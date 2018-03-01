Великий пост-2018: грибной суп с лапшой
Вкусный постный суп из замороженных грибов
Великий пост в 2018 году пройдет с 19 февраля по 7 апреля. Ароматный, вкусный и легкий грибной суп приятно разнообразит ваше повседневное меню.
Грибной суп с лапшой
Ингредиенты:
- 200 г замороженного грибного ассорти
- 1 шт. лука
- 1 шт. моркови
- 1 ст.л. растительного масла
- 1 шт. картофеля
- горсть лапши
- соль
- 5 стаканов воды
- зелень
1. В кастрюле отвариваем размороженные грибы в течение 15-20 минут.
2. Тем временем на растительном масле обжариваем нарезанные лук и морковь. Отправляем к кипящим грибам, огонь уменьшаем.
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3. Очищенный картофель режем небольшими кубиками и отправляем в суп вместе с лапшой. Солим и варим до готовности картофеля и лапши около 10 минут.
4. Готовый грибной суп подаем вместе с нарезанной зеленью.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить постные макароны с томатным соусом и маслинами. Мы также делились рецептом тушеной фасоли с помидорами черри.
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