Великий пост-2018: суп-пюре из чечевицы

Рецепт приготовления горячего турецкого супа из красной чечевицы с мятой и луком. Он готовится просто и получается очень вкусным.

Чечевичный суп

Ингредиенты:

150 г красной чечевицы

1 средняя луковица

1 средняя морковь

1 ст.л. пшеничной муки

2-3 ст.л. растительного масла

1 ч.л. соли

1/2 ч.л. черного молотого перца

1 ст.л. мяты (свежей, сушеной или замороженной)

1,2 л воды

тонкие ломтики лимона

Рецепт приготовления:

1. Промытую чечевицу выложить в кастрюлю, залить 1 литром холодной воды и поставить на сильный огонь. Довести до кипения и влить оставшиеся 200 мл холодной воды. Опять довести до кипения и, помешивая, варить 7-10 минут на небольшом огне. Добавление холодной воды в закипевшую чечевицу помогает ей быстрее развариться.

2. Лук порезать кубиками, морковь натереть на крупной терке.

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3. На сковородку налить масло и пассеровать в нем лук на среднем огне до прозрачности. Добавить морковь жарить еще 3-5 минут. Посыпать овощи мукой и, помешивая, готовить около 3 минут.

4. Содержимое сковородки переложить в кастрюлю с чечевицей, добавить соль, молотый перец, мяту и варить еще 5 минут.

5. Готовый суп пюрировать блендером. Дать настояться 5-10 минут.

6. Подавать вместе с ломтиками лимона.

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