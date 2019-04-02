Великий пост 2019: рецепт грибного рассольника без мяса
Готовим постный суп по рецепту диетолога Светланы Фус
Великий пост 2019 начался 11 марта и закончится перед Пасхой, которую в 2019 году будут отмечать 28 апреля. Известный украинский диетолог Светлана Фус рассказала, как приготовить на обед вкусный постный рассольник с сушеными грибами.
Постный рассольник с грибами
Ингредиенты:
- Грибы сухие – 100 г
- Огурцы соленые – 4 шт.
- Лук – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Корень петрушки – 1 шт.
- Картофель – 2 шт.
- Зелень – любая по вкусу
- Масло растительное – 2 ст.л.
- Соль, перец – по вкусу
- Вода – 2 л
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Рецепт приготовления:
- Сушеные грибы залейте кипятком примерно на 3 часа, чтобы они размокли. Затем грибы хорошо промыть, а настой процедить. Долейте в настой воды до объема 2 л и вари в нем грибы примерно 1 час.
- Лук мелко порежьте. Морковь и корень петрушки потрите на крупной терке. Картофель нарежьте небольшими кубиками. Соленые огурцы очистите от шкурки и нарежьте соломкой. Измельчите зелень.
- Спассеруйте лук на растительном масле, затем добавьте корень петрушки, морковь и тушите, помешивая, 10 минут.
- Достаньте шумовкой из отвара грибы и добавьте в него картофель. Грибы порежьте (или можно было их перед замачиванием сразу поломать), добавьте на сковороду к овощам и тушите 10 минут. Переложите тушеные овощи в суп и варите 5-7 минут.
- Добавьте в рассольник огурцы, зелень, соль и перец и при необходимости огуречный рассол. Варите рассольник еще 3-5 минут.
Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить постные макароны с томатным соусом и маслинами. Мы также делились рецептом тушеной фасоли с помидорами черри.
Смотрите видео, как не отравиться лесными грибами:
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Источник: Сегодня