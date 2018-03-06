Великий пост-2018: готовим борщ с грибами и фасолью

Не знаете, как приготовить вкусный постный борщ? Мы поделимся с вами простым рецептом

Постный борщ с фасолью – это очень сытное и вкусное блюдо. При желании сюда можно добавить корень сельдерея и сладкий перец.

Постный борщ

Ингредиенты:

1 свекла

2 л овощного бульона

100 г фасоли

1 морковь

1 луковица

200 г капусты

2-3 картофелины

2 ст.л. томатной пасты

6-10 шт. чернослива (по желанию)

200 г шампиньонов

сахар

соль

зелень

30 мл растительного масла

Рецепт приготовления:

1. Сухую фасоль замочить в холодной воде на несколько часов. Залить свежей водой и отварить в течение 40 минут.

2. Помыть и почистить все овощи. Лук нарезать кубиками, морковь и свеклу натереть. Шампиньоны нарезать пластинками, чернослив измельчить. Капусту тонко нашинковать

3. Картофель нарезать кубиками и отправить в заранее приготовленный овощной бульон. Варить 10-15 минут.

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4. Потушить лук на масле 5 минут. Добавить чернослив, свеклу, морковь и томатную пасту, тушить еще 5 минут.

5. Добавить зажарку в кастрюлю. Грибы обжарить 2-3 минуты. Положить грибы, фасоль и капусту в кастрюлю. Добавить специи по вкусу. Варить еще 10 минут.

6. Подавать готовый постный борщ с зеленью.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, кому нельзя ограничивать себя в еде во время поста. Мы также делились рецептами вкусных постных супов.

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