Великий пост-2018: готовим борщ с грибами и фасолью

Сегодня, 11:00

Не знаете, как приготовить вкусный постный борщ? Мы поделимся с вами простым рецептом

Постный борщ Фото: AndreyStar / Freepik
Постный борщ Фото: AndreyStar / Freepik

Постный борщ с фасолью – это очень сытное и вкусное блюдо. При желании сюда можно добавить корень сельдерея и сладкий перец.

Постный борщ

Ингредиенты:

  • 1 свекла
  • 2 л овощного бульона
  • 100 г фасоли
  • 1 морковь
  • 1 луковица
  • 200 г капусты
  • 2-3 картофелины
  • 2 ст.л. томатной пасты
  • 6-10 шт. чернослива (по желанию)
  • 200 г шампиньонов
  • сахар
  • соль
  • зелень
  • 30 мл растительного масла

Рецепт приготовления:

1. Сухую фасоль замочить в холодной воде на несколько часов. Залить свежей водой и отварить в течение 40 минут.

2. Помыть и почистить все овощи. Лук нарезать кубиками, морковь и свеклу натереть. Шампиньоны нарезать пластинками, чернослив измельчить. Капусту тонко нашинковать

3. Картофель нарезать кубиками и отправить в заранее приготовленный овощной бульон. Варить 10-15 минут.

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4. Потушить лук на масле 5 минут. Добавить чернослив, свеклу, морковь и томатную пасту, тушить еще 5 минут.

5. Добавить зажарку в кастрюлю. Грибы обжарить 2-3 минуты. Положить грибы, фасоль и капусту в кастрюлю. Добавить специи по вкусу. Варить еще 10 минут.

6. Подавать готовый постный борщ с зеленью.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, кому нельзя ограничивать себя в еде во время поста. Мы также делились рецептами вкусных постных супов

Смотрите видео, как приготовить японский мисо суп:
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Источник:

"Сегодня"

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