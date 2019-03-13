Великий пост 2019: рецепт грушевого пирога с медом

Вкусный и ароматный пирог без масла и яиц

Грушевый пирог с медом Фото: Pinterest

Ищете рецепт вкусного постного пирога? Грушевый пирог с медом и орехами – то, что вам нужно. Он получается очень мягким и ароматным.

Постный грушевый пирог

Ингредиенты:

1 стакан сахарного песка

1 стакан воды

2 ст.л. меда

пакетик разрыхлителя

щепотка корицы

1/4 стакана измельченных орехов

0,5 стакана растительного масла

1,5 стакана муки

7 груш

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Рецепт приготовления:

В сотейник всыпать сахар, влить воду и растительное масло. Прогреть до полного растворения сахара. Добавить мед. Снять с огня, добавить соду, корицу, орехи и муку. Тесто должно получиться как густая сметана. Груши порезать на средние кусочки и выложить в форму для запекания. Залить груши тестом и выпекать в разогретой духовке около часа при температуре 200-220 С (ориентируйтесь по своей духовке). Перед подачей пирог остудить и посыпать просеянной сахарной пудрой.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить постный пирог с вареньем и орехами. Кроме этого, "Сегодня" делились рецептом постного яблочного пирога от Марты Стюарт.

Смотрите видео, как приготовить постные булочки с изюмом:

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