Великий пост-2018: салат из авокадо с мандаринами и горохом нут

Этот салат не только вкусный, но и очень полезный. Авокадо поможет получить организму порцию здоровых жиров, горох нут – белка, а мандарины – витамина С.

Постный салат из авокадо

Ингредиенты:

200 г свежего шпината

1 авокадо

2 мандарина

100 г отваренного или консервированного нута

лимон

Для заправки:

соевый соус

бальзамический уксус

дижонская горчица

оливковое масло

Рецепт приготовления:

1. С помощью терки снимаем с мандаринов цедру.

2. Готовим заправку: смешиваем 1 ч.л. горчицы с 1 ч.л. бальзамического уксуса. Добавляем 2 ст.л. соевого соуса и 1 ст.л. оливкового масла. Добавляем мелко натертую мандариновую цедру.

3. Чистим авокадо, удаляем косточку и режем мякоть тонкими ломтиками. Чтобы она не потемнела, сбрызгиваем лимонным соком.

4. Раскладываем промытый шпинат по тарелкам, выкладываем ломтики авокадо и мандаринов и посыпаем нутом. В конце поливаем заправкой и подаем.

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