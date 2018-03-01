Великий пост-2018: грибной суп с лапшой

Сегодня, 12:16

Вкусный постный суп из замороженных грибов

Постный грибной суп Фото: Remodelaholic
Постный грибной суп Фото: Remodelaholic

Великий пост в 2018 году пройдет с 19 февраля по 7 апреля. Ароматный, вкусный и легкий грибной суп приятно разнообразит ваше повседневное меню.

Грибной суп с лапшой 

Ингредиенты:

  • 200 г замороженного грибного ассорти
  • 1 шт. лука 
  • 1 шт. моркови 
  • 1 ст.л. растительного масла 
  • 1 шт. картофеля 
  • горсть лапши 
  • соль 
  • 5 стаканов воды
  • зелень

1. В кастрюле отвариваем размороженные грибы в течение 15-20 минут.

2. Тем временем на растительном масле обжариваем нарезанные лук и морковь. Отправляем к кипящим грибам, огонь уменьшаем.

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3. Очищенный картофель режем небольшими кубиками и отправляем в суп вместе с лапшой. Солим и варим до готовности картофеля и лапши около 10 минут.

4. Готовый грибной суп подаем вместе с нарезанной зеленью.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить постные макароны с томатным соусом и маслинами. Мы также делились рецептом тушеной фасоли с помидорами черри.

Смотрите видео, как приготовить японский мисо суп:
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Источник:

"Сегодня"

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