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Великий пост 2019: лучшие рецепты постных блинов и начинок

Пост перед Пасхой в 2019 году начался 11 марта и продлится до 27 апреля

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:00
Постные блинчики с начинкой Фото: pixabay.com
Постные блинчики с начинкой
Фото: pixabay.com

Блинчики с начинкой помогут разнообразить постный стол. Их можно сделать с несладкими начинками, в этом случае они станут сытным вторым блюдом. Постные блинчики со сладким наполнителем можно подать к чаю.

Рецепт блинов на воде

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Блины на воде
Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

  • 1,5 ст. муки
  • 2 ст. воды
  • 50 мл растительного масла
  • ½ ч. ложки соды
  • 1 ст. ложка сахара
  • немного лимонной кислоты или уксуса
  • соль – по вкусу

Как приготовить:

  1. Налейте в кастрюльку воду, насыпьте соль, сахар, муку и лимонную кислоту.
  2. Размешивайте массу до тех пор, пока комочки не исчезнут.
  3. Положите соду, подсолнечное масло и еще раз размешайте.
  4. Разогрейте сковородку, налейте масло и пеките блинчики на среднем огне.

Рецепт блинов на минеральной воде

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Блины на минералке
Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

  • 1,5–2 ст. муки
  • 2 ст. ложки растительного масла
  • 500 мл минералки
  • ½ ч. ложки соли
  • 4 ч. ложки сахара

Как приготовить:

  1. Просейте муку в миску, смешайте ее с сахаром и солью, влейте минералку и растительное масло.
  2. Все тщательно смешайте.
  3. Разогрейте сковородку с подсолнечным маслом и испеките блинчики.

Рецепт дрожжевых постных блинов

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Дрожжевые блины
Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

  • 200 мл воды
  • 1,5 ст. муки
  • 2 ст. ложки растительного масла
  • 0,5 ч. ложки соли
  • 5 ч. ложки сахара

Для опары:

  • 100 мл теплой воды
  • 1 ч. ложка сахара,
  • 10 г прессованных дрожжей

Как приготовить:

  1. Приготовьте опару и оставьте ее в теплом месте до появления пены.
  2. Просейте муку в миску, смешайте ее с сахаром, влейте 200 мл теплой воды и подождите 15 минут. Затем влейте готовую опару, замесите тесто и поставьте его в тепло. Через некоторое время на поверхности теста должны появиться пузырьки.
  3. Влейте масло, добавьте соль, размешайте и пеките блинчики на разогретой сковородке, смазанной подсолнечным маслом.
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Постные начинки для блинов

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Начинки для блинов
Фото: pixabay.com

С картофелем и овощами. Почистите лук, мелко его нашинкуйте. Очистите морковку, натрите ее на крупной терке. Слегка поджарьте овощи на растительном масле. Очистите картошку, отварите ее в подсоленной воде. Слейте воду и разомните картошку в пюре. Добавьте в пюре жареные овощи.

С гречневой кашей и грибами. Отварите грибы, нарежьте. Обжарьте нашинкованный лук до золотистого цвета. Сварите гречневую кашу. Смешайте кашу, лук и гречку, посолите.

Из капусты. Мелко нашинкуйте капусту. Налейте на сковородку масло, насыпьте 2 ч. ложки сахара и подержите до тех пор, пока он не станет коричневым. Положите на сковородку капусту, посолите, поперчите, размешайте и потушите до готовности.

Из капусты и баклажанов. Мелко нашинкуйте капусту и потушите на сковородке до готовности. Отдельно обжарьте лук. Запеките баклажаны и прокрутите через мясорубку. Соедините ингредиенты, посолите, поперчите.

Из яблок. Очистите фрукты от кожуры и сердцевины, разрежьте их на части, положите в сковородку или кастрюльку, добавьте сахар, немного воды, корицы и тушите до мягкости. Выложите начинку на блинчики и сварите их конвертиком или трубочкой. Обжарьте их на сковородке с растительным маслом с двух сторон до румяной корочки.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, чем полезно для здоровья растительное молоко. Мы также делились рецептом соевого молока.

Смотрите видео, как приготовить диетические блины:

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Источник: domashniy.ru
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