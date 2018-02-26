Великий пост-2018: готовим кокосовый чизкейк по рецепту Джейми Оливера

Этот десерт подойдет веганам и тем, кто соблюдает пост

Великий пост – не повод отказываться от сладостей. Вкусный чизкейк по рецепту Джейми Оливера готовится без добавления яиц и молочных продуктов.

Постный чизкейк с орехами и сухофруктами

Ингредиенты:

сырые орехи кешью – 300 г

безмолочный маргарин – для смазывания

кокосовая стружка – 2 ст.л.

финики без косточек – 200 г

очищенный сырой миндаль – 150 г

очищенный сырой фундук – 100 г

сок 4 лимонов

жидкий мед – 250 мл

кокосовое масло – 165 мл

стручки ванили – 2 шт.

Рецепт приготовления:

1. Поместить орехи кешью в миску, залить холодной водой и оставить на 4 часа или на ночь.

2. Смазать разъемную форму диаметром 20 см маргарином, посыпать кокосовой стружкой, а затем встряхнуть, чтобы она равномерней распределилась.

3. Сложить финики в миску, залить теплой водой и дать постоять 10 минут. Слить воду и пюрировать финики в блендере. Добавить миндаль и фундук, взбить, чтобы получилась гранулированная крошка. Выложить смесь в подготовленную форму и утрамбовать.

4. В чистую чашу блендера добавить орехи кешью вместе с лимонным соком, медом и кокосовым маслом. Разрезать ванильные стручки вдоль, выскоблить семена и добавить их к орехам и меду. Взбить до получения однородной массы.

5. Вылить начинку в основу и отправить в морозильник на 2 часа. Вынуть десерт из холодильника за 10 минут до подачи. Кокосовый чизкейк можно полить ягодным соусом.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить постные макароны с томатным соусом и маслинами. Мы также делились рецептом тушеной фасоли с помидорами черри.

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