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Великий пост 2019: рецепт пряного морковного пирога с глазурью

Оригинальная идея постной выпечки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:29
Домашний морковный пирог
Домашний морковный пирог
Фото: pexels.com

Великий пост 2019 начался 11 марта и продлится до 28 апреля. Если вы хотите испечь что-нибудь вкусное к чаю, забыв о масле, яйцах и молоке, приготовьте этот сочный морковный пирог с сахарной глазурью и кокосовой стружкой.

Постный морковный пирог

Ингредиенты:

  • 190 г тертой моркови (две крупные)
  • 200 г сахара
  • 100 мл растительного масла
  • щепотка соли
  • 150 г муки
  • 1/2 ч.л. соды
  • 1/2 ч.л. разрыхлителя
  • 2 ч.л. смеси специй (корица, имбирь, кориандр, гвоздика, мускатный орех)
  • 100 г изюма
  • 50 г грецких орехов
  • немного ванилина
  • 1 ст.л. лимонного сока

Для глазури:

  • 100 г сахарной пудры
  • 2 ст.л. кипятка
  • 1,5 ст.л. лимонного сока
  • 40 г кокосовой стружки

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Рецепт приготовления:

  1. Половину очищенной моркови потереть на крупную терку, половину – на мелкую.
  2. Изюм мелко порубить, орехи поджарить в микроволновке или духовке, крупно порубить.
  3. Муку просеять, смешать с солью, специями, содой и разрыхлителем.
  4. Смешать все жидкие ингредиенты, в том числе и сахар. Отдельно соединить все сухие. Затем перемешать обе массы.
  5. Переложить тесто в подготовленную форму диаметром 22 см и выпекать 30-45 при 180 градусах.
  6. Для глазури пудру смешать с кипятком, добавить лимонный сок и стружку, покрыть еще горячий пирог.
  7. Дать остыть, завернуть в пакет или пленку и поставить в холодильник на ночь.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить постный пирог с вареньем и орехами. Кроме этого, "Сегодня" делились рецептом постного яблочного пирога от Марты Стюарт.

Смотрите видео, как приготовить постные булочки с изюмом:

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Источник: Сегодня
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