Великий пост-2018: салат из авокадо с мандаринами и горохом нут
Оригинальный рецепт постного салата
Этот салат не только вкусный, но и очень полезный. Авокадо поможет получить организму порцию здоровых жиров, горох нут – белка, а мандарины – витамина С.
Постный салат из авокадо
Ингредиенты:
- 200 г свежего шпината
- 1 авокадо
- 2 мандарина
- 100 г отваренного или консервированного нута
- лимон
Для заправки:
- соевый соус
- бальзамический уксус
- дижонская горчица
- оливковое масло
Рецепт приготовления:
1. С помощью терки снимаем с мандаринов цедру.
2. Готовим заправку: смешиваем 1 ч.л. горчицы с 1 ч.л. бальзамического уксуса. Добавляем 2 ст.л. соевого соуса и 1 ст.л. оливкового масла. Добавляем мелко натертую мандариновую цедру.
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3. Чистим авокадо, удаляем косточку и режем мякоть тонкими ломтиками. Чтобы она не потемнела, сбрызгиваем лимонным соком.
4. Раскладываем промытый шпинат по тарелкам, выкладываем ломтики авокадо и мандаринов и посыпаем нутом. В конце поливаем заправкой и подаем.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, как приготовить классический салат "Нисуаз". Мы также делились лучшими рецептами салатов из сельди.
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