Великий пост 2019: рецепт томатного супа с морепродуктами
Во время поста нельзя есть мясо, но морепродукты разрешены
Великий пост 2019 длится семь недель – в этот период нужно позаботится о своем питании и здоровье организма. Чтобы вам было легче составить постное меню, мы публикуем оригинальный рецепт томатного супа с морепродуктами.
Томатный суп с морепродуктами
Ингредиенты:
- Свежие помидоры – 5-6 шт.
- Томаты в собственном соку (примерно половина банки)
- Морковь
- Половина болгарского перца
- Красная луковица
- 2-3 зубчика чеснока
- Половина перца чили
- Базилик
- Бальзамический соус
- Соус табаско
- Черный перец, соль, смесь итальянских трав
Рецепт приготовления:
- Томаты опустите в кипяток и после этого очистите от кожицы. Нарежьте кубиками.
- Мелко нарежьте морковь, болгарский перец, лук и чеснок (овощи нужно предварительно очистить). Обжарьте на сковороде до мягкости.
- Добавьте морепродукты и дайте им прогреться.
- В блендер положите обжаренные овощи, перец чили, томаты в собственном соку, соус табаско, соль, перец, базилик и смесь итальянских трав. Тщательно взбейте.
- Отправьте эту смесь в сковороду и дайте немного потомиться на слабом огне. В конце сбрызните бальзамическим уксусом.
- Перелейте суп в тарелки, украсьте зеленью и подавайте.
Совет: Если вы не поститесь, посыпьте суп твердым сыром и дайте ему немного расплавиться. Также этот суп можно подавать летом – в охлажденном виде.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить постное рагу с картофелем и кабачками. Кроме этого, "Сегодня" делились рецептом картофеля фри в духовке.
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Источник: Сегодня