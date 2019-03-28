Великий пост 2019: рецепт медового кекса с фиником и апельсином от Лизы Глинской
Известный кондитер и судья "МастерШеф. Профессионалы" поделилась рецептом постной выпечки
Судья шоу "МастерШеф. Профессионалы" на канале СТБ Лиза Глинская поделилась с Сегодня. Lifestyle рецептом постного десерта. Ингредиенты рассчитаны на форму "кекс" – 1 шт, размер – 16 см на 6 см. Высота - 6 см.
Постный медовый кекс от Лизы Глинской
Ингредиенты:
- 100 мл воды
- 50 г ароматного меда (я использую гречишный)
- 0,5 ч. л. пищевой соды
- 50 мл растительного рафинированного масла
- щепотка соли
- 120 г сахара
- 25 г льняной муки (можно заменить пшеничной)
- 130 г пшеничной муки
- 100 г фиников (удалить косточку, нарезать кубиком)
- цедра одного апельсина
Рецепт приготовления:
- В миске смешайте воду, мед, соду, растительное масло, финики, сахар, апельсиновую цедру.
- Добавьте льняную муку, пшеничную муку, соль.
- Смажьте форму растительным маслом, присыпьте мукой, отправьте в форму тесто.
- Тесто должно заполнить форму на 1/2.
- Выпекайте при температуре 180 градусов – 35-40 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой! Дайте кексу остыть, достаньте из формы.
- Приятного аппетита!
Напомним, ранее Лиза Глинская делилась рецептом крем-брюле. Кондитер также рассказала, как приготовить французские блинчики с апельсиновым соусом.
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Источник: Сегодня