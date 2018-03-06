Великий пост-2018: готовим борщ с грибами и фасолью
Не знаете, как приготовить вкусный постный борщ? Мы поделимся с вами простым рецептом
Постный борщ с фасолью – это очень сытное и вкусное блюдо. При желании сюда можно добавить корень сельдерея и сладкий перец.
Постный борщ
Ингредиенты:
- 1 свекла
- 2 л овощного бульона
- 100 г фасоли
- 1 морковь
- 1 луковица
- 200 г капусты
- 2-3 картофелины
- 2 ст.л. томатной пасты
- 6-10 шт. чернослива (по желанию)
- 200 г шампиньонов
- сахар
- соль
- зелень
- 30 мл растительного масла
Рецепт приготовления:
1. Сухую фасоль замочить в холодной воде на несколько часов. Залить свежей водой и отварить в течение 40 минут.
2. Помыть и почистить все овощи. Лук нарезать кубиками, морковь и свеклу натереть. Шампиньоны нарезать пластинками, чернослив измельчить. Капусту тонко нашинковать
3. Картофель нарезать кубиками и отправить в заранее приготовленный овощной бульон. Варить 10-15 минут.
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4. Потушить лук на масле 5 минут. Добавить чернослив, свеклу, морковь и томатную пасту, тушить еще 5 минут.
5. Добавить зажарку в кастрюлю. Грибы обжарить 2-3 минуты. Положить грибы, фасоль и капусту в кастрюлю. Добавить специи по вкусу. Варить еще 10 минут.
6. Подавать готовый постный борщ с зеленью.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, кому нельзя ограничивать себя в еде во время поста. Мы также делились рецептами вкусных постных супов.
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