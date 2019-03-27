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Вегетарианские рецепты салатов: ТОП-5 вариантов на любой вкус

Готовим вкусные салаты без мяса и рыбы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:25
Вегетарианский салат из свежих овощей
Вегетарианский салат из свежих овощей
Фото: Pixabay

Если вы хотите приготовить вегетарианский салат, проще всего будет взять за основу свежую зелень – шпинат, рукколу, капусту, латук или эндивий. Ее прекрасно дополнят сочные овощи – огурцы, помидоры, редис, морковь или кабачки. Что касается заправки, то вы можете использовать оливковое масло с лимонным соком и горчицей. 

Салат из пасты с помидорами и сыром

Салат из макарон
Салат из макарон
Фото: Pixabay

Этот вкусный салат в итальянском стиле готовится очень быстро и просто. Для заправки вы можете использовать магазинный песто, а можете приготовить соус из базилика самостоятельно.

Ингредиенты на 1 порцию:

  • Итальянская паста средней длины – 100 г 
  • Фета – 50 г
  • Помидоры черри – 6-8 шт. 
  • Оливковое масло – 1 ст.л. 
  • Соус песто – 1-2 ч.л.
  • Итальянские травы – 1/4 ч.л. 
  • Лимонный сок – 1/4 ч.л. 
  • Соль, молотый перец – по вкусу 

Рецепт приготовления:

  1. Пасту отварить в подсоленной воде до состояния аль денте, слить жидкость. 
  2. Помидоры черри помыть, разрезать пополам. 
  3. Сложить в салатницу готовую пасту, половинки томатов и раскрошенную фету.
  4. Заправить оливковым маслом, лимонным соком и аккуратно перемешать. Посыпать итальянскими травами и полить соусом песто. 
  5. По желанию украсить салат свежим базиликом и подавать.

Весенний салат из редиса

Зеленый весенний салат
Зеленый весенний салат
Фото: freepik.com

Готовим легкий, вкусный и свежий салат из зелени, весенних овощей, орехов и сыра с медово-лимонной заправкой. Если вы соблюдаете Великий пост, замените фету соевым сыром тофу.

Ингредиенты:

  • Пучок молодого шпината или другой зелени
  • 3-5 шт. редиса
  • 1 морковь
  • 100 г феты или тофу
  • Горсть поджаренного миндаля
  • Кунжут
  • Оливковое масло
  • Лимонный сок
  • Мед
  • Соль, перец

Рецепт приготовления:

  1. Зелень помыть и замочить в холодной воде на полчаса. Обсушить, при необходимости порвать руками и выложить на тарелку.
  2. Редис помыть и тонко нарезать.
  3. Морковь почистить и натереть на терке.
  4. Для заправки смешать 2-3 ст.л. оливкового масла, добавить по чайной ложке меда и горчицы. Посолить и поперчить. 
  5. Выложить на зелень редис, тертую морковь, нарезанный кубиками сыр и миндаль.
  6. Полить салат заправкой и посыпать кунжутом.

Мексиканский салат из фасоли

Мексиканский салат
Мексиканский салат
Фото: Depositphotos

Мексиканская кухня традиционно ассоциируется с буррито, тако и прочими завертывающимися в кукурузную лепешку вкусностями. Мы же приготовим мексиканский салат из фасоли – не менее вкусный и очень простой.

Ингредиенты:

  • Красная фасоль – 1 банка
  • Белая фасоль – 1 банка
  • Черная фасоль (если нет, заменить красной) – 1 банка
  • Кукуруза – 1 банка
  • Зеленый болгарский перец – 1 шт.
  • Красный болгарский перец – 1 шт.
  • Красный лук – 1 луковица
  • Оливковое масло – 100 мл
  • Сока лайма – 2 ст.л. 
  • Сок лимона – 1 ст.л.
  • Сахарный песок – 2 ст.л.
  • Соль – 1 ст.л.
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Кинза или петрушка – несколько веточек
  • Кумин (зира) 
  • Кайенский перец
  • Черный перец
  • Острый соус (например, Табаско) – несколько капель

Рецепт приготовления:

  1. Фасоль хорошо промыть и избавиться от жидкости. Из кукурузы слить всю жидкость.
  2. Болгарский перец и лук нарезать мелким кубиком.
  3. Чеснок давим ножом и чистим (не измельчаем).
  4. Половину кинзы мелко нарезать, от второй оторвать листики (если это петрушка, то просто мелко нарезать).
  5. Смешать перец, лук, фасоль, кукурузу и листья кинзы.
  6. Для заправки: смешиваем оливковое масло, сок лайма и лимона, добавляем сахар, соль, измельченную зиру, кайенский и черный перец, мелко нарезанную кинзу. Бросить туда раздавленный чеснок. С помощью венчика хорошо перемешиваем. Желательно поставить салат и заправку (отдельно друг от друга) в холодильник на час.
  7. Удаляем из заправки чеснок и смешиваем с салатом. Украшаем долькой лайма и едим.

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Салат из граната, груши и сыра

Салат из груши и сыра
Салат из груши и сыра
Фото: Depositphotos

Салат из рукколы, свежих груш, гранатовых зерен, поджаренных орехов и сыра – это очень вкусно! А если вы возьмете сыр с голубой с плесенью, то получите изысканное блюдо во французском стиле.

Ингредиенты:

  • Спелые груши – 2 шт. 
  • Зерна граната – 100 г 
  • Сыр гауда или адыгейский – 120 г 
  • Оливковое масло – 2-3 ст.л.
  • Лимонный сок – 1 ч.л.
  • Руккола – небольшой пучок 
  • Грецкие орехи – горсть
  • Соль, молотый перец

Рецепт приготовления:

  1. Грушу нарежьте ломтиками, а сыр – кубиками. Выложите на тарелку вместе с промытой рукколой.
  2. Добавьте зерна граната, поджаренные грецкие орехи и перемешайте.
  3. Полейте салат оливковым маслом, сбрызните лимонным соком, посолите и поперчите по вкусу. Дайте настояться 10-15 минут и подавайте.

Салат из пекинской капусты

Салат из пекинской капусты
Салат из пекинской капусты
Фото: Depositphotos

Пекинская капуста богата клетчаткой, поэтому полезна для пищеварения. Ее особенно рекомендуют употреблять для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и язвы желудка. Мы расскажем, как приготовить из пекинской капусты вкусный и полезный салат.

Ингредиенты:

  • 1 кг пекинской капусты
  • 450 г огурцов
  • 150 г моркови
  • Несколько веточек укропа
  • Несколько веточек петрушки
  • Несколько стеблей зеленого лука
  • Соль – по вкусу
  • Оливковое масло

Рецепт приготовления:

  1. Пекинскую капусту помойте и тонко нашинкуйте, убрав толстые белые листья.
  2. Огурцы помойте, по желанию очистите и нарежьте тонкими кружочками.
  3. Очищенную морковь натрите на крупной терке.
  4. Зелень помойте, обсушите и мелко порубите ножом.
  5. Все подготовленные продукты соедините в салатнике. Посолите и заправьте оливковым маслом.
  6. Осторожно перемешайте и дайте остыть в холодильнике. 
  7. Подавайте вместе с хлебом.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить весенний суп из картофеля и черемши. Мы также делились лучшими рецептами приготовления хумуса. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить суп из редиса.

Смотрите видео, как приготовить полезную заправку для салата:

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Источник: Сегодня
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