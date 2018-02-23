Великий пост-2018: суп-пюре из чечевицы
Из чечевицы получаются густые и насыщенные супы
Рецепт приготовления горячего турецкого супа из красной чечевицы с мятой и луком. Он готовится просто и получается очень вкусным.
Чечевичный суп
Ингредиенты:
- 150 г красной чечевицы
- 1 средняя луковица
- 1 средняя морковь
- 1 ст.л. пшеничной муки
- 2-3 ст.л. растительного масла
- 1 ч.л. соли
- 1/2 ч.л. черного молотого перца
- 1 ст.л. мяты (свежей, сушеной или замороженной)
- 1,2 л воды
- тонкие ломтики лимона
Рецепт приготовления:
1. Промытую чечевицу выложить в кастрюлю, залить 1 литром холодной воды и поставить на сильный огонь. Довести до кипения и влить оставшиеся 200 мл холодной воды. Опять довести до кипения и, помешивая, варить 7-10 минут на небольшом огне. Добавление холодной воды в закипевшую чечевицу помогает ей быстрее развариться.
2. Лук порезать кубиками, морковь натереть на крупной терке.
3. На сковородку налить масло и пассеровать в нем лук на среднем огне до прозрачности. Добавить морковь жарить еще 3-5 минут. Посыпать овощи мукой и, помешивая, готовить около 3 минут.
4. Содержимое сковородки переложить в кастрюлю с чечевицей, добавить соль, молотый перец, мяту и варить еще 5 минут.
5. Готовый суп пюрировать блендером. Дать настояться 5-10 минут.
6. Подавать вместе с ломтиками лимона.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить постные макароны с томатным соусом и маслинами. Мы также делились рецептом тушеной фасоли с помидорами черри.
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