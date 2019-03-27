Вегетарианские рецепты салатов: ТОП-5 вариантов на любой вкус

Готовим вкусные салаты без мяса и рыбы

Вегетарианский салат из свежих овощей Фото: Pixabay

Если вы хотите приготовить вегетарианский салат, проще всего будет взять за основу свежую зелень – шпинат, рукколу, капусту, латук или эндивий. Ее прекрасно дополнят сочные овощи – огурцы, помидоры, редис, морковь или кабачки. Что касается заправки, то вы можете использовать оливковое масло с лимонным соком и горчицей.

Салат из пасты с помидорами и сыром

Салат из макарон Фото: Pixabay

Этот вкусный салат в итальянском стиле готовится очень быстро и просто. Для заправки вы можете использовать магазинный песто, а можете приготовить соус из базилика самостоятельно.

Ингредиенты на 1 порцию:

Итальянская паста средней длины – 100 г

Фета – 50 г

Помидоры черри – 6-8 шт.

Оливковое масло – 1 ст.л.

Соус песто – 1-2 ч.л.

Итальянские травы – 1/4 ч.л.

Лимонный сок – 1/4 ч.л.

Соль, молотый перец – по вкусу

Рецепт приготовления:

Пасту отварить в подсоленной воде до состояния аль денте, слить жидкость. Помидоры черри помыть, разрезать пополам. Сложить в салатницу готовую пасту, половинки томатов и раскрошенную фету. Заправить оливковым маслом, лимонным соком и аккуратно перемешать. Посыпать итальянскими травами и полить соусом песто. По желанию украсить салат свежим базиликом и подавать.

Весенний салат из редиса

Зеленый весенний салат Фото: freepik.com

Готовим легкий, вкусный и свежий салат из зелени, весенних овощей, орехов и сыра с медово-лимонной заправкой. Если вы соблюдаете Великий пост, замените фету соевым сыром тофу.

Ингредиенты:

Пучок молодого шпината или другой зелени

3-5 шт. редиса

1 морковь

100 г феты или тофу

Горсть поджаренного миндаля

Кунжут

Оливковое масло

Лимонный сок

Мед

Соль, перец

Рецепт приготовления:

Зелень помыть и замочить в холодной воде на полчаса. Обсушить, при необходимости порвать руками и выложить на тарелку. Редис помыть и тонко нарезать. Морковь почистить и натереть на терке. Для заправки смешать 2-3 ст.л. оливкового масла, добавить по чайной ложке меда и горчицы. Посолить и поперчить. Выложить на зелень редис, тертую морковь, нарезанный кубиками сыр и миндаль. Полить салат заправкой и посыпать кунжутом.

Мексиканский салат из фасоли

Мексиканский салат Фото: Depositphotos

Мексиканская кухня традиционно ассоциируется с буррито, тако и прочими завертывающимися в кукурузную лепешку вкусностями. Мы же приготовим мексиканский салат из фасоли – не менее вкусный и очень простой.

Ингредиенты:

Красная фасоль – 1 банка

Белая фасоль – 1 банка

Черная фасоль (если нет, заменить красной) – 1 банка

Кукуруза – 1 банка

Зеленый болгарский перец – 1 шт.

Красный болгарский перец – 1 шт.

Красный лук – 1 луковица

Оливковое масло – 100 мл

Сока лайма – 2 ст.л.

Сок лимона – 1 ст.л.

Сахарный песок – 2 ст.л.

Соль – 1 ст.л.

Чеснок – 1 зубчик

Кинза или петрушка – несколько веточек

Кумин (зира)

Кайенский перец

Черный перец

Острый соус (например, Табаско) – несколько капель

Рецепт приготовления:

Фасоль хорошо промыть и избавиться от жидкости. Из кукурузы слить всю жидкость. Болгарский перец и лук нарезать мелким кубиком. Чеснок давим ножом и чистим (не измельчаем). Половину кинзы мелко нарезать, от второй оторвать листики (если это петрушка, то просто мелко нарезать). Смешать перец, лук, фасоль, кукурузу и листья кинзы. Для заправки: смешиваем оливковое масло, сок лайма и лимона, добавляем сахар, соль, измельченную зиру, кайенский и черный перец, мелко нарезанную кинзу. Бросить туда раздавленный чеснок. С помощью венчика хорошо перемешиваем. Желательно поставить салат и заправку (отдельно друг от друга) в холодильник на час. Удаляем из заправки чеснок и смешиваем с салатом. Украшаем долькой лайма и едим.

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Салат из граната, груши и сыра

Салат из груши и сыра Фото: Depositphotos

Салат из рукколы, свежих груш, гранатовых зерен, поджаренных орехов и сыра – это очень вкусно! А если вы возьмете сыр с голубой с плесенью, то получите изысканное блюдо во французском стиле.

Ингредиенты:

Спелые груши – 2 шт.

Зерна граната – 100 г

Сыр гауда или адыгейский – 120 г

Оливковое масло – 2-3 ст.л.

Лимонный сок – 1 ч.л.

Руккола – небольшой пучок

Грецкие орехи – горсть

Соль, молотый перец

Рецепт приготовления:

Грушу нарежьте ломтиками, а сыр – кубиками. Выложите на тарелку вместе с промытой рукколой. Добавьте зерна граната, поджаренные грецкие орехи и перемешайте. Полейте салат оливковым маслом, сбрызните лимонным соком, посолите и поперчите по вкусу. Дайте настояться 10-15 минут и подавайте.

Салат из пекинской капусты

Салат из пекинской капусты Фото: Depositphotos

Пекинская капуста богата клетчаткой, поэтому полезна для пищеварения. Ее особенно рекомендуют употреблять для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и язвы желудка. Мы расскажем, как приготовить из пекинской капусты вкусный и полезный салат.

Ингредиенты:

1 кг пекинской капусты

450 г огурцов

150 г моркови

Несколько веточек укропа

Несколько веточек петрушки

Несколько стеблей зеленого лука

Соль – по вкусу

Оливковое масло

Рецепт приготовления:

Пекинскую капусту помойте и тонко нашинкуйте, убрав толстые белые листья. Огурцы помойте, по желанию очистите и нарежьте тонкими кружочками. Очищенную морковь натрите на крупной терке. Зелень помойте, обсушите и мелко порубите ножом. Все подготовленные продукты соедините в салатнике. Посолите и заправьте оливковым маслом. Осторожно перемешайте и дайте остыть в холодильнике. Подавайте вместе с хлебом.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить весенний суп из картофеля и черемши. Мы также делились лучшими рецептами приготовления хумуса. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить суп из редиса.

Смотрите видео, как приготовить полезную заправку для салата:

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