Великий пост 2019: как приготовить шоколадный кекс в микроволновке

Вам понадобится специальная силиконовая или пластиковая форма с отверстием в центре

Шоколадный кекс Фото: Pinterest

Этот вкусный шоколадный кекс готовится максимально просто и быстро. Вам нужно будет лишь перемешать все ингредиенты, перелить их в форму и отправить в микроволновую печь на семь минут.

Шоколадный кекс в микроволновке

Ингредиенты:

210 г обычной или цельнозерновой муки

40 г темного порошка какао

200 г сахара

80 г растительного масла

10 г разрыхлителя

1 щепотка морской соли

2 ч. л. ванильного экстракта

300 мл бутилированной воды

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Рецепт приготовления:

В миске перемешать просеянную муку с разрыхлителем, сахаром, какао и солью. Добавить масло, воду, ванильный экстракт и быстро, но тщательно перемешать. Силиконовую или пластиковую форму с отверстием в середине смазать растительным маслом. Вылить тесто в форму, заполнив ее не больше чем на 2/3 объема, тесто в процессе выпекания увеличится. Готовить в микроволновке 7 минут на максимальной мощности (800-1000 Вт), выключить микроволновку и оставить кекс в ней еще на 1 минуту. Открыть микроволновку, достать кекс, перевернуть его на решетку (кекс легко выйдет из формы). Полностью остудить. По желанию посыпать кекс сахарной пудрой или полить глазурью из черного шоколада и кипятка.

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