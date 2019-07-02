Петров пост 2019: три рецепта вкусных блюд из грибов
Готовим постные блюда с грибами
Петров пост 2019 пройдет с 24 июня по 11 июля. Мы предлагаем вашему вниманию рецепты постных блюд из грибов на любой вкус. Они помогут разнообразить ваш рацион, сделать его более сытным и насыщенным.
Смотрите видео, как выбрать свежие шампиньоны:
Для приготовления постных блюд вы можете использовать шампиньоны, вешенки, лисички или белые грибы, а также их смесь.
Постный грибной рассольник
Ингредиенты:
- 300-400 г грибов
- 2 средних соленых огурца
- 2 средних картофелины
- 1 средняя луковица
- 1 стакан огуречного рассола из домашних заготовок
- 1-2 ст.ложки перловой крупы
- 1-1,5 ч.ложки соли (или по вкусу)
- 0,5 ч.ложки черного молотого перца
- 1 лавровый лист
Рецепт приготовления:
- Промытые грибы нарезать и поместить их в сухую сковороду или сотейник. Поставить сковороду на средний огонь. Грибы выделят сок, в котором они должны тушиться минут 10-15 под крышкой.
- Вскипятить около 1 литра воды, влить к грибам. Добавить промытую перловую крупу и варить все вместе около 25 минут.
- Если огурцы крупные, их лучше очистить от кожицы и удалить семена. Порезать огурцы соломкой, положить их в небольшую кастрюльку или сковороду, добавив 0,5 стакана воды. Готовить огурцы на небольшом огне 10-15 минут.
- Луковицу почистить, разрезать пополам и положить срезом на сухую сковороду без масла. Туда же положить и лавровый лист. На среднем огне прожарить овощи до золотистого цвета, при этом будет чувствоваться приятный аромат жареного лука.
- Готовый лук немного охладить и порезать мелким кубиком. Промытый картофель очистить и нарезать средним кубиком.
- Когда перловка с грибами проварится 25 минут, добавить в ту же емкость лук, картофель, огурцы, рассол и лавровый лист. Довести рассольник до кипения и варить еще минут 15. За 5 минут до готовности нужно попробовать бульон и добавить необходимое количество соли и перца. Дать рассольнику настояться 20 минут перед подачей.
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Постные картофельные зразы
Ингредиенты:
- 6-8 картофелин
- 300 г шампиньонов
- 2 средних луковицы
- 3-4 ст.ложки муки
- 1 долька чеснока
- 1 лавровый листик
- 3-4 горошины душистого перца
- 4-5 горошин черного перца
- зелень
- 2 ч.ложки соли (или по вкусу)
- 1 ч.ложка черного молотого перца
- 4-5 ст. ложек рафинированного растительного масла
Рецепт приготовления:
- Шампиньоны помыть и нарезать соломкой. Разогреть сковороду без масла и добавить грибы. Жарить их на среднем огне, пока вся жидкость не испарится.
- Лук почистить и мелко нарезать. Добавить его в сковороду вместе с маслом и зеленью. Посолить и поперчить. Жарить, пока лук не станет мягким. Остудить.
- Очищенный картофель нарезать кубиками и залить холодной водой, добавить соль, чеснок, лавровый лист и перец горошком. Отварить до готовности и убрать специи.
- Готовый картофель размять в пюре. Добавить соль, немного растительного масла и столовую ложку муки. Тщательно перемешать.
- Из двух столовых ложек пюре сделать лепешку, положить в центр столовую ложку начинки. Сформировать зразу и обвалять ее в муке. Повторить с оставшимися ингредиентами.
- Обжарить зразы на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета. Подавать зразы вместе со свежими или тушеными овощами.
Постные котлеты из гречки с грибами
Ингредиенты:
- 1 стакан гречневой крупы
- 1 средняя луковица
- 1 средняя морковь
- 250 г грибов
- 2-3 ст. ложки муки
- 4-6 ст. ложки рафинированного растительного масла
- соль, молотый черный перец – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Вскипятить 2 стакана воды. Гречку промыть, засыпать в кипящую воду, добавить 0,5 ч.л. соли и варить на небольшом огне до готовности. Остудить.
- Очищенный лук мелко порезать. Промытую и очищенную морковь натереть на крупной терке. Спассеровать лук и морковь в масле. Охладить.
- Грибы нарезать мелкой соломкой, положить в сухую сковороду без масла. В процессе нагревания грибы выделят сок, в котором будут тушиться, пока весь сок не выпарится. После этого добавить в сковороду масло, посолить грибы и жарить до готовности. Дать остыть.
- Смешать гречку, грибы и морковно-луковую зажарку. Добавить 1-2 ст.ложки муки и, при необходимости, немного воды, чтобы получить вязкий фарш. Оставить фарш на 10-15 минут, чтобы в муке разбухла клейковина. Муку можно заменить мелко натертым картофелем, размоченным мякишем белого хлеба или панировочными сухарями. Добавить в фарш соли и перца по вкусу.
- Из фарша сформировать котлетки, обвалять в муке и обжарить в масле до золотистого цвета с двух сторон.
- Подавать их можно со свежими или тушеными овощами, с томатным соусом или постным майонезом домашнего приготовления.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить шампиньоны на гриле.
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Источник: Сегодня