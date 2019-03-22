Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Великий пост 2019: рецепт томатного супа с рисом и зеленью

Такой суп – прекрасный вариант для постного обеда

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:30
Рисовый суп
Рисовый суп
Фото: Pinterest

Великий пост 2019 начался 11 марта и продлится до 27 апреля. В это время нельзя есть мясо и молочные продукты, но овощи, фрукты, крупы и бобовые разрешены.

Густой томатный суп с рисом, чесноком и зеленью поможет разнообразить ваше постное меню. Подавайте его вместе с черным хлебом или цельнозерновым хлебцами.

Томатный суп с рисом

Ингредиенты:

  • 2 луковицы
  • 1/2 – 3/4 стакана риса
  • 1 пучок пряных трав
  • 3 зубчика чеснока
  • 1/4 стакана томатного пюре
  • Соль, черный перец – по вкусу
  • 2 ст.л. растительного масла
  • Вода

Читайте также
Великий пост 2019: рецепт супа из чечевицы, фасоли и грибов

Рецепт приготовления:

  1. Разогреть кастрюлю с растительным маслом и добавить измельченный лук.
  2. Жарить до прозрачности около 7-10 минут на среднем огне.
  3. Добавить рис и влить 3-4 стакана кипятка. Довести до кипения и варить на слабом огне 15-20 минут.
  4. В конце добавить рубленую зелень, измельченный чеснок и томатное пюре. Перемешать, приправить и варить еще 5 минут.
  5. Готовый суп подавать горячим.

Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно разогреть рис. "Сегодня" также писали, как приготовить рассыпчатый рис в мультиварке.

Смотрите видео, как приготовить рис с чесноком и розмарином:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Рецепт дня: запеченный картофель по-гречески Великий пост 2019: лучшие рецепты постных блинов и начинок Великий пост 2019: Ульяна Супрун рассказала, как питаться с пользой для здоровья Как приготовить рис для суши и роллов
рис суп великий пост рецепт
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Бойфренд Юлии Началовой: «Мы себя обнадеживали»
Бойфренд Юлии Началовой: «Мы себя обнадеживали»
В пролёте! Глафиру Тарханову постигло большое разочарование
В пролёте! Глафиру Тарханову постигло большое разочарование
В Сети появилось последнее видео с участием Юлии Началовой
В Сети появилось последнее видео с участием Юлии Началовой
Ученые выяснили, какую опасность несет здоровью яичница
Ученые выяснили, какую опасность несет здоровью яичница

Популярные статьи

Сегодня, 15:55Wellness

Тайны суперфуда: чем полезно наследие ацтеков, семена чиа, и как их принимать

Сегодня, 12:15Wellness

Что такое детокс и в чем его польза

Сегодня, 12:05Fun

Праздник 40 святых 2019: что нельзя делать

Сегодня, 10:37Fun

40 святых 2019: дата, история, традиции и главные приметы праздника

Вчера, 14:48Шоу-бизнес

17-летняя дочь Веры Брежневой показала идеальную фигуру в купальнике

Вчера, 11:05Wellness

Как за три дня похудеть на 5 кг

Вчера, 10:02Wellness

Сильная магнитная буря накроет землю в ближайшие дни

Вчера, 08:25Техно

Xiaomi Mi Band 4 получит массу приятных особенностей

Вчера, 06:35Техно

Как установить Android 10 уже сейчас: инструкция

Вчера, 06:02Fun

Российская фигуристка попала в скандал из-за раздевания на льду

20 мартаFood

Как приготовить рис для суши и роллов

20 мартаFun

Весеннее равноденствие в 2019 году: дата и приметы

20 мартаШоу-бизнес

60-летняя Мадонна кардинально сменила имидж

20 мартаWellness

Как отбелить зубы в домашних условиях: восемь народных рецептов

20 мартаFun

Украинка по ошибке отдала 700 долларов за обычную кошку: видео

20 мартаFun

Что святить на Пасху в церкви: список разрешенных продуктов

Новости партнеров

Оригинальная запеканка, которую хвалят часами
Оригинальная запеканка, которую хвалят часами
Дочь Юлии Началовой будет судиться из-за квартиры
Дочь Юлии Началовой будет судиться из-за квартиры
"Одно предсказание сбылось": Моисеев назвал дату своей смерти
5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой
5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой
Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день
Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
12 самых красивых пар шоу-бизнеса
12 самых красивых пар шоу-бизнеса
Юлия Началова скончалась после тяжелой болезни
Юлия Началова скончалась после тяжелой болезни