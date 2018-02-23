Великий пост-2018: суп-пюре из чечевицы

Сегодня, 14:41

Из чечевицы получаются густые и насыщенные супы

Суп из чечевицы Фото: Halal Home Cooking
Суп из чечевицы Фото: Halal Home Cooking

Рецепт приготовления горячего турецкого супа из красной чечевицы с мятой и луком. Он готовится просто и получается очень вкусным.

Чечевичный суп

Ингредиенты:

  • 150 г красной чечевицы
  • 1 средняя луковица
  • 1 средняя морковь
  • 1 ст.л. пшеничной муки
  • 2-3 ст.л. растительного масла 
  • 1 ч.л. соли 
  • 1/2 ч.л. черного молотого перца 
  • 1 ст.л. мяты (свежей, сушеной или замороженной)
  • 1,2 л воды
  • тонкие ломтики лимона

Рецепт приготовления:

1. Промытую чечевицу выложить в кастрюлю, залить 1 литром холодной воды и поставить на сильный огонь. Довести до кипения и влить оставшиеся 200 мл холодной воды. Опять довести до кипения и, помешивая, варить 7-10 минут на небольшом огне. Добавление холодной воды в закипевшую чечевицу помогает ей быстрее развариться.

2. Лук порезать кубиками, морковь натереть на крупной терке.

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3. На сковородку налить масло и пассеровать в нем лук на среднем огне до прозрачности. Добавить морковь жарить еще 3-5 минут. Посыпать овощи мукой и, помешивая, готовить около 3 минут.

4. Содержимое сковородки переложить в кастрюлю с чечевицей, добавить соль, молотый перец, мяту и варить еще 5 минут.

5. Готовый суп пюрировать блендером. Дать настояться 5-10 минут.

6. Подавать вместе с ломтиками лимона.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить постные макароны с томатным соусом и маслинами. Мы также делились рецептом тушеной фасоли с помидорами черри.

Смотрите видео, как выбрать замороженные овощи для постных блюд:
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Источник:

"Сегодня"

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