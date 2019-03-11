Великий пост 2019: два рецепта супа-пюре из овощей
Готовим на обед постные супы из моркови и свеклы
Овощные супы-пюре отлично подойдут для вегетарианского и постного меню. Подавайте их к столу вместе с зеленью и чесночными гренками.
Морковный суп-пюре с чечевицей
Ингредиенты:
- Морковь – 300 г
- Чеснок – 3 дольки
- Небольшая луковица – 1 шт.
- Красная чечевица – 1/2 стакана
- Растительное масло – 2 ст.л.
- Вода илидомашний овощной бульон– 1.2 л
- Молотый мускатный орех – 1/4 ч.л.
- Сушеный тимьян – 1 ч.л.
- Нарезанные листья базилика – 1 ст.л.
- Соль и перец – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Морковь очистить и нарезать кружками. Лук и чеснок очистить и нарезать, поджарить на растительном масле с травами и специями.
- Налить воду в кастрюлю, добавить морковь и готовить до мягкости моркови, после добавить чечевицу, поджаренные овощи, посолить и варить до готовности чечевицы.
- Суп взбить в блендере, прогреть на плите в течение минуты и сразу же подавать.
Свекольный суп-пюре с картофелем
Ингредиенты:
- Запеченная свекла – 400 г
- Картофель – 300 г
- Морковь – 200 г
- Лук – 1 шт.
- Чеснок – 2 зубчика
- Овощной бульон – 1 л
- Соль, перец по вкусу
- Паприка – 1 ч.л.
- Йогурт, сметана или взбитые сливки растительного происхождения – 200 мл
- Оливковое масло – 4 ст.л.
- Зелень
Рецепт приготовления:
- Все овощи помыть и почистить. Крупно нарезать лук и картофель и обжарить на оливковом масле, постоянно помешивая, в течение 2-3 минут.
- Морковь нарезать кружочками и добавить к картофелю, уменьшить огонь до среднего и продолжать обжаривать до легкого золотистого цвета.
- Довести бульон до кипения и добавить к овощам. Посолить, поперчить, добавить паприку и другие специи по вкусу.
- Отварить овощи до готовности (это займет 15-20 минут).
- Запеченную свеклу нарезать небольшими кубиками и добавить к овощам, снова довести до кипения и снять с огня. Мелко порубить чеснок и добавить к овощам. Взбить суп блендером.
- При подаче добавить в каждую тарелку йогурт (сметану, сливки) и мелко порубленную зелень.
Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептами вкусных постных супов. Мы также писали, как приготовить тушеную стручковую фасоль с помидорами черри.
Смотрите видео, как приготовить японский мисо суп:
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Источник: Сегодня