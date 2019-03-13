Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Великий пост 2019: рецепт грушевого пирога с медом

Вкусный и ароматный пирог без масла и яиц

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:41
Грушевый пирог с медом
Грушевый пирог с медом
Фото: Pinterest

Ищете рецепт вкусного постного пирога? Грушевый пирог с медом и орехами – то, что вам нужно. Он получается очень мягким и ароматным.

Постный грушевый пирог

Ингредиенты:

  • 1 стакан сахарного песка
  • 1 стакан воды
  • 2 ст.л. меда
  • пакетик разрыхлителя
  • щепотка корицы
  • 1/4 стакана измельченных орехов
  • 0,5 стакана растительного масла
  • 1,5 стакана муки
  • 7 груш

Читайте также
Как приготовить весенний пирог с зеленью и сыром

Рецепт приготовления:

  1. В сотейник всыпать сахар, влить воду и растительное масло. Прогреть до полного растворения сахара. Добавить мед.
  2. Снять с огня, добавить соду, корицу, орехи и муку. Тесто должно получиться как густая сметана.
  3. Груши порезать на средние кусочки и выложить в форму для запекания.
  4. Залить груши тестом и выпекать в разогретой духовке около часа при температуре 200-220 С (ориентируйтесь по своей духовке).
  5. Перед подачей пирог остудить и посыпать просеянной сахарной пудрой.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить постный пирог с вареньем и орехами. Кроме этого, "Сегодня" делились рецептом постного яблочного пирога от Марты Стюарт.

Смотрите видео, как приготовить постные булочки с изюмом:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Слава Каминская поделилась рецептом полезного домашнего мармелада Великий пост 2019: рецепт бананового кекса с шоколадом Великий пост 2019: ТОП-5 рецептов блюд для обеда Великий пост 2019: рецепт тыквенного супа-пюре с чечевицей
пирог великий пост груши
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Автор
Автор "Белых роз" рассказал о жизни в нищете
Идеальный вес женщины (таблица)
Идеальный вес женщины (таблица)
5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
6 привычек, которые приводят к преждевременному старению
6 привычек, которые приводят к преждевременному старению

Популярные статьи

Сегодня, 08:25Техно

Мощные смартфоны Xiaomi страдают от "позорного" брака

Сегодня, 07:35Fun

В центре украинского города вместо рекламы включилось порно

Вчера, 11:09Психология

Гороскоп на сегодня: у Козерогов напряженный день, а у Близнецов наступает время перемен

Вчера, 10:34Стиль

Вся семья в сборе: Меган Маркл и Кейт Миддлтон поразили нарядами в церкви

Вчера, 08:30Техно

Xiaomi добавила смартфонам секретную функцию

Вчера, 05:52Fun

Мужчина выиграл в лотерею 216 миллионов: что с ним стало через 14 лет

11 мартаТехно

Xiaomi готовит жесткие ограничения владельцам смартфонов

11 мартаFun

Студентка узнала про беременность во время схваток: она все объяснила

11 мартаFun

"Самую красивую официантку" сняли на видео

11 мартаШоу-бизнес

"Голос країни 9": Потап серьезно поссорился с Даном Баланом

11 мартаFun

Телеведущую высмеяли из-за необычного платья в прямом эфире: фото

11 мартаFun

Кит случайно проглотил мужчину и выплюнул его обратно: появилось видео

11 мартаFun

Сегодня начался Великий пост в 2019 году: правила питания

11 мартаWellness

Сегодня в Украине ожидается сильнейшая магнитная буря в марте 2019

10 мартаШоу-бизнес

Победившая рак Евгения Власова стала "мамой"

10 мартаТехно

Составлен рейтинг самых выгодных смартфонов начала 2019 года

Новости партнеров

Хейден Панеттьер проводит отпуск с Владимиром Кличко
Хейден Панеттьер проводит отпуск с Владимиром Кличко
Ленивый бег для похудения
Ленивый бег для похудения
Maruv назвала фаворита на Евровидении и объявила гастроли по РФ
Maruv назвала фаворита на Евровидении и объявила гастроли по РФ
Яблочный зефир: Для тех, кто следит за своей фигурой
Яблочный зефир: Для тех, кто следит за своей фигурой
Кто он: самый женственный знак Зодиака
Кто он: самый женственный знак Зодиака
Даже голодным нельзя есть в сыром виде эти 5 продуктов
Даже голодным нельзя есть в сыром виде эти 5 продуктов
Фото дня: селфи Сальмы Хайек с сединой и без макияжа
Фото дня: селфи Сальмы Хайек с сединой и без макияжа
Как уснуть за две минуты при помощи метода военных из США
Как уснуть за две минуты при помощи метода военных из США