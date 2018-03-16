Великий пост-2018: рецепт фаршированных помидоров с кускусом и мятой

Сегодня, 20:07

Постная закуска в восточном стиле

Помидоры с начинкой из кускуса Фото: depositphotos.com
Помидоры с начинкой из кускуса Фото: depositphotos.com

Из кускуса, томатов, зелени, чеснока и лимонного соуса винегрет получается отличная начинка для больших мясистых помидоров. Выбирая томаты, следите за тем, чтобы они были тяжелыми для своего размера. Помидоры также не должны быть ни слишком твердыми, ни слишком мягкими.

Фаршированные помидоры с кускусом

Ингредиенты:

  • 1/4 стакана + 1 ст.л. оливкового масла
  • 1/4 стакана свежевыжатого лимонного сока
  • 2 ч.л. кленового сиропа
  • соль, молотый перец по вкусу
  • 1 стакан кускуса
  •  4 стебля зеленого лука
  • 2 ч.л. мелко порубленного чеснока
  • 4 шт. больших спелых помидоров
  • 1/4 стакана нарезанной мяты
  • 1/4 стакана нарезанной петрушки или кинзы

Рецепт приготовления:

1. Смешайте 1/4 стакана оливкового масла с лимонным соком, кленовым сиропом, 1 1/2 чайной ложки соли и 1/2 чайной ложки молотого перца. Отложите в сторону.

2. Доведите 1 1/2 стакана воды до кипения. Добавьте кускус и варите на слабом огне, пока вся жидкость не впитается. Добавьте соус из оливкового масла и лимонного сока.

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3. Разогрейте в сковороде 1 ст. ложку масла на среднем огне. Добавьте зеленый лук и готовьте, часто помешивая, 2-3 минуты. Добавьте чеснок и готовьте, помешивая, до появления аромата. Это займет 5-10 секунд.

4. Добавьте кускус, нарезанную мяту и петрушку.

5. Помидоры помойте, срежьте верхушку и аккуратно выскоблите мякоть ложкой. Удалите семена и нарежьте мякоть небольшими кусочками. Слейте лишнюю жидкость и добавьте томаты в кускус. Приправьте солью и перцем.

6. Разделите начинку между помидорами, украсьте листьями мяты и подавайте.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом форели в сливочном соусе со спаржей. Мы также писали, как приготовить мясной рулет с болгарским перцем и сыром.

Смотрите видео, как приготовить уникальное повидло из помидоров:
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Источник:

"Сегодня"

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