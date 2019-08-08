Вегетарианское рагу из баклажанов и белой фасоли: пошаговый рецепт

Готовим тушеные баклажаны на сковороде

Рагу из баклажанов и фасоли Фото: Depositphotos

Тушеные баклажаны с овощами – лучшее решение для летнего обеда. Это блюдо вкусное, легкое и очень простое в приготовлении.

Смотрите видео, как приготовить вяленые баклажаны дома:

Овощи удобнее всего тушить в сотейнике или большой сковороде с толстым дном. Так они приготовятся равномернее и не пригорят.

Тушеные баклажаны с фасолью и овощами

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

300 г баклажанов

1 маленькая головка репчатого лука

0,5 ч.л. зерен кориандра

2 ст.л. растительного масла

500 г консервированных помидоров кубиками

1 банка консервированной белой фасоли

2 зубчика чеснока

1-2 ст.л. измельченной зелени

Соль, перец – по вкусу

Для соуса:

125 мл натурального йогурта

1/4 часть жгучего перца пеперончино (или по вкусу)

1 ч.л. зеленого лука

1 ч.л. петрушки

1 маленький зубчик чеснока

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Мелко порубить чеснок и лук. Нарезать баклажаны небольшими кусочками. Измельчить в ступке зерна кориандра. Разогреть сотейник с 2 ст.л. растительного масла. Добавить зерна кориандра и, помешивая, обжарить в течение нескольких секунд. Добавить рубленный лук, чеснок и обжарить до прозрачности. Выложить в сотейник баклажаны, помидоры и, помешивая, продолжать готовить, пока не выпарится лишняя жидкость. Добавить фасоль, предварительно слив жидкость, посолить, поперчить по вкусу и потушить на небольшом огне в течение 8-10 минут. Приготовить соус. Перец, зеленый лук, петрушку и чеснок мелко порубить, положить в йогурт, добавить соль по вкусу и оставить минимум на час в холодильнике. Подавать йогуртовый соус вместе с рагу.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить баклажаны как грибы. "Сегодня" также делились рецептом рататуя из кабачков и баклажанов.

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