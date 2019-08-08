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Вегетарианское рагу из баклажанов и белой фасоли: пошаговый рецепт

Готовим тушеные баклажаны на сковороде

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:32
Рагу из баклажанов и фасоли
Рагу из баклажанов и фасоли
Фото: Depositphotos

Тушеные баклажаны с овощами – лучшее решение для летнего обеда. Это блюдо вкусное, легкое и очень простое в приготовлении.

Смотрите видео, как приготовить вяленые баклажаны дома:

Овощи удобнее всего тушить в сотейнике или большой сковороде с толстым дном. Так они приготовятся равномернее и не пригорят. 

Тушеные баклажаны с фасолью и овощами

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 300 г баклажанов
  • 1 маленькая головка репчатого лука
  • 0,5 ч.л. зерен кориандра
  • 2 ст.л. растительного масла
  • 500 г консервированных помидоров кубиками
  • 1 банка консервированной белой фасоли
  • 2 зубчика чеснока
  • 1-2 ст.л. измельченной зелени
  • Соль, перец – по вкусу

Для соуса:

  • 125 мл натурального йогурта
  • 1/4 часть жгучего перца пеперончино (или по вкусу)
  • 1 ч.л. зеленого лука
  • 1 ч.л. петрушки
  • 1 маленький зубчик чеснока
  • Соль – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Мелко порубить чеснок и лук. Нарезать баклажаны небольшими кусочками. Измельчить в ступке зерна кориандра.
  2. Разогреть сотейник с 2 ст.л. растительного масла. Добавить зерна кориандра и, помешивая, обжарить в течение нескольких секунд. Добавить рубленный лук, чеснок и обжарить до прозрачности.
  3. Выложить в сотейник баклажаны, помидоры и, помешивая, продолжать готовить, пока не выпарится лишняя жидкость.
  4. Добавить фасоль, предварительно слив жидкость, посолить, поперчить по вкусу и потушить на небольшом огне в течение 8-10 минут.
  5. Приготовить соус. Перец, зеленый лук, петрушку и чеснок мелко порубить, положить в йогурт, добавить соль по вкусу и оставить минимум на час в холодильнике.
  6. Подавать йогуртовый соус вместе с рагу.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить баклажаны как грибы. "Сегодня" также делились рецептом рататуя из кабачков и баклажанов.

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Источник: Сегодня
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