Великий пост-2018: готовим картофель с грибами в горшочках
Вы можете использовать для этого блюда шампиньоны или белые грибы
Существует множество рецептов блюд из картофеля, как вегетарианских, так и с добавлением мяса. Сегодня мы приготовим постный картофель, запеченный в духовке с грибами, луком и морковью.
Картофель с грибами в духовке
Ингредиенты:
- Грибы – 5-6 шт.
- Картофель – 3-4 шт.
- Луковица – 1/2 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Вода или овощной бульон – 150 мл
- Растительное масло – 2 ст. л.
- Соль, молотый перец
- Зелень
Рецепт приготовления:
1. Картофель, морковь и лук очистить.
2. Картофель нарезать кубиками, морковь – тонкими четвертькольцами, лук мелко порубить.
3. Грибы помыть и разрезать на четыре части.
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4. Смешать все овощи и грибы, добавить соль, перец, растительное масло и хорошо перемешать.
5. Выложить в два горшочка для запекания. Добавить в каждый горшочек по 75 мл жидкости
6. Закрыть крышками и готовить в разогретой до 200 С около 30 минут.
7. Посыпать готовое блюдо зеленью и подавать.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить постные макароны с томатным соусом и маслинами. Мы также делились рецептом тушеной фасоли с помидорами черри.
Смотрите видео, как выбрать замороженные овощи для постных блюд: