выросла и стала красавицей
Дмитрий Нагиев прокомментировал провокационный поступок сына
Дмитрий Нагиев прокомментировал провокационный поступок сына

Популярные статьи

Вчера, 13:13Fun

День Николая Чудотворца: приметы и что нельзя делать в этот день

Вчера, 11:48Fun

22 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 11:22Психология

Гороскоп на сегодня: Тельцов ждет напряженный день, а Девам нужно остерегаться доброжелателей

Вчера, 07:54Fun

Стареть красиво: студент показал снимки самых модных бабушек

21 маяСтиль

Елена Зеленская VS Мелания Трамп: битва нарядов первых леди на инаугурации

21 маяШоу-бизнес

Редкий кадр: Ирина Федишин показала фигуру в купальнике

21 маяПсихология

Гороскоп на сегодня: Тельцам рано расслабляться, а Стрельцам нужно контролировать эмоции

21 маяТехно

Связь 5G ударит по климату: погода станет непредсказуемой

20 маяСтиль

День рождения джинсов: с чем можно носить denim

20 маяСтиль

Инаугурация Зеленского: наряд какого дизайнера выбрала Елена Зеленская

20 маяFun

20 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

20 маяАфиша

Эмилия Кларк трогательно простилась с "Игрой престолов" и Матерью драконов

20 маяАфиша

В 6-й серии "Игры престолов" зрители нашли новый киноляп: фото

20 маяШоу-бизнес

Евгений Кошевой показал, как готовился к инаугурации Зеленского

20 маяШоу-бизнес

Почему Меган Маркл назвала себя принцессой в свидетельстве о рождении сына

20 маяПсихология

Гороскоп на сегодня: Весам не стоит переживать из-за пустяков, а Козерогам нужно найти новое хобби

Новости партнеров

Как и когда сажать картофель в 2019 году
Как и когда сажать картофель в 2019 году
Обманутая Светлана Лобода сделала важное заявление
Обманутая Светлана Лобода сделала важное заявление
Вот как выглядит новая девушка Луиза Адриану. Фото
Вот как выглядит новая девушка Луиза Адриану. Фото
Звездные пары, ставшие врагами на всю жизнь. 10 фото
Звездные пары, ставшие врагами на всю жизнь. 10 фото
7 самых красивых взрослых дочерей российских звезд
7 самых красивых взрослых дочерей российских звезд
Как поменяло время голливудских красоток за 30 лет
Как поменяло время голливудских красоток за 30 лет
Меган Маркл не ходит к косметологу, и вот почему
Меган Маркл не ходит к косметологу, и вот почему
Моника Беллучи изменилась до неузнаваемости
Моника Беллучи изменилась до неузнаваемости
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь