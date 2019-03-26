Великий пост 2019: рецепт пряного морковного пирога с глазурью
Оригинальная идея постной выпечки
Великий пост 2019 начался 11 марта и продлится до 28 апреля. Если вы хотите испечь что-нибудь вкусное к чаю, забыв о масле, яйцах и молоке, приготовьте этот сочный морковный пирог с сахарной глазурью и кокосовой стружкой.
Постный морковный пирог
Ингредиенты:
- 190 г тертой моркови (две крупные)
- 200 г сахара
- 100 мл растительного масла
- щепотка соли
- 150 г муки
- 1/2 ч.л. соды
- 1/2 ч.л. разрыхлителя
- 2 ч.л. смеси специй (корица, имбирь, кориандр, гвоздика, мускатный орех)
- 100 г изюма
- 50 г грецких орехов
- немного ванилина
- 1 ст.л. лимонного сока
Для глазури:
- 100 г сахарной пудры
- 2 ст.л. кипятка
- 1,5 ст.л. лимонного сока
- 40 г кокосовой стружки
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Рецепт приготовления:
- Половину очищенной моркови потереть на крупную терку, половину – на мелкую.
- Изюм мелко порубить, орехи поджарить в микроволновке или духовке, крупно порубить.
- Муку просеять, смешать с солью, специями, содой и разрыхлителем.
- Смешать все жидкие ингредиенты, в том числе и сахар. Отдельно соединить все сухие. Затем перемешать обе массы.
- Переложить тесто в подготовленную форму диаметром 22 см и выпекать 30-45 при 180 градусах.
- Для глазури пудру смешать с кипятком, добавить лимонный сок и стружку, покрыть еще горячий пирог.
- Дать остыть, завернуть в пакет или пленку и поставить в холодильник на ночь.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить постный пирог с вареньем и орехами. Кроме этого, "Сегодня" делились рецептом постного яблочного пирога от Марты Стюарт.
Смотрите видео, как приготовить постные булочки с изюмом:
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Источник: Сегодня