Великий пост 2019: рецепт шоколадного печенья без масла и яиц

Очень вкусное, ароматное, нежное и легкое в приготовлении печенье

Шоколадное печенье Фото: Pixabay

Великий пост 2019 начался 11 марта и продлится до 27 апреля. В это время нельзя есть мясо, птицу, молочные продукты и яйца. Для тех, кто не представляет себе домашнего уюта без аромата свежей выпечки, мы подготовили рецепт постного шоколадного печенья.

Постное шоколадное печенье

Ингредиенты:

1 ст. л. молотого льна + 3 ст. л. воды

1/4 чашки кокосового масла

1/4 чашки арахисовой пасты

1/2 чашки коричневого сахара

1 ч. л. ванильного экстракта

1/2 ч. л. разрыхлителя

1/2 ч. л. соды

3 ст. л. какао

1/2 ч. л. соли

1 1/2 чашки овсяной муки

1/2 чашки шоколада или шоколадных капель

Рецепт приготовления:

Разогреть духовку до 175 С. Застелить противень бумагой для выпечки. В миске смешать лен и воду. Дать настояться 10 минут. В большой миске смешать кокосовое масло, арахисовую пасту, сахар и ваниль. Перемешать до получения гладкой массы. Добавить разрыхлитель, соду, какао и соль. Перемешать. Добавить муку и шоколад, замесить тесто. Скатать 12-15 шариков. Выложить на противень и приплюснуть. Печь 10-12 минут (следить, чтобы печенье не подгорело).

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить постный пирог с вареньем и орехами. Кроме этого, "Сегодня" делились рецептом постного яблочного пирога от Марты Стюарт.

Смотрите видео, как приготовить постные булочки с изюмом:

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