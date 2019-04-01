Вегетарианские рецепты супов: ТОП-5 идей для обеда

Готовим вкусные первые блюда без мяса

Вегетарианский суп из овощей Фото: pexels.com

Вегетарианские супы есть во многих кухнях мира. Готовятся они совершенно по-разному, но главный принцип один: в них не должно быть мяса или курицы. Мы поделимся лучшими рецептами горячих вегетарианских супов.

Сырный суп с камамбером

Сырный суп с креветками Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

1 луковица

1 морковь

1 ч.л. сахара

30 г сливочное масло

1 веточка тимьяна

1 ч.л. хлопьев паприки

200 г сливок 15-20%

250 г камамбера

50 г соевого соуса

Рецепт приготовления:

Для начала лук и морковь очистить и нарезать полукольцами. Растопить в кастрюле с толстым дном сливочное масло и обжарить лук с тимьяном до прозрачности. Добавить морковь и сахар, и закарамелизировать. Удалить тимьян. Добавить сливки, паприку и нарезанный кубиками камамбер. Именно он даст супу неповторимую кремовость и вкус. Довести до кипения, добавить соевый соус и томить на медленном огне до готовности овощей. Взбить все блендером в однородную массу. Подавать суп горячим. Можно добавить сухарики, грибы или обжаренные креветки.

Суп с чечевицей, грибами и фасолью

Суп из чечевицы Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Чечевица – 300 г

Фасоль белая – 200 г

Грибы сушеные – 50 г

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Корень петрушки, сельдерея и пастернака – 50 г

Чеснок – 1 зубчик

Масло растительное – 50 г

Зелень – 2 веточки

Соль, специи – по вкусу

Рецепт приготовления:

Грибы замочите в холодной воде на полчаса. Замоченную с вечера фасоль отварите до готовности и протрите через сито до пюреобразного состояния. Отварите отдельно чечевицу и грибы, грибной бульон отставьте. Лук и морковь мелко порежьте и слегка обжарьте на растительном масле. Отварные грибы порежьте, соедините с овощами и еще спассеруйте. В кипящий грибной бульон добавьте фасолевое пюре, чечевицу и зажарку. Доведите до вкуса и в самом конце положите мелко рубленый чеснок и зелень.

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Томатный суп с рисом и зеленью

Рисовый суп Фото: Pinterest

Ингредиенты:

2 луковицы

1/2 – 3/4 стакана риса

1 пучок пряных трав

3 зубчика чеснока

1/4 стакана томатного пюре

Соль, черный перец – по вкусу

2 ст.л. растительного масла

Вода

Рецепт приготовления:

Разогреть кастрюлю с растительным маслом и добавить измельченный лук. Жарить до прозрачности около 7-10 минут на среднем огне. Добавить рис и влить 3-4 стакана кипятка. Довести до кипения и варить на слабом огне 15-20 минут. В конце добавить рубленую зелень, измельченный чеснок и томатное пюре. Перемешать, приправить и варить еще 5 минут. Готовый суп подавать горячим.

Грибная юшка по-карпатски от Григория Германа

Грибной суп от Григория Германа Фото: facebook.com/germancooks

Ингредиенты:

Грибы белые сушеные – 50 г

Морковь – 1 средняя

Лук репчатый – 1 средняя

Картофель – 2 шт. средних

Лавровый лист – 1 шт

Мука – 3-4 ст. ложки

Сметана – 200 г

Соль, сахар, перец

Рецепт приготовления:

Замачиваем грибы часа на три. Потом эту жидкость (вместе с грибами) отправляем в кастрюле на огонь. Пока отвар закипает – режем кубиком лук, соломкой морковь. Крупным кубиком – картофель. Делаем зажарку из лука и моркови. Отправляем картофель в грибной отвар, варим 10 минут. Добавляем в кастрюлю зажарку. Отвариваем до готовности картофеля. На сухой сковороде, постоянно помешивая, обжариваем муку до желтоватого цвета. Даем остыть. Тщательно перемешиваем со сметаной. Получается мучная паста средней густоты. Аккуратно вводим мучную пасту в грибную юшку. Солим, перчим. При желании рубим укроп и посыпаем сверху.

Весенний суп с зеленью

Весенний суп без мяса Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

3 яйца

4 картофелины

1 морковь

1 луковица

зелень (зеленый лук, петрушка, укроп)

соль, молотый перец

1 ст.л. сливочного масла

1.5 л воды или овощного бульона

Рецепт приготовления:

Яйца отварить вкрутую. Остудить, почистить и разрезать на четвертинки. Морковь почистить, нарезать небольшими кубиками. Лук почистить и мелко нарезать. Очищенный картофель нарезать кубиками. В кастрюле с толстым дном разогреть сливочное масло. Обжарить нарезанные овощи до мягкости. Добавить картофель, влить воду или бульон. Варить до готовности овощей. Посолить, поперчить, добавить рубленую зелень. Варить еще минуту. Разлить суп по тарелкам, добавить четвертинки вареных яиц. Подавать со сметаной.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить постные макароны с томатным соусом и маслинами. Мы также делились рецептом тушеной фасоли с помидорами черри.

Смотрите видео, как выбрать замороженные овощи для постных блюд:

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