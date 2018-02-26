Великий пост-2018: рецепт полезного борща в мультиварке
Великий пост в 2018 году пройдет с 19 февраля по 7 апреля
Великий пост – это отличное время для кулинарных экспериментов. Приготовить постный борщ в мультиварке будет просто даже для начинающих хозяек, при этом овощи сохранят максимум полезных свойств.
Постный борщ с фасолью – это очень сытное и вкусное блюдо, в основе которого фасолевый отвар. При желании сюда можно добавить грибы, корень сельдерея, сладкий перец. Постный бульон (отвар фасоли) лучше приготовить заранее, так как фасоль готовится значительно дольше овощей.
Постный борщ в мультиварке
Ингредиенты:
- фасоль белая или красная – 300 г
- картофель свежий – 200 г
- морковь свежая – 200 г
- свекла свежая – 300 г
- томатная паста 2 столовых ложки или помидоры – 180-200 г
- капуста свежая – 200 г
- лук репчатый – 100-120 г
- зелень по вкусу
- чеснок 2 дольки
- подсолнечное масло – 50 мл
Рецепт приготовления:
1. Фасоль залейте предварительно водой в соотношении 1/3 и оставьте на 8-10 часов. Слейте воду, еще раз промойте фасоль, залейте новой питьевой водой, положите сюда же целую очищенную луковицу и варите 3 часа после закипания на тихом огне. Через 1,5 мягкую луковицу из отвара нужно удалить. Основа для постного борща готова.
2. Картофель порежьте кубиками, свеклу и морковь измельчите на терке, капусту нашинкуйте, измельчите чеснок, свежие помидоры измельчите в пюре.
3. В чашу мальтиварки положите все подготовленные овощи, добавьте фасолевый бульон вместе с фасолью, подсолнечное масло, томатную пасту или пюре из помидоров, посолите, положите зелень. Поставьте режим варки овощей или супа на 30-40 минут. Постный борщ в мультиварке готов. Приятного аппетита!
Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, кому нельзя ограничивать себя в еде во время поста. Мы также делились рецептами вкусных постных супов.
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