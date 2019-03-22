Великий пост 2019: лучшие рецепты постных блинов и начинок
Пост перед Пасхой в 2019 году начался 11 марта и продлится до 27 апреля
Блинчики с начинкой помогут разнообразить постный стол. Их можно сделать с несладкими начинками, в этом случае они станут сытным вторым блюдом. Постные блинчики со сладким наполнителем можно подать к чаю.
Рецепт блинов на воде
Ингредиенты:
- 1,5 ст. муки
- 2 ст. воды
- 50 мл растительного масла
- ½ ч. ложки соды
- 1 ст. ложка сахара
- немного лимонной кислоты или уксуса
- соль – по вкусу
Как приготовить:
- Налейте в кастрюльку воду, насыпьте соль, сахар, муку и лимонную кислоту.
- Размешивайте массу до тех пор, пока комочки не исчезнут.
- Положите соду, подсолнечное масло и еще раз размешайте.
- Разогрейте сковородку, налейте масло и пеките блинчики на среднем огне.
Рецепт блинов на минеральной воде
Ингредиенты:
- 1,5–2 ст. муки
- 2 ст. ложки растительного масла
- 500 мл минералки
- ½ ч. ложки соли
- 4 ч. ложки сахара
Как приготовить:
- Просейте муку в миску, смешайте ее с сахаром и солью, влейте минералку и растительное масло.
- Все тщательно смешайте.
- Разогрейте сковородку с подсолнечным маслом и испеките блинчики.
Рецепт дрожжевых постных блинов
Ингредиенты:
- 200 мл воды
- 1,5 ст. муки
- 2 ст. ложки растительного масла
- 0,5 ч. ложки соли
- 5 ч. ложки сахара
Для опары:
- 100 мл теплой воды
- 1 ч. ложка сахара,
- 10 г прессованных дрожжей
Как приготовить:
- Приготовьте опару и оставьте ее в теплом месте до появления пены.
- Просейте муку в миску, смешайте ее с сахаром, влейте 200 мл теплой воды и подождите 15 минут. Затем влейте готовую опару, замесите тесто и поставьте его в тепло. Через некоторое время на поверхности теста должны появиться пузырьки.
- Влейте масло, добавьте соль, размешайте и пеките блинчики на разогретой сковородке, смазанной подсолнечным маслом.
Постные начинки для блинов
С картофелем и овощами. Почистите лук, мелко его нашинкуйте. Очистите морковку, натрите ее на крупной терке. Слегка поджарьте овощи на растительном масле. Очистите картошку, отварите ее в подсоленной воде. Слейте воду и разомните картошку в пюре. Добавьте в пюре жареные овощи.
С гречневой кашей и грибами. Отварите грибы, нарежьте. Обжарьте нашинкованный лук до золотистого цвета. Сварите гречневую кашу. Смешайте кашу, лук и гречку, посолите.
Из капусты. Мелко нашинкуйте капусту. Налейте на сковородку масло, насыпьте 2 ч. ложки сахара и подержите до тех пор, пока он не станет коричневым. Положите на сковородку капусту, посолите, поперчите, размешайте и потушите до готовности.
Из капусты и баклажанов. Мелко нашинкуйте капусту и потушите на сковородке до готовности. Отдельно обжарьте лук. Запеките баклажаны и прокрутите через мясорубку. Соедините ингредиенты, посолите, поперчите.
Из яблок. Очистите фрукты от кожуры и сердцевины, разрежьте их на части, положите в сковородку или кастрюльку, добавьте сахар, немного воды, корицы и тушите до мягкости. Выложите начинку на блинчики и сварите их конвертиком или трубочкой. Обжарьте их на сковородке с растительным маслом с двух сторон до румяной корочки.
Напомним, ранее "Сегодня" писали, чем полезно для здоровья растительное молоко. Мы также делились рецептом соевого молока.
Смотрите видео, как приготовить диетические блины:
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