Великий пост 2019: рецепт томатного супа с рисом и зеленью

Такой суп – прекрасный вариант для постного обеда

Рисовый суп Фото: Pinterest

Великий пост 2019 начался 11 марта и продлится до 27 апреля. В это время нельзя есть мясо и молочные продукты, но овощи, фрукты, крупы и бобовые разрешены.

Густой томатный суп с рисом, чесноком и зеленью поможет разнообразить ваше постное меню. Подавайте его вместе с черным хлебом или цельнозерновым хлебцами.

Томатный суп с рисом

Ингредиенты:

2 луковицы

1/2 – 3/4 стакана риса

1 пучок пряных трав

3 зубчика чеснока

1/4 стакана томатного пюре

Соль, черный перец – по вкусу

2 ст.л. растительного масла

Вода

Рецепт приготовления:

Разогреть кастрюлю с растительным маслом и добавить измельченный лук. Жарить до прозрачности около 7-10 минут на среднем огне. Добавить рис и влить 3-4 стакана кипятка. Довести до кипения и варить на слабом огне 15-20 минут. В конце добавить рубленую зелень, измельченный чеснок и томатное пюре. Перемешать, приправить и варить еще 5 минут. Готовый суп подавать горячим.

Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно разогреть рис. "Сегодня" также писали, как приготовить рассыпчатый рис в мультиварке.

Смотрите видео, как приготовить рис с чесноком и розмарином:

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