Великий пост 2019: два рецепта супа-пюре из овощей

Готовим на обед постные супы из моркови и свеклы

Постные супы из овощей Фото: freepik.com

Овощные супы-пюре отлично подойдут для вегетарианского и постного меню. Подавайте их к столу вместе с зеленью и чесночными гренками.

Морковный суп-пюре с чечевицей

Постный морковный суп Фото: freepik.com

Ингредиенты:

Морковь – 300 г

Чеснок – 3 дольки

Небольшая луковица – 1 шт.

Красная чечевица – 1/2 стакана

Растительное масло – 2 ст.л.

Вода или домашний овощной бульон – 1.2 л

домашний овощной бульон – 1.2 л Молотый мускатный орех – 1/4 ч.л.

Сушеный тимьян – 1 ч.л.

Нарезанные листья базилика – 1 ст.л.

Соль и перец – по вкусу

Рецепт приготовления:

Морковь очистить и нарезать кружками. Лук и чеснок очистить и нарезать, поджарить на растительном масле с травами и специями. Налить воду в кастрюлю, добавить морковь и готовить до мягкости моркови, после добавить чечевицу, поджаренные овощи, посолить и варить до готовности чечевицы. Суп взбить в блендере, прогреть на плите в течение минуты и сразу же подавать.

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Свекольный суп-пюре с картофелем

Свекольный суп-пюре Фото: freepik.com

Ингредиенты:

Запеченная свекла – 400 г

Картофель – 300 г

Морковь – 200 г

Лук – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика

Овощной бульон – 1 л

Соль, перец по вкусу

Паприка – 1 ч.л.

Йогурт, сметана или взбитые сливки растительного происхождения – 200 мл

Оливковое масло – 4 ст.л.

Зелень

Рецепт приготовления:

Все овощи помыть и почистить. Крупно нарезать лук и картофель и обжарить на оливковом масле, постоянно помешивая, в течение 2-3 минут. Морковь нарезать кружочками и добавить к картофелю, уменьшить огонь до среднего и продолжать обжаривать до легкого золотистого цвета. Довести бульон до кипения и добавить к овощам. Посолить, поперчить, добавить паприку и другие специи по вкусу. Отварить овощи до готовности (это займет 15-20 минут). Запеченную свеклу нарезать небольшими кубиками и добавить к овощам, снова довести до кипения и снять с огня. Мелко порубить чеснок и добавить к овощам. Взбить суп блендером. При подаче добавить в каждую тарелку йогурт (сметану, сливки) и мелко порубленную зелень.

Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептами вкусных постных супов. Мы также писали, как приготовить тушеную стручковую фасоль с помидорами черри.

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