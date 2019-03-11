Великий пост 2019: рецепт овощного рагу с картофелем и кабачками

Крупы, фрукты и овощи – основа питания во время Великого поста

Постное овощное рагу Фото: Pixabay

Овощное рагу с картошкой и кабачками – идеальное блюдо для Великого поста, который в 2019 году пройдет с 11 марта по 27 апреля. Оно быстро и просто готовится из доступных ингредиентов, которые можно найти в любом супермаркете.

Постное рагу из кабачков и картошки

Ингредиенты

Кабачки – 1 шт.

Молодой картофель – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Помидоры – 1 шт. (или томатная паста – 1 ст.л.)

Чеснок – 2-3 зубчика

Черный молотый перец и соль – по вкусу

Растительное рафинированное масло – для жарки

Любые пряности, травы и специи – по вкусу

Вода или овощной бульон

Рецепт приготовления:

Подготавливаем овощи. Кабачок и помидор промываем под проточной водой и высушиваем бумажной салфеткой. Картофель, морковь и чеснок очищаем, вымываем и даем высохнуть. Овощи нарезаем кубиками по 1,5 см., морковь и чеснок – 1 см. Чтобы овощи сохранили свою форму, слишком мелко их нарезать не стоит, иначе они превратятся в кашу. Блюдо эстетично смотрится, когда все ингредиенты нарезаны одинаковой формы – кубиками, брусками или соломкой. В казан или сковороду с толстым дном наливаем растительное масло и нагреваем. Кладем жариться овощи, которые дольше всего готовятся – картофель и морковь. Устанавливаем средний нагрев и готовим, периодически помешивая около 10 минут до легкой золотистости. Добавляем в сковороду кабачки и помидоры. Все перемешиваем и продолжаем жарить еще 5-7 минут. Кладем в сковороду соль, молотый перец и любые пряности. Можно использовать душистый перец горошком, молотую паприку и прованские травы. Также наливаем к продуктам 50 мл воды или бульона. Ингредиенты хорошо перемешиваем, доводим до кипения, сковороду закрываем крышкой и тушим около получаса на медленном огне. Подаем вместе с хлебом.

Секреты приготовления овощного рагу

К главным ингредиентам можно добавлять разнообразные овощи: репчатый лук, лук-шалот, морковь, помидоры, чеснок, сладкий и горький перец, кукурузу, белокочанную или цветную капусту и т.д. При добавлении в рагу баклажанов, плоды следует предварительно обработать – овощ нарезать, присыпать солью и выдержать 30 минут. После промыть и обсушить. Тогда из него уйдет вся неприятная горечь. Из специй подойдут молотый и душистый перец, куркуму, орегано, карри, кориандр, свежую и сушеную зелень. Овощное рагу можно приготовить в мультиварке.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить овощное соте в духовке. "Сегодня" также делились рецептом быстрого рататуя на сковороде.

Смотрите видео, как правильно хранить овощи:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram