Великий пост-2018: готовим бургер с нутовой котлетой

Тем, кто любит фастфуд, но переживает за фигуру или соблюдает пост, рекомендуем перейти на эти сытные и очень вкусные бургеры без лишних калорий.

Постные бургеры

Ингредиенты:

Булочки для бургера – 2 шт.

Нут – 2/3 стакана

Отруби – 1 ст.л.

Овсянка – 2 ст.л.

Красный лук – 1/2 шт.

Специи – по вкусу

Кетчуп – по вкусу

Горчица в зернах – по вкусу

Огурец – 4 кружочка

Помидор – 2 кружочка

Листья салата – 2 шт.

Листья базилика – 2 шт.

Мука для панировки котлет – 2 ст.л.

Растительное масло – для жарки котлет

Рецепт приготовления:

1. Залить нут холодной водой, довести до кипения и варить в течение 40 минут. Слить жидкость и остудить.

2. Овсянку быстрого приготовления залить небольшим количеством кипятка и оставить на 5 минут.

3. Готовый нут выложить в чашу для блендера, добавить отруби, натертый лук и запаренную овсянку. Посолить и поперчить по вкусу, измельчить в пюре.

4. Влажными руками сформировать две плоские котлеты и обвалять их в муке. Разогреть сковороду с растительным маслом и обжарить котлеты до золотистого цвета с двух сторон.

5. Булочки для бургеров разрезать пополам. Смазать с одной стороны кетчупом и французской горчицей в зернах. Накрыть листиками салата. Сверху выложить котлеты, базилик, кружочки огурцов и помидоров. Накрыть второй половинкой булочки и подавать.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как запечь картофель с грибами. Мы также делились рецептами постного горохового супа.

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Смотрите видео, как приготовить бургер с грибами: