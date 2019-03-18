Великий пост 2019: как приготовить шоколадный кекс в микроволновке
Вам понадобится специальная силиконовая или пластиковая форма с отверстием в центре
Этот вкусный шоколадный кекс готовится максимально просто и быстро. Вам нужно будет лишь перемешать все ингредиенты, перелить их в форму и отправить в микроволновую печь на семь минут.
Шоколадный кекс в микроволновке
Ингредиенты:
- 210 г обычной или цельнозерновой муки
- 40 г темного порошка какао
- 200 г сахара
- 80 г растительного масла
- 10 г разрыхлителя
- 1 щепотка морской соли
- 2 ч. л. ванильного экстракта
- 300 мл бутилированной воды
Читайте такжеВеликий пост 2019: рецепт постного манника с вишней
Рецепт приготовления:
- В миске перемешать просеянную муку с разрыхлителем, сахаром, какао и солью.
- Добавить масло, воду, ванильный экстракт и быстро, но тщательно перемешать.
- Силиконовую или пластиковую форму с отверстием в середине смазать растительным маслом.
- Вылить тесто в форму, заполнив ее не больше чем на 2/3 объема, тесто в процессе выпекания увеличится.
- Готовить в микроволновке 7 минут на максимальной мощности (800-1000 Вт), выключить микроволновку и оставить кекс в ней еще на 1 минуту.
- Открыть микроволновку, достать кекс, перевернуть его на решетку (кекс легко выйдет из формы). Полностью остудить.
- По желанию посыпать кекс сахарной пудрой или полить глазурью из черного шоколада и кипятка.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить постный пирог с вареньем и орехами. Кроме этого, "Сегодня" делились рецептом постного яблочного пирога от Марты Стюарт.
Смотрите видео, как приготовить постные булочки с изюмом:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Еще несколько материалов по теме:Великий пост 2019: рецепт шоколадного пудинга с бананами Великий пост 2019: рецепт пирога "Зебра" Великий пост 2019: как приготовить диетический фалафель Великий пост 2019: как приготовить овсяные оладьи на завтрак
Источник: Сегодня