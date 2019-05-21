Вегетарианские рецепты для начинающих: лучшие идеи вкусных блюд
Рецепты вегетарианских блюд с фото
Сегодня все больше и больше людей решаются перейти на вегетарианский образ жизни. Мотивы отказа от мяса самые разные: от проблем со здоровьем до заботы о благополучии животных, от экологических причин до желания быть в тренде. В нашей подборке вы найдете лучшие рецепты основных вегетарианских блюд.
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Крем-суп из кабачков
Ингредиенты:
- 800 г кабачков
- 1 большая луковица
- 4 зубчика чеснока
- 100 г петрушки
- 150-300 мл сливок жирностью 20–38%
- Сливочное масло
- Соль, свежемолотый черный перец
Рецепт приготовления:
- Очистите и мелко нарежьте лук и чеснок. Кабачки при желании очистите от кожуры, нарежьте небольшими кусочками. Мелко порубите зелень.
- В большой кастрюле с толстым дном разогрейте масло, положите лук и обжаривайте 5 минут.
- Добавьте кабачки с чесноком и обжаривайте на среднем огне 5 минут. Посолите, влейте 2 стакана горячей воды, доведите до кипения, закройте крышкой и варите 10–15 минут. Кабачки должны стать мягкими.
- Всыпьте в кастрюлю зелень, через 1 мин. снимите с огня и взбейте суп блендером.
- Долейте столько сливок, сколько вам хочется с точки зрения консистенции и вкуса, приправьте перцем и снова взбейте. Подавайте горячим или холодным.
Лимонное ризотто от Юлии Высоцкой
Ингредиенты:
- 250 г риса арборио
- 100 г пармезана
- 1 лимон
- 1 стебель сельдерея
- 1 репчатый лук
- 1 яичный желток
- 1.5 л овощного или куриного бульона
- 50 мл сливок
- 3 ст.л. оливковое масло
- 2 ст. л. сливочного масла
- Щепотка морской соли
Рецепт приготовления:
- Лук почистить и очень мелко порубить. Сельдерей очень мелко порезать.
- Разогреть в глубокой сковороде сливочное и оливковое масло, добавить лук и сельдерей, обжаривать 5-6 минут до прозрачности лука, добавить щепотку соли.
- Всыпать рис, перемешать и постепенно, половник за половником, добавлять бульон. Постоянно помешивать и следить за тем, чтобы рис не плавал в жидкости, а впитывал бульон. Держать на огне 15-18 минут.
- Цедру лимона натереть на мелкой терке, из половинки лимона отжать сок. Пармезан натереть на мелкой терке.
- Смешать желток, сливки, половину сыра, цедру и сок лимона и добавить в ризотто. Перемешать и снять с огня.
- Присыпать оставшимся пармезаном и сразу же подавать к столу.
Фаршированный картофель с сыром
Ингредиенты:
- 12-16 небольших картофелин, отваренных до полуготовности
- 3-4 ст.л. оливкового масла
- 100 г феты
- 50 мл сметаны
- 1 небольшая красная луковица
- 1 ст.л. каперсов
- Соль и перец по вкусу
- 1 ч.л. паприки
- Зелень – для подачи
Рецепт приготовления:
- Духовку разогреть до 200 С. Картофель сбрызнуть маслом и отправить в духовку на 20 минут.
- Затем стаканом слегка раздавить каждую картофелину и вновь отправить в духовку на 10-15 минут.
- Сметану смешать с фетой.
- На каждую картофелину положить небольшую ложку феты, присыпать солью, перцем, паприкой, положить нашинкованный лук, каперсы и зелень. Можно подавать на стол.
Каннеллони с творогом и шпинатом от Джейми Оливера
Ингредиенты:
- 400 г замороженного шпината
- 1/4 ч.л. молотого мускатного ореха
- оливковое масло
- 2 зубчика чеснока
- 800 г консервированных томатов
- 1 лавровый лист
- 5 веточек базилика
- 1 ст.л сухого базилика или несколько веточек свежего
- 250 г рикотты
- 1 яйцо
- 100 г тертого пармезана
- 150 г каннеллони (14 шт.)
- 200 г моцареллы для пиццы
- 1 шарик моцареллы
- 200 мл воды
- Соль, перец
Рецепт приготовления:
- В разогретую кастрюлю налить масло, выложить шпинат и мускатный орех, посолить и оставить томиться на небольшом огне около 15 минут, до готовности. Затем остудить.
- В сковороду налить масло, добавить чеснок, измельченные помидоры, лавровый лист, сухой базилик и варить 30 минут. Приправить солью и перцем.
- Шпинат перемешать с рикоттой, яйцом и пармезаном. Наполнить каннеллони шпинатной смесью и уложить их в форму для запекания 20х25 см, в один ряд.
- Распределить томатный соус поверх каннеллони, добавить 200 мл воды, разложить листья свежего базилика, посыпать натертой на крупной терке моцареллой для пиццы и разложить листья свежего базилика. Снова посыпать натертой на крупной терке моцареллой для пиццы и разложить кружки обычной моцареллы.
- Сбрызнуть каннеллони оливковым маслом и выпекать 40 минут, при 180 С до румяной корочки.
Греческий салат с виноградом
Ингредиенты:
- Огурец – 1 шт.
- Перец болгарский – 1 шт.
- Помидоры черри – 10 шт.
- Виноград кишмиш – 1 кисточка
- Камамбер в прованских травах – 100 г
- Руккола – 50 г
- Оливковое масло – 30 г
- Сок 1/2 лимона
- Соль, перец
Рецепт приготовления:
- Огурец помыть, нарезать полукольцами.
- Перец вымыть и очистить от семян. Нарезать перец треугольником.
- Черри вымыть, удалить плодоножки. Разрезать помидорчики пополам.
- Виноград снять с веточек и вымыть.
- Рукколу помыть и просушить.
- Сыр нарезать кубиком.
- Смешать оливковое масло с соком лимона, солью и перцем в однородную эмульсию.
- Перемешать сыр, перец, огурец, черри и виноград с эмульсией.
- Выложить на тарелку рукколу, сверху салат. Украсить бальзамическим кремом.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить вкусные вегетарианские супы. "Сегодня" также делились рецептами салатов для вегетарианцев.
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