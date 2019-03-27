Вегетарианские рецепты салатов: ТОП-5 вариантов на любой вкус
Готовим вкусные салаты без мяса и рыбы
Если вы хотите приготовить вегетарианский салат, проще всего будет взять за основу свежую зелень – шпинат, рукколу, капусту, латук или эндивий. Ее прекрасно дополнят сочные овощи – огурцы, помидоры, редис, морковь или кабачки. Что касается заправки, то вы можете использовать оливковое масло с лимонным соком и горчицей.
Салат из пасты с помидорами и сыром
Этот вкусный салат в итальянском стиле готовится очень быстро и просто. Для заправки вы можете использовать магазинный песто, а можете приготовить соус из базилика самостоятельно.
Ингредиенты на 1 порцию:
- Итальянская паста средней длины – 100 г
- Фета – 50 г
- Помидоры черри – 6-8 шт.
- Оливковое масло – 1 ст.л.
- Соус песто – 1-2 ч.л.
- Итальянские травы – 1/4 ч.л.
- Лимонный сок – 1/4 ч.л.
- Соль, молотый перец – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Пасту отварить в подсоленной воде до состояния аль денте, слить жидкость.
- Помидоры черри помыть, разрезать пополам.
- Сложить в салатницу готовую пасту, половинки томатов и раскрошенную фету.
- Заправить оливковым маслом, лимонным соком и аккуратно перемешать. Посыпать итальянскими травами и полить соусом песто.
- По желанию украсить салат свежим базиликом и подавать.
Весенний салат из редиса
Готовим легкий, вкусный и свежий салат из зелени, весенних овощей, орехов и сыра с медово-лимонной заправкой. Если вы соблюдаете Великий пост, замените фету соевым сыром тофу.
Ингредиенты:
- Пучок молодого шпината или другой зелени
- 3-5 шт. редиса
- 1 морковь
- 100 г феты или тофу
- Горсть поджаренного миндаля
- Кунжут
- Оливковое масло
- Лимонный сок
- Мед
- Соль, перец
Рецепт приготовления:
- Зелень помыть и замочить в холодной воде на полчаса. Обсушить, при необходимости порвать руками и выложить на тарелку.
- Редис помыть и тонко нарезать.
- Морковь почистить и натереть на терке.
- Для заправки смешать 2-3 ст.л. оливкового масла, добавить по чайной ложке меда и горчицы. Посолить и поперчить.
- Выложить на зелень редис, тертую морковь, нарезанный кубиками сыр и миндаль.
- Полить салат заправкой и посыпать кунжутом.
Мексиканский салат из фасоли
Мексиканская кухня традиционно ассоциируется с буррито, тако и прочими завертывающимися в кукурузную лепешку вкусностями. Мы же приготовим мексиканский салат из фасоли – не менее вкусный и очень простой.
Ингредиенты:
- Красная фасоль – 1 банка
- Белая фасоль – 1 банка
- Черная фасоль (если нет, заменить красной) – 1 банка
- Кукуруза – 1 банка
- Зеленый болгарский перец – 1 шт.
- Красный болгарский перец – 1 шт.
- Красный лук – 1 луковица
- Оливковое масло – 100 мл
- Сока лайма – 2 ст.л.
- Сок лимона – 1 ст.л.
- Сахарный песок – 2 ст.л.
- Соль – 1 ст.л.
- Чеснок – 1 зубчик
- Кинза или петрушка – несколько веточек
- Кумин (зира)
- Кайенский перец
- Черный перец
- Острый соус (например, Табаско) – несколько капель
Рецепт приготовления:
- Фасоль хорошо промыть и избавиться от жидкости. Из кукурузы слить всю жидкость.
- Болгарский перец и лук нарезать мелким кубиком.
- Чеснок давим ножом и чистим (не измельчаем).
- Половину кинзы мелко нарезать, от второй оторвать листики (если это петрушка, то просто мелко нарезать).
- Смешать перец, лук, фасоль, кукурузу и листья кинзы.
- Для заправки: смешиваем оливковое масло, сок лайма и лимона, добавляем сахар, соль, измельченную зиру, кайенский и черный перец, мелко нарезанную кинзу. Бросить туда раздавленный чеснок. С помощью венчика хорошо перемешиваем. Желательно поставить салат и заправку (отдельно друг от друга) в холодильник на час.
- Удаляем из заправки чеснок и смешиваем с салатом. Украшаем долькой лайма и едим.
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Салат из граната, груши и сыра
Салат из рукколы, свежих груш, гранатовых зерен, поджаренных орехов и сыра – это очень вкусно! А если вы возьмете сыр с голубой с плесенью, то получите изысканное блюдо во французском стиле.
Ингредиенты:
- Спелые груши – 2 шт.
- Зерна граната – 100 г
- Сыр гауда или адыгейский – 120 г
- Оливковое масло – 2-3 ст.л.
- Лимонный сок – 1 ч.л.
- Руккола – небольшой пучок
- Грецкие орехи – горсть
- Соль, молотый перец
Рецепт приготовления:
- Грушу нарежьте ломтиками, а сыр – кубиками. Выложите на тарелку вместе с промытой рукколой.
- Добавьте зерна граната, поджаренные грецкие орехи и перемешайте.
- Полейте салат оливковым маслом, сбрызните лимонным соком, посолите и поперчите по вкусу. Дайте настояться 10-15 минут и подавайте.
Салат из пекинской капусты
Пекинская капуста богата клетчаткой, поэтому полезна для пищеварения. Ее особенно рекомендуют употреблять для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и язвы желудка. Мы расскажем, как приготовить из пекинской капусты вкусный и полезный салат.
Ингредиенты:
- 1 кг пекинской капусты
- 450 г огурцов
- 150 г моркови
- Несколько веточек укропа
- Несколько веточек петрушки
- Несколько стеблей зеленого лука
- Соль – по вкусу
- Оливковое масло
Рецепт приготовления:
- Пекинскую капусту помойте и тонко нашинкуйте, убрав толстые белые листья.
- Огурцы помойте, по желанию очистите и нарежьте тонкими кружочками.
- Очищенную морковь натрите на крупной терке.
- Зелень помойте, обсушите и мелко порубите ножом.
- Все подготовленные продукты соедините в салатнике. Посолите и заправьте оливковым маслом.
- Осторожно перемешайте и дайте остыть в холодильнике.
- Подавайте вместе с хлебом.
Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить весенний суп из картофеля и черемши. Мы также делились лучшими рецептами приготовления хумуса. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить суп из редиса.
Смотрите видео, как приготовить полезную заправку для салата:
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