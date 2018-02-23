Великий пост-2018: готовим картофель с грибами в горшочках

Вы можете использовать для этого блюда шампиньоны или белые грибы

Существует множество рецептов блюд из картофеля, как вегетарианских, так и с добавлением мяса. Сегодня мы приготовим постный картофель, запеченный в духовке с грибами, луком и морковью.

Картофель с грибами в духовке

Ингредиенты:

Грибы – 5-6 шт.

Картофель – 3-4 шт.

Луковица – 1/2 шт.

Морковь – 1 шт.

Вода или овощной бульон – 150 мл

Растительное масло – 2 ст. л.

Соль, молотый перец

Зелень

Рецепт приготовления:

1. Картофель, морковь и лук очистить.

2. Картофель нарезать кубиками, морковь – тонкими четвертькольцами, лук мелко порубить.

3. Грибы помыть и разрезать на четыре части.

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4. Смешать все овощи и грибы, добавить соль, перец, растительное масло и хорошо перемешать.

5. Выложить в два горшочка для запекания. Добавить в каждый горшочек по 75 мл жидкости

6. Закрыть крышками и готовить в разогретой до 200 С около 30 минут.

7. Посыпать готовое блюдо зеленью и подавать.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить постные макароны с томатным соусом и маслинами. Мы также делились рецептом тушеной фасоли с помидорами черри.

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