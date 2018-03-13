Великий пост-2018: ТОП-5 салатов из фасоли

Салат из фасоли – сытное и быстрое в приготовлении блюдо, богатое белками и витаминами. В фасоли содержится большое количество витамина Е, кальция, магния, фосфора, а также клетчатки, которая оказывает положительное воздействие на процесс пищеварения и снижает уровень холестерина в крови.

Салат из фасоли и кукурузы

Фото: lanamoskalyuk.livejournal.com

Ингредиенты:

200 г отварной или консервированной красной фасоли

250 г консервированной кукурузы

1 перец сладкий болгарский красного или оранжевого цвета

1 длинный свежий огурец

1 ст.л. лимонного сока

2 ст.л. растительного масла

Рецепт приготовления:

1. Консервированную кукурузу и фасоль высыпать в салатницу.

2. Болгарский перец помыть, очистить от семян и перегородок. Нарезать тонкими полосками и добавить к фасоли и кукурузе.

3. Свежий огурец помыть и по желанию почистить. Тонко нарезать и отправить к остальным ингредиентам.

4. Заправить салат оливковым маслом и лимонным соком, посолить по вкусу и перемешать.

Салат из вареной свеклы и фасоли

Фото: The Armenian Kitchen

Ингредиенты:

2 средние вареные свеклы

1 стакан вареной или консервированной фасоли

2-3 маринованных огурца

1/2 пучка зеленого лука

растительное масло

соль

Рецепт приготовления:

1. Свеклу почистить и нарезать кубиками. Измельчить огурцы и зеленый лук.

2. Перемешать в салатнице свеклу, фасоль, огурцы и зелень. Посолить и заправить растительным маслом.

Освежающий салат из фасоли и овощей

Фото: lanamoskalyuk.livejournal.com

Ингредиенты:

1 банка фасоли или черноглазого гороха

1-2 средних огурца

1 банка черных оливок

1 пучок кинзы

1 большой красный перец

помидоры черри

2 лайма

соль и перец по вкусу

Рецепт приготовления:

1. Слить жидкость с фасоли и оливок.

2. Огурец, перец и помидоры нарезать кубиками.

3. Кинзу мелко порубить.

4. Смешать все ингредиенты и залить лаймовым соком. Посолить и поперчить. Дать настояться в течение нескольких часов.

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Винегрет с грибами и фасолью

Фото: sago-cuisine.livejournal.com

Ингредиенты:

500 г маринованных или соленых грибов

2 вареных моркови

2 вареных свеклы

2 соленых огурца

2 вареных картофелины

100 г консервированной или вареной фасоли

1-2 луковицы

100-150 г растительного масла

100-150 г 3% уксуса

2 ч.л. сахара

соль, черный молотый перец

зелень

Рецепт приготовления:

1. Смешать масло, уксус, сахар, соль и перец и заправить нарезанную кубиками свеклу. Дать постоять около 10 минут.

2. Тем временем нарезать остальные овощи и соединить со свеклой и фасолью. Выложить горкой, украсить грибами и зеленью.

Салат из красной фасоли с опятами

Фото: EatingWell

Ингредиенты:

200 г консервированной красной фасоли

150 г маринованных опят

1 шт. лука

150 г помидоров черри

1/2 шт. сладкого красного перца

1 чайная ложка красного винного уксуса

свежемолотый черный перец

молотый перец чили

растительное масло

Рецепт приготовления:

1. Лук порезать тонкими полукольцами, залить уксусом и кипятком, оставить на 15-20 минут, затем слить воду.

2. Перебрать опята. Маленькие грибы можно использовать целиком, более крупные порезать.

3. Сладкий перец порезать кубиками, помидоры черри на четвертинки.

4. Откинуть фасоль на дуршлаг, дать жидкости полностью стечь.

5. Смешать фасоль, опята, лук, перец и помидоры. Добавить черный перец и перец чили. Заправить салат растительным маслом.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептами вкусных постных супов. Мы также писали, как приготовить тушеную стручковую фасоль с помидорами черри.

Смотрите видео, как приготовить заправку для салата: