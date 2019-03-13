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Великий пост 2019: рецепт томатного супа с морепродуктами

Во время поста нельзя есть мясо, но морепродукты разрешены

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:27
Суп с морепродуктами
Суп с морепродуктами
Фото: freepik.com

Великий пост 2019 длится семь недель – в этот период нужно позаботится о своем питании и здоровье организма. Чтобы вам было легче составить постное меню, мы публикуем оригинальный рецепт томатного супа с морепродуктами.

Томатный суп с морепродуктами

Ингредиенты:

  • Свежие помидоры –  5-6 шт.
  • Томаты в собственном соку (примерно половина банки)
  • Морковь
  • Половина болгарского перца
  • Красная луковица
  • 2-3 зубчика чеснока
  • Половина перца чили
  • Базилик
  • Бальзамический соус
  • Соус табаско
  • Черный перец, соль, смесь итальянских трав 

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Рецепт приготовления:

  1. Томаты опустите в кипяток и после этого очистите от кожицы. Нарежьте кубиками.
  2. Мелко нарежьте морковь, болгарский перец, лук и чеснок (овощи нужно предварительно очистить). Обжарьте на сковороде до мягкости.
  3. Добавьте морепродукты и дайте им прогреться.
  4. В блендер положите обжаренные овощи, перец чили, томаты в собственном соку, соус табаско, соль, перец, базилик и смесь итальянских трав. Тщательно взбейте.
  5. Отправьте эту смесь в сковороду и дайте немного потомиться на слабом огне. В конце сбрызните бальзамическим уксусом.
  6. Перелейте суп в тарелки, украсьте зеленью и подавайте. 

Совет: Если вы не поститесь, посыпьте суп твердым сыром и дайте ему немного расплавиться. Также этот суп можно подавать летом – в охлажденном виде. 

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить постное рагу с картофелем и кабачками. Кроме этого, "Сегодня" делились рецептом картофеля фри в духовке.

Смотрите видео, как приготовить пасту с мидиями в томатном соусе:

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Источник: Сегодня
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