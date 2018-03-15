Великий пост-2018: салат из авокадо с мандаринами и горохом нут

Сегодня, 09:54

Оригинальный рецепт постного салата

Постный салат из авокадо Фото: pixabay.com
Постный салат из авокадо Фото: pixabay.com

Этот салат не только вкусный, но и очень полезный. Авокадо поможет получить организму порцию здоровых жиров, горох нут – белка, а мандарины – витамина С. 

Постный салат из авокадо 

Ингредиенты:

  • 200 г свежего шпината
  • 1 авокадо
  • 2 мандарина
  • 100 г отваренного или консервированного нута
  • лимон

Для заправки:

  • соевый соус
  • бальзамический уксус
  • дижонская горчица
  • оливковое масло

Рецепт приготовления:

1. С помощью терки снимаем с мандаринов цедру.

2. Готовим заправку: смешиваем 1 ч.л. горчицы с 1 ч.л. бальзамического уксуса. Добавляем 2 ст.л. соевого соуса и 1 ст.л. оливкового масла. Добавляем мелко натертую мандариновую цедру.

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3. Чистим авокадо, удаляем косточку и режем мякоть тонкими ломтиками. Чтобы она не потемнела, сбрызгиваем лимонным соком.

4. Раскладываем промытый шпинат по тарелкам, выкладываем ломтики авокадо и мандаринов и посыпаем нутом. В конце поливаем заправкой и подаем.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, как приготовить классический салат "Нисуаз". Мы также делились лучшими рецептами салатов из сельди.

Смотрите видео, как приготовить салат из мидий и кальмаров:
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Источник:

"Сегодня"

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