Вегетарианские рецепты супов: ТОП-5 идей для обеда
Готовим вкусные первые блюда без мяса
Вегетарианские супы есть во многих кухнях мира. Готовятся они совершенно по-разному, но главный принцип один: в них не должно быть мяса или курицы. Мы поделимся лучшими рецептами горячих вегетарианских супов.
Сырный суп с камамбером
Ингредиенты:
- 1 луковица
- 1 морковь
- 1 ч.л. сахара
- 30 г сливочное масло
- 1 веточка тимьяна
- 1 ч.л. хлопьев паприки
- 200 г сливок 15-20%
- 250 г камамбера
- 50 г соевого соуса
Рецепт приготовления:
- Для начала лук и морковь очистить и нарезать полукольцами.
- Растопить в кастрюле с толстым дном сливочное масло и обжарить лук с тимьяном до прозрачности.
- Добавить морковь и сахар, и закарамелизировать. Удалить тимьян.
- Добавить сливки, паприку и нарезанный кубиками камамбер. Именно он даст супу неповторимую кремовость и вкус.
- Довести до кипения, добавить соевый соус и томить на медленном огне до готовности овощей. Взбить все блендером в однородную массу.
- Подавать суп горячим. Можно добавить сухарики, грибы или обжаренные креветки.
Суп с чечевицей, грибами и фасолью
Ингредиенты:
- Чечевица – 300 г
- Фасоль белая – 200 г
- Грибы сушеные – 50 г
- Лук – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Корень петрушки, сельдерея и пастернака – 50 г
- Чеснок – 1 зубчик
- Масло растительное – 50 г
- Зелень – 2 веточки
- Соль, специи – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Грибы замочите в холодной воде на полчаса.
- Замоченную с вечера фасоль отварите до готовности и протрите через сито до пюреобразного состояния.
- Отварите отдельно чечевицу и грибы, грибной бульон отставьте.
- Лук и морковь мелко порежьте и слегка обжарьте на растительном масле.
- Отварные грибы порежьте, соедините с овощами и еще спассеруйте.
- В кипящий грибной бульон добавьте фасолевое пюре, чечевицу и зажарку.
- Доведите до вкуса и в самом конце положите мелко рубленый чеснок и зелень.
Томатный суп с рисом и зеленью
Ингредиенты:
- 2 луковицы
- 1/2 – 3/4 стакана риса
- 1 пучок пряных трав
- 3 зубчика чеснока
- 1/4 стакана томатного пюре
- Соль, черный перец – по вкусу
- 2 ст.л. растительного масла
- Вода
Рецепт приготовления:
- Разогреть кастрюлю с растительным маслом и добавить измельченный лук.
- Жарить до прозрачности около 7-10 минут на среднем огне.
- Добавить рис и влить 3-4 стакана кипятка. Довести до кипения и варить на слабом огне 15-20 минут.
- В конце добавить рубленую зелень, измельченный чеснок и томатное пюре. Перемешать, приправить и варить еще 5 минут.
- Готовый суп подавать горячим.
Грибная юшка по-карпатски от Григория Германа
Ингредиенты:
- Грибы белые сушеные – 50 г
- Морковь – 1 средняя
- Лук репчатый – 1 средняя
- Картофель – 2 шт. средних
- Лавровый лист – 1 шт
- Мука – 3-4 ст. ложки
- Сметана – 200 г
- Соль, сахар, перец
Рецепт приготовления:
- Замачиваем грибы часа на три. Потом эту жидкость (вместе с грибами) отправляем в кастрюле на огонь.
- Пока отвар закипает – режем кубиком лук, соломкой морковь. Крупным кубиком – картофель. Делаем зажарку из лука и моркови.
- Отправляем картофель в грибной отвар, варим 10 минут. Добавляем в кастрюлю зажарку. Отвариваем до готовности картофеля.
- На сухой сковороде, постоянно помешивая, обжариваем муку до желтоватого цвета. Даем остыть. Тщательно перемешиваем со сметаной. Получается мучная паста средней густоты.
- Аккуратно вводим мучную пасту в грибную юшку. Солим, перчим. При желании рубим укроп и посыпаем сверху.
Весенний суп с зеленью
Ингредиенты:
- 3 яйца
- 4 картофелины
- 1 морковь
- 1 луковица
- зелень (зеленый лук, петрушка, укроп)
- соль, молотый перец
- 1 ст.л. сливочного масла
- 1.5 л воды или овощного бульона
Рецепт приготовления:
- Яйца отварить вкрутую. Остудить, почистить и разрезать на четвертинки.
- Морковь почистить, нарезать небольшими кубиками.
- Лук почистить и мелко нарезать.
- Очищенный картофель нарезать кубиками.
- В кастрюле с толстым дном разогреть сливочное масло. Обжарить нарезанные овощи до мягкости.
- Добавить картофель, влить воду или бульон. Варить до готовности овощей.
- Посолить, поперчить, добавить рубленую зелень. Варить еще минуту.
- Разлить суп по тарелкам, добавить четвертинки вареных яиц. Подавать со сметаной.
Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить постные макароны с томатным соусом и маслинами. Мы также делились рецептом тушеной фасоли с помидорами черри.
Смотрите видео, как выбрать замороженные овощи для постных блюд:
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