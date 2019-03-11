Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Великий пост 2019: два рецепта супа-пюре из овощей

Готовим на обед постные супы из моркови и свеклы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:34
Постные супы из овощей
Постные супы из овощей
Фото: freepik.com

Овощные супы-пюре отлично подойдут для вегетарианского и постного меню. Подавайте их к столу вместе с зеленью и чесночными гренками.

Морковный суп-пюре с чечевицей

Постный морковный суп
Постный морковный суп
Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • Морковь – 300 г
  • Чеснок – 3 дольки
  • Небольшая луковица – 1 шт.
  • Красная чечевица – 1/2 стакана
  • Растительное масло – 2 ст.л.
  • Вода илидомашний овощной бульон– 1.2 л
  • Молотый мускатный орех – 1/4 ч.л.
  • Сушеный тимьян – 1 ч.л.
  • Нарезанные листья базилика – 1 ст.л.
  • Соль и перец – по вкусу 

Рецепт приготовления:

  1. Морковь очистить и нарезать кружками. Лук и чеснок очистить и нарезать, поджарить на растительном масле с травами и специями.
  2. Налить воду в кастрюлю, добавить морковь и готовить до мягкости моркови, после добавить чечевицу, поджаренные овощи, посолить и варить до готовности чечевицы.
  3. Суп взбить в блендере, прогреть на плите в течение минуты и сразу же подавать.

Читайте также
Великий пост 2019: календарь питания по дням и рецепты блюд

Свекольный суп-пюре с картофелем

Свекольный суп-пюре
Свекольный суп-пюре
Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • Запеченная свекла – 400 г
  • Картофель – 300 г
  • Морковь – 200 г
  • Лук – 1 шт. 
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Овощной бульон – 1 л
  • Соль, перец по вкусу
  • Паприка – 1 ч.л.
  • Йогурт, сметана или взбитые сливки растительного происхождения – 200 мл
  • Оливковое масло – 4 ст.л.
  • Зелень

Рецепт приготовления:

  1. Все овощи помыть и почистить. Крупно нарезать лук и картофель и обжарить на оливковом масле, постоянно помешивая, в течение 2-3 минут.
  2. Морковь нарезать кружочками и добавить к картофелю, уменьшить огонь до среднего и продолжать обжаривать до легкого золотистого цвета.
  3. Довести бульон до кипения и добавить к овощам. Посолить, поперчить, добавить паприку и другие специи по вкусу.
  4. Отварить овощи до готовности (это займет 15-20 минут).
  5. Запеченную свеклу нарезать небольшими кубиками и добавить к овощам, снова довести до кипения и снять с огня. Мелко порубить чеснок и добавить к овощам. Взбить суп блендером.
  6. При подаче добавить в каждую тарелку йогурт (сметану, сливки) и мелко порубленную зелень.

Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептами вкусных постных супов. Мы также писали, как приготовить тушеную стручковую фасоль с помидорами черри.

Смотрите видео, как приготовить японский мисо суп:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Рецепт дня: запеченная скумбрия с овощами Как предотвратить весенний авитаминоз: лучшие советы Великий пост 2019: здоровое меню на неделю Идея для весеннего обеда: суп-пюре из зеленого горошка с мятой
обед овощи картофель суп свекла великий пост рецепт
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
Яна Соломко впервые поделилась снимком с супругом
Яна Соломко впервые поделилась снимком с супругом
Кто она: самая популярная девушка в Instagram
Кто она: самая популярная девушка в Instagram
Идеальный вес женщины (таблица)
Идеальный вес женщины (таблица)

Популярные статьи

Сегодня, 08:00Fun

Сегодня начался Великий пост в 2019 году: правила питания

Сегодня, 07:41Wellness

Сегодня в Украине ожидается сильнейшая магнитная буря в марте 2019

Вчера, 15:36Техно

Составлен рейтинг самых выгодных смартфонов начала 2019 года

Вчера, 13:00Стиль

Беременная Меган Маркл подчеркнула формы мини-платьем

Вчера, 11:49Шоу-бизнес

Умер звезда "Санта-Барбары" Джед Аллан

Вчера, 11:05Шоу-бизнес

Она сказала "да": Дженнифер Лопес  в четвертый раз выходит замуж

Вчера, 10:26Техно

В Windows 7 нашли опасную уязвимость

Вчера, 07:00Food

"МастерШеф. Профессионалы": во втором выпуске стали известны имена участников шоу

9 мартаТехно

ТОП-10 смартфонов 2019 года с лучшей камерой

9 мартаТехно

Смартфон Meizu "без дырок" с треском провалился

9 мартаТехно

Неприятный сюрприз: смартфоны Xiaomi сильно подорожают

8 мартаFun

Стихи на 8 Марта: короткие и оригинальные смс

8 мартаFun

С 8 Марта: открытки, короткие поздравления, стихи и смс

8 мартаFood

Салаты на 8 Марта: ТОП-5 праздничных рецептов

8 мартаFun

Поздравления с 8 Марта в прозе: самые красивые тексты и открытки

8 мартаТехно

В Google Chrome обнаружена опасная уязвимость

Новости партнеров

Олег Винник впервые показал дом детства и свою семью
Олег Винник впервые показал дом детства и свою семью
В «Дизель Шоу» появилась новая актриса (фото)
В «Дизель Шоу» появилась новая актриса (фото)
6 категорий людей, кого нельзя брать в крестные ребенку
6 категорий людей, кого нельзя брать в крестные ребенку
Данилко обвинили в хищении ребенка
Данилко обвинили в хищении ребенка "на органы": певец о скандале
Карьера этих красавиц-актрис пошла под откос. Фото
Карьера этих красавиц-актрис пошла под откос. Фото
Windows 10 несподівано порадувала всіх користувачів
Windows 10 несподівано порадувала всіх користувачів
Ошибки в поцелуях: чего не стоит делать
Ошибки в поцелуях: чего не стоит делать
Обворожительная жена знаменитого украинского боксера
Обворожительная жена знаменитого украинского боксера