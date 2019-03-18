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Великий пост 2019: как приготовить шоколадный кекс в микроволновке

Вам понадобится специальная силиконовая или пластиковая форма с отверстием в центре

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:00
Шоколадный кекс
Шоколадный кекс
Фото: Pinterest

Этот вкусный шоколадный кекс готовится максимально просто и быстро. Вам нужно будет лишь перемешать все ингредиенты, перелить их в форму и отправить в микроволновую печь на семь минут. 

Шоколадный кекс в микроволновке

Ингредиенты:

  • 210 г обычной или цельнозерновой муки
  • 40 г темного порошка какао
  • 200 г сахара
  • 80 г растительного масла
  • 10 г разрыхлителя
  • 1 щепотка морской соли
  • 2 ч. л. ванильного экстракта
  • 300 мл бутилированной воды

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Рецепт приготовления:

  1. В миске перемешать просеянную муку с разрыхлителем, сахаром, какао и солью.
  2. Добавить масло, воду, ванильный экстракт и быстро, но тщательно перемешать. 
  3. Силиконовую или пластиковую форму с отверстием в середине смазать растительным маслом.
  4. Вылить тесто в форму, заполнив ее не больше чем на 2/3 объема, тесто в процессе выпекания увеличится. 
  5. Готовить в микроволновке 7 минут на максимальной мощности (800-1000 Вт),  выключить микроволновку и оставить кекс в ней еще на 1 минуту. 
  6. Открыть микроволновку, достать кекс, перевернуть его на решетку (кекс легко выйдет из формы). Полностью остудить.
  7. По желанию посыпать кекс сахарной пудрой или полить глазурью из черного шоколада и кипятка.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить постный пирог с вареньем и орехами. Кроме этого, "Сегодня" делились рецептом постного яблочного пирога от Марты Стюарт.

Смотрите видео, как приготовить постные булочки с изюмом:

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Источник: Сегодня
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