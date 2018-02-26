Великий пост-2018: готовим кокосовый чизкейк по рецепту Джейми Оливера

Вчера, 16:37

Этот десерт подойдет веганам и тем, кто соблюдает пост

Сыроедческий чизкейк Фото: suwanphoto / Freepik
Сыроедческий чизкейк Фото: suwanphoto / Freepik

Великий пост – не повод отказываться от сладостей. Вкусный чизкейк по рецепту Джейми Оливера готовится без добавления яиц и молочных продуктов.

Постный чизкейк с орехами и сухофруктами

Ингредиенты:

  • сырые орехи кешью – 300 г 
  • безмолочный маргарин – для смазывания
  • кокосовая стружка – 2 ст.л. 
  • финики без косточек – 200 г 
  • очищенный сырой миндаль – 150 г 
  • очищенный сырой фундук – 100 г 
  • сок 4 лимонов 
  • жидкий мед – 250 мл
  • кокосовое масло – 165 мл 
  • стручки ванили – 2 шт.

Рецепт приготовления:

1. Поместить орехи кешью в миску, залить холодной водой и оставить на 4 часа или на ночь.

2. Смазать разъемную форму диаметром 20 см маргарином, посыпать кокосовой стружкой, а затем встряхнуть, чтобы она равномерней распределилась.

3. Сложить финики в миску, залить теплой водой и дать постоять 10 минут. Слить воду и пюрировать финики в блендере. Добавить миндаль и фундук, взбить, чтобы получилась гранулированная крошка. Выложить смесь в подготовленную форму и утрамбовать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

4. В чистую чашу блендера добавить орехи кешью вместе с лимонным соком, медом и кокосовым маслом. Разрезать ванильные стручки вдоль, выскоблить семена и добавить их к орехам и меду. Взбить до получения однородной массы.

5. Вылить начинку в основу и отправить в морозильник на 2 часа. Вынуть десерт из холодильника за 10 минут до подачи. Кокосовый чизкейк можно полить ягодным соусом.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить постные макароны с томатным соусом и маслинами. Мы также делились рецептом тушеной фасоли с помидорами черри.

Смотрите видео, как выбрать замороженные овощи для постных блюд:
десерт, великий пост, рецепт, как приготовить, финики, миндаль, постный, маргарин, чизкейк
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Food

Банановые кексы Фото: dashu83 / Freepik

Что приготовить детям: творожные кексы с фруктами

24 Февраля, 12:26

Этот десерт не только вкусный, но и полезный

Food

Фаршированные шампиньоны с начинкой Фото: freepik

Рецепт горячей закуски: фаршированные шампиньоны с сулугуни

23 Февраля, 18:27

Готовим грибы с начинкой в духовке
Загрузка...

Food

Безалкогольные коктейли Фото: pixabay.com

Безалкогольные согревающие напитки: готовим фруктовый чай и глинтвейн

23 Февраля, 17:55

Лучшие зимние коктейли для тех, кто не пьет алкоголь

Food

Лазанья с овощами Фото: freepik.com

Овощная лазанья: два рецепта для обеда

23 Февраля, 17:10

Рецепты лазаньи для тех, кто не ест мяса
Загрузка...