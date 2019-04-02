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Великий пост 2019: рецепт грибного рассольника без мяса

Готовим постный суп по рецепту диетолога Светланы Фус

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Постный грибной рассольник
Постный грибной рассольник
Фото: pexels.com

Великий пост 2019 начался 11 марта и закончится перед Пасхой, которую в 2019 году будут отмечать 28 апреля. Известный украинский диетолог Светлана Фус рассказала, как приготовить на обед вкусный постный рассольник с сушеными грибами.

Постный рассольник с грибами

Ингредиенты:

  • Грибы сухие – 100 г
  • Огурцы соленые – 4 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Корень петрушки – 1 шт.
  • Картофель – 2 шт.
  • Зелень – любая по вкусу
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Соль, перец – по вкусу
  • Вода – 2 л

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Рецепт приготовления:

  1. Сушеные грибы залейте кипятком примерно на 3 часа, чтобы они размокли. Затем грибы хорошо промыть, а настой процедить. Долейте в настой воды до объема 2 л и вари в нем грибы примерно 1 час.
  2. Лук мелко порежьте. Морковь и корень петрушки потрите на крупной терке. Картофель нарежьте небольшими кубиками. Соленые огурцы очистите от шкурки и нарежьте соломкой. Измельчите зелень.
  3. Спассеруйте лук на растительном масле, затем добавьте корень петрушки, морковь и тушите, помешивая, 10 минут.
  4. Достаньте шумовкой из отвара грибы и добавьте в него картофель. Грибы порежьте (или можно было их перед замачиванием сразу поломать), добавьте на сковороду к овощам и тушите 10 минут. Переложите тушеные овощи в суп и варите 5-7 минут.
  5. Добавьте в рассольник огурцы, зелень, соль и перец и при необходимости огуречный рассол. Варите рассольник еще 3-5 минут.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить постные макароны с томатным соусом и маслинами. Мы также делились рецептом тушеной фасоли с помидорами черри.

Смотрите видео, как не отравиться лесными грибами:

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Источник: Сегодня
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