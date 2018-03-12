Великий пост-2018: готовим яркий салат из овощей и кукурузы
Благодаря добавлению имбиря этот салат не только радует оригинальным вкусом, но и способствует похудению
Если вы любите необычные сочетания, обязательно попробуйте этот салат. Микс консервированной кукурузы, оливок, болгарского перца, огурца, имбиря и свежей зелени никого не оставит равнодушным.
Салат "Радуга" из овощей и кукурузы
Ингредиенты:
- 350 г консервированной кукурузы
- 1 сладкий болгарский перец красного цвета
- 200 г консервированных оливок или маслин
- 80-100 г маринованного имбиря
- 100 г свежей зелени (зеленый лук, укроп и петрушка)
- 1 большой свежий огурец
- растительное масло (оливковое, подсолнечное или тыквенное)
Рецепт приготовления:
1. Слить жидкость с консервированной кукурузы, высыпать ее в салатницу.
2. Сладкий болгарский перец помыть, очистить от семян и перегородок. Нарезать мелкими кубиками и добавить к кукурузе.
3. Вынуть маслины из маринада. Разрезать каждую маслину или оливку на четыре части вдоль, а потом поперек. Выложить в ту же салатницу на слой перца.
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4. Маринованный имбирь нарезать очень тонкими полосками и добавить к остальным ингредиентам. Этот продукт придаст постному салату с кукурузой необходимую остроту.
5. Зелень помыть и отрезать стебли. Листья мелко порубить, высыпать в салатницу.
5. Огурец помыть, по желанию очистить от кожуры и тонко нарезать. Выложить на зелень.
6. Готовый салат посолить и заправить растительным маслом. Украсить веточкой зелени и подавать.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептами вкусных постных супов. Мы также писали, как приготовить тушеную стручковую фасоль с помидорами черри.
Смотрите видео, как приготовить заправку для салата: