Великий пост 2019: рецепт томатного супа с рисом и зеленью
Такой суп – прекрасный вариант для постного обеда
Великий пост 2019 начался 11 марта и продлится до 27 апреля. В это время нельзя есть мясо и молочные продукты, но овощи, фрукты, крупы и бобовые разрешены.
Густой томатный суп с рисом, чесноком и зеленью поможет разнообразить ваше постное меню. Подавайте его вместе с черным хлебом или цельнозерновым хлебцами.
Томатный суп с рисом
Ингредиенты:
- 2 луковицы
- 1/2 – 3/4 стакана риса
- 1 пучок пряных трав
- 3 зубчика чеснока
- 1/4 стакана томатного пюре
- Соль, черный перец – по вкусу
- 2 ст.л. растительного масла
- Вода
Рецепт приготовления:
- Разогреть кастрюлю с растительным маслом и добавить измельченный лук.
- Жарить до прозрачности около 7-10 минут на среднем огне.
- Добавить рис и влить 3-4 стакана кипятка. Довести до кипения и варить на слабом огне 15-20 минут.
- В конце добавить рубленую зелень, измельченный чеснок и томатное пюре. Перемешать, приправить и варить еще 5 минут.
- Готовый суп подавать горячим.
Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно разогреть рис. "Сегодня" также писали, как приготовить рассыпчатый рис в мультиварке.
Смотрите видео, как приготовить рис с чесноком и розмарином:
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Источник: Сегодня