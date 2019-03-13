Великий пост 2019: рецепт грушевого пирога с медом
Вкусный и ароматный пирог без масла и яиц
Ищете рецепт вкусного постного пирога? Грушевый пирог с медом и орехами – то, что вам нужно. Он получается очень мягким и ароматным.
Постный грушевый пирог
Ингредиенты:
- 1 стакан сахарного песка
- 1 стакан воды
- 2 ст.л. меда
- пакетик разрыхлителя
- щепотка корицы
- 1/4 стакана измельченных орехов
- 0,5 стакана растительного масла
- 1,5 стакана муки
- 7 груш
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Рецепт приготовления:
- В сотейник всыпать сахар, влить воду и растительное масло. Прогреть до полного растворения сахара. Добавить мед.
- Снять с огня, добавить соду, корицу, орехи и муку. Тесто должно получиться как густая сметана.
- Груши порезать на средние кусочки и выложить в форму для запекания.
- Залить груши тестом и выпекать в разогретой духовке около часа при температуре 200-220 С (ориентируйтесь по своей духовке).
- Перед подачей пирог остудить и посыпать просеянной сахарной пудрой.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить постный пирог с вареньем и орехами. Кроме этого, "Сегодня" делились рецептом постного яблочного пирога от Марты Стюарт.
Смотрите видео, как приготовить постные булочки с изюмом:
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Источник: Сегодня