Великий пост 2019: лучшие рецепты постных блинов и начинок

Пост перед Пасхой в 2019 году начался 11 марта и продлится до 27 апреля

Постные блинчики с начинкой Фото: pixabay.com

Блинчики с начинкой помогут разнообразить постный стол. Их можно сделать с несладкими начинками, в этом случае они станут сытным вторым блюдом. Постные блинчики со сладким наполнителем можно подать к чаю.

Рецепт блинов на воде

Блины на воде Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

1,5 ст. муки

2 ст. воды

50 мл растительного масла

½ ч. ложки соды

1 ст. ложка сахара

немного лимонной кислоты или уксуса

соль – по вкусу

Как приготовить:

Налейте в кастрюльку воду, насыпьте соль, сахар, муку и лимонную кислоту. Размешивайте массу до тех пор, пока комочки не исчезнут. Положите соду, подсолнечное масло и еще раз размешайте. Разогрейте сковородку, налейте масло и пеките блинчики на среднем огне.

Рецепт блинов на минеральной воде

Блины на минералке Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

1,5–2 ст. муки

2 ст. ложки растительного масла

500 мл минералки

½ ч. ложки соли

4 ч. ложки сахара

Как приготовить:

Просейте муку в миску, смешайте ее с сахаром и солью, влейте минералку и растительное масло. Все тщательно смешайте. Разогрейте сковородку с подсолнечным маслом и испеките блинчики.

Рецепт дрожжевых постных блинов

Дрожжевые блины Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

200 мл воды

1,5 ст. муки

2 ст. ложки растительного масла

0,5 ч. ложки соли

5 ч. ложки сахара

Для опары:

100 мл теплой воды

1 ч. ложка сахара,

10 г прессованных дрожжей

Как приготовить:

Приготовьте опару и оставьте ее в теплом месте до появления пены. Просейте муку в миску, смешайте ее с сахаром, влейте 200 мл теплой воды и подождите 15 минут. Затем влейте готовую опару, замесите тесто и поставьте его в тепло. Через некоторое время на поверхности теста должны появиться пузырьки. Влейте масло, добавьте соль, размешайте и пеките блинчики на разогретой сковородке, смазанной подсолнечным маслом.

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Постные начинки для блинов

Начинки для блинов Фото: pixabay.com

С картофелем и овощами. Почистите лук, мелко его нашинкуйте. Очистите морковку, натрите ее на крупной терке. Слегка поджарьте овощи на растительном масле. Очистите картошку, отварите ее в подсоленной воде. Слейте воду и разомните картошку в пюре. Добавьте в пюре жареные овощи.

С гречневой кашей и грибами. Отварите грибы, нарежьте. Обжарьте нашинкованный лук до золотистого цвета. Сварите гречневую кашу. Смешайте кашу, лук и гречку, посолите.

Из капусты. Мелко нашинкуйте капусту. Налейте на сковородку масло, насыпьте 2 ч. ложки сахара и подержите до тех пор, пока он не станет коричневым. Положите на сковородку капусту, посолите, поперчите, размешайте и потушите до готовности.

Из капусты и баклажанов. Мелко нашинкуйте капусту и потушите на сковородке до готовности. Отдельно обжарьте лук. Запеките баклажаны и прокрутите через мясорубку. Соедините ингредиенты, посолите, поперчите.

Из яблок. Очистите фрукты от кожуры и сердцевины, разрежьте их на части, положите в сковородку или кастрюльку, добавьте сахар, немного воды, корицы и тушите до мягкости. Выложите начинку на блинчики и сварите их конвертиком или трубочкой. Обжарьте их на сковородке с растительным маслом с двух сторон до румяной корочки.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, чем полезно для здоровья растительное молоко. Мы также делились рецептом соевого молока.

Смотрите видео, как приготовить диетические блины:

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