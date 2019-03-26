Великий пост 2019: рецепт пряного морковного пирога с глазурью

Оригинальная идея постной выпечки

Домашний морковный пирог Фото: pexels.com

Великий пост 2019 начался 11 марта и продлится до 28 апреля. Если вы хотите испечь что-нибудь вкусное к чаю, забыв о масле, яйцах и молоке, приготовьте этот сочный морковный пирог с сахарной глазурью и кокосовой стружкой.

Постный морковный пирог

Ингредиенты:

190 г тертой моркови (две крупные)

200 г сахара

100 мл растительного масла

щепотка соли

150 г муки

1/2 ч.л. соды

1/2 ч.л. разрыхлителя

2 ч.л. смеси специй (корица, имбирь, кориандр, гвоздика, мускатный орех)

100 г изюма

50 г грецких орехов

немного ванилина

1 ст.л. лимонного сока

Для глазури:

100 г сахарной пудры

2 ст.л. кипятка

1,5 ст.л. лимонного сока

40 г кокосовой стружки

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Рецепт приготовления:

Половину очищенной моркови потереть на крупную терку, половину – на мелкую. Изюм мелко порубить, орехи поджарить в микроволновке или духовке, крупно порубить. Муку просеять, смешать с солью, специями, содой и разрыхлителем. Смешать все жидкие ингредиенты, в том числе и сахар. Отдельно соединить все сухие. Затем перемешать обе массы. Переложить тесто в подготовленную форму диаметром 22 см и выпекать 30-45 при 180 градусах. Для глазури пудру смешать с кипятком, добавить лимонный сок и стружку, покрыть еще горячий пирог. Дать остыть, завернуть в пакет или пленку и поставить в холодильник на ночь.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить постный пирог с вареньем и орехами. Кроме этого, "Сегодня" делились рецептом постного яблочного пирога от Марты Стюарт.

Смотрите видео, как приготовить постные булочки с изюмом:

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