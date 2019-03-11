Великий пост 2019: рецепт шоколадного печенья без масла и яиц
Очень вкусное, ароматное, нежное и легкое в приготовлении печенье
Великий пост 2019 начался 11 марта и продлится до 27 апреля. В это время нельзя есть мясо, птицу, молочные продукты и яйца. Для тех, кто не представляет себе домашнего уюта без аромата свежей выпечки, мы подготовили рецепт постного шоколадного печенья.
Постное шоколадное печенье
Ингредиенты:
- 1 ст. л. молотого льна + 3 ст. л. воды
- 1/4 чашки кокосового масла
- 1/4 чашки арахисовой пасты
- 1/2 чашки коричневого сахара
- 1 ч. л. ванильного экстракта
- 1/2 ч. л. разрыхлителя
- 1/2 ч. л. соды
- 3 ст. л. какао
- 1/2 ч. л. соли
- 1 1/2 чашки овсяной муки
- 1/2 чашки шоколада или шоколадных капель
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Рецепт приготовления:
- Разогреть духовку до 175 С.
- Застелить противень бумагой для выпечки.
- В миске смешать лен и воду. Дать настояться 10 минут.
- В большой миске смешать кокосовое масло, арахисовую пасту, сахар и ваниль. Перемешать до получения гладкой массы.
- Добавить разрыхлитель, соду, какао и соль. Перемешать.
- Добавить муку и шоколад, замесить тесто.
- Скатать 12-15 шариков. Выложить на противень и приплюснуть. Печь 10-12 минут (следить, чтобы печенье не подгорело).
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить постный пирог с вареньем и орехами. Кроме этого, "Сегодня" делились рецептом постного яблочного пирога от Марты Стюарт.
Смотрите видео, как приготовить постные булочки с изюмом:
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Источник: Сегодня