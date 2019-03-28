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Великий пост 2019: рецепт медового кекса с фиником и апельсином от Лизы Глинской

Известный кондитер и судья "МастерШеф. Профессионалы" поделилась рецептом постной выпечки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:37
Елизавета Глинская рассказала, как приготовить постный кекс
Елизавета Глинская рассказала, как приготовить постный кекс
Фото: пресс-служба СТБ

Судья шоу "МастерШеф. Профессионалы" на канале СТБ Лиза Глинская поделилась с Сегодня. Lifestyle рецептом постного десерта. Ингредиенты рассчитаны на форму "кекс" – 1 шт, размер – 16 см на 6 см. Высота - 6 см. 

Постный медовый кекс от Лизы Глинской

Фото: пресс-служба СТБ

Ингредиенты: 

  • 100 мл воды
  • 50 г ароматного меда (я использую гречишный)
  • 0,5 ч. л. пищевой соды
  • 50 мл растительного рафинированного масла
  • щепотка соли
  • 120 г сахара
  • 25 г льняной муки (можно заменить пшеничной)  
  • 130 г пшеничной муки
  • 100 г фиников (удалить косточку, нарезать кубиком)  
  • цедра одного апельсина 

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Рецепт приготовления:

  1. В миске смешайте воду, мед, соду, растительное масло, финики, сахар, апельсиновую цедру.
  2. Добавьте льняную муку, пшеничную муку, соль.
  3. Смажьте форму растительным маслом, присыпьте мукой, отправьте в форму тесто.
  4. Тесто должно заполнить форму на 1/2.
  5. Выпекайте при температуре 180 градусов – 35-40 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой! Дайте кексу остыть, достаньте из формы.
  6. Приятного аппетита!

Напомним, ранее Лиза Глинская делилась рецептом крем-брюле. Кондитер также рассказала, как приготовить французские блинчики с апельсиновым соусом.

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Источник: Сегодня
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