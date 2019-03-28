Великий пост 2019: рецепт медового кекса с фиником и апельсином от Лизы Глинской

Известный кондитер и судья "МастерШеф. Профессионалы" поделилась рецептом постной выпечки

Елизавета Глинская рассказала, как приготовить постный кекс Фото: пресс-служба СТБ

Судья шоу "МастерШеф. Профессионалы" на канале СТБ Лиза Глинская поделилась с Сегодня. Lifestyle рецептом постного десерта. Ингредиенты рассчитаны на форму "кекс" – 1 шт, размер – 16 см на 6 см. Высота - 6 см.

Постный медовый кекс от Лизы Глинской

Фото: пресс-служба СТБ

Ингредиенты:

100 мл воды

50 г ароматного меда (я использую гречишный)

0,5 ч. л. пищевой соды

50 мл растительного рафинированного масла

щепотка соли

120 г сахара

25 г льняной муки (можно заменить пшеничной)

130 г пшеничной муки

100 г фиников (удалить косточку, нарезать кубиком)

цедра одного апельсина

Рецепт приготовления:

В миске смешайте воду, мед, соду, растительное масло, финики, сахар, апельсиновую цедру. Добавьте льняную муку, пшеничную муку, соль. Смажьте форму растительным маслом, присыпьте мукой, отправьте в форму тесто. Тесто должно заполнить форму на 1/2. Выпекайте при температуре 180 градусов – 35-40 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой! Дайте кексу остыть, достаньте из формы. Приятного аппетита!

Напомним, ранее Лиза Глинская делилась рецептом крем-брюле. Кондитер также рассказала, как приготовить французские блинчики с апельсиновым соусом.

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