Великий пост-2018: готовим бургер с нутовой котлетой
Это блюдо – отличный источник белка в пост
Тем, кто любит фастфуд, но переживает за фигуру или соблюдает пост, рекомендуем перейти на эти сытные и очень вкусные бургеры без лишних калорий.
Постные бургеры
Ингредиенты:
- Булочки для бургера – 2 шт.
- Нут – 2/3 стакана
- Отруби – 1 ст.л.
- Овсянка – 2 ст.л.
- Красный лук – 1/2 шт.
- Специи – по вкусу
- Кетчуп – по вкусу
- Горчица в зернах – по вкусу
- Огурец – 4 кружочка
- Помидор – 2 кружочка
- Листья салата – 2 шт.
- Листья базилика – 2 шт.
- Мука для панировки котлет – 2 ст.л.
- Растительное масло – для жарки котлет
Рецепт приготовления:
1. Залить нут холодной водой, довести до кипения и варить в течение 40 минут. Слить жидкость и остудить.
2. Овсянку быстрого приготовления залить небольшим количеством кипятка и оставить на 5 минут.
3. Готовый нут выложить в чашу для блендера, добавить отруби, натертый лук и запаренную овсянку. Посолить и поперчить по вкусу, измельчить в пюре.
4. Влажными руками сформировать две плоские котлеты и обвалять их в муке. Разогреть сковороду с растительным маслом и обжарить котлеты до золотистого цвета с двух сторон.
5. Булочки для бургеров разрезать пополам. Смазать с одной стороны кетчупом и французской горчицей в зернах. Накрыть листиками салата. Сверху выложить котлеты, базилик, кружочки огурцов и помидоров. Накрыть второй половинкой булочки и подавать.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как запечь картофель с грибами. Мы также делились рецептами постного горохового супа.
Смотрите видео, как приготовить бургер с грибами: