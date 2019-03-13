Великий пост 2019: рецепт томатного супа с морепродуктами

Во время поста нельзя есть мясо, но морепродукты разрешены

Суп с морепродуктами Фото: freepik.com

Великий пост 2019 длится семь недель – в этот период нужно позаботится о своем питании и здоровье организма. Чтобы вам было легче составить постное меню, мы публикуем оригинальный рецепт томатного супа с морепродуктами.

Томатный суп с морепродуктами

Ингредиенты:

Свежие помидоры – 5-6 шт.

Томаты в собственном соку (примерно половина банки)

Морковь

Половина болгарского перца

Красная луковица

2-3 зубчика чеснока

Половина перца чили

Базилик

Бальзамический соус

Соус табаско

Черный перец, соль, смесь итальянских трав

Читайте также Ужин за 15 минут: как приготовить пасту с морепродуктами

Рецепт приготовления:

Томаты опустите в кипяток и после этого очистите от кожицы. Нарежьте кубиками. Мелко нарежьте морковь, болгарский перец, лук и чеснок (овощи нужно предварительно очистить). Обжарьте на сковороде до мягкости. Добавьте морепродукты и дайте им прогреться. В блендер положите обжаренные овощи, перец чили, томаты в собственном соку, соус табаско, соль, перец, базилик и смесь итальянских трав. Тщательно взбейте. Отправьте эту смесь в сковороду и дайте немного потомиться на слабом огне. В конце сбрызните бальзамическим уксусом. Перелейте суп в тарелки, украсьте зеленью и подавайте.

Совет: Если вы не поститесь, посыпьте суп твердым сыром и дайте ему немного расплавиться. Также этот суп можно подавать летом – в охлажденном виде.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить постное рагу с картофелем и кабачками. Кроме этого, "Сегодня" делились рецептом картофеля фри в духовке.

Смотрите видео, как приготовить пасту с мидиями в томатном соусе:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram