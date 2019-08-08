Вегетарианское рагу из баклажанов и белой фасоли: пошаговый рецепт
Готовим тушеные баклажаны на сковороде
Тушеные баклажаны с овощами – лучшее решение для летнего обеда. Это блюдо вкусное, легкое и очень простое в приготовлении.
Смотрите видео, как приготовить вяленые баклажаны дома:
Овощи удобнее всего тушить в сотейнике или большой сковороде с толстым дном. Так они приготовятся равномернее и не пригорят.
Тушеные баклажаны с фасолью и овощами
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 300 г баклажанов
- 1 маленькая головка репчатого лука
- 0,5 ч.л. зерен кориандра
- 2 ст.л. растительного масла
- 500 г консервированных помидоров кубиками
- 1 банка консервированной белой фасоли
- 2 зубчика чеснока
- 1-2 ст.л. измельченной зелени
- Соль, перец – по вкусу
Для соуса:
- 125 мл натурального йогурта
- 1/4 часть жгучего перца пеперончино (или по вкусу)
- 1 ч.л. зеленого лука
- 1 ч.л. петрушки
- 1 маленький зубчик чеснока
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Мелко порубить чеснок и лук. Нарезать баклажаны небольшими кусочками. Измельчить в ступке зерна кориандра.
- Разогреть сотейник с 2 ст.л. растительного масла. Добавить зерна кориандра и, помешивая, обжарить в течение нескольких секунд. Добавить рубленный лук, чеснок и обжарить до прозрачности.
- Выложить в сотейник баклажаны, помидоры и, помешивая, продолжать готовить, пока не выпарится лишняя жидкость.
- Добавить фасоль, предварительно слив жидкость, посолить, поперчить по вкусу и потушить на небольшом огне в течение 8-10 минут.
- Приготовить соус. Перец, зеленый лук, петрушку и чеснок мелко порубить, положить в йогурт, добавить соль по вкусу и оставить минимум на час в холодильнике.
- Подавать йогуртовый соус вместе с рагу.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить баклажаны как грибы. "Сегодня" также делились рецептом рататуя из кабачков и баклажанов.
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Источник: Сегодня