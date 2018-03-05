Великий пост-2018: готовим бургер с нутовой котлетой

Сегодня, 12:21

Это блюдо – отличный источник белка в пост

Постный бургер Фото: freepik.com
Постный бургер Фото: freepik.com

Тем, кто любит фастфуд, но переживает за фигуру или соблюдает пост, рекомендуем перейти на эти сытные и очень вкусные бургеры без лишних калорий.

Постные бургеры

Ингредиенты:

  • Булочки для бургера – 2 шт.
  • Нут – 2/3 стакана
  • Отруби – 1 ст.л.
  • Овсянка – 2 ст.л.
  • Красный лук – 1/2 шт.
  • Специи – по вкусу
  • Кетчуп – по вкусу
  • Горчица в зернах – по вкусу
  • Огурец – 4 кружочка
  • Помидор – 2 кружочка
  • Листья салата – 2 шт.
  • Листья базилика – 2 шт.
  • Мука для панировки котлет – 2 ст.л.
  • Растительное масло – для жарки котлет

Рецепт приготовления:

1. Залить нут холодной водой, довести до кипения и варить в течение 40 минут. Слить жидкость и остудить.

2. Овсянку быстрого приготовления залить небольшим количеством кипятка и оставить на 5 минут.

3. Готовый нут выложить в чашу для блендера, добавить отруби, натертый лук и запаренную овсянку. Посолить и поперчить по вкусу, измельчить в пюре.

4. Влажными руками сформировать две плоские котлеты и обвалять их в муке. Разогреть сковороду с растительным маслом и обжарить котлеты до золотистого цвета с двух сторон.

5. Булочки для бургеров разрезать пополам. Смазать с одной стороны кетчупом и французской горчицей в зернах. Накрыть листиками салата. Сверху выложить котлеты, базилик, кружочки огурцов и помидоров. Накрыть второй половинкой булочки и подавать.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как запечь картофель с грибами. Мы также делились рецептами постного горохового супа.

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Смотрите видео, как приготовить бургер с грибами:
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Источник:

"Сегодня"

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