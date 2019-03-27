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Великий пост 2019: рецепт тушеного перца с соевым фаршем

Соя – прекрасный заменитель мяса во Время поста

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:00
Фаршированный перец в духовке
Фаршированный перец в духовке
Фото: freepik.com

Классическая начинка для фаршированного перца – это мясо и рис. Во время Великого поста, который пройдет с 11 марта по 27 апреля, мясо в рецепте можно заменить соевым фаршем. 

Фаршированные перцы с соевым фаршем

Ингредиенты:

  • 200 г соевого фарша
  • 6 перцев
  • 200 г репчатого лука
  • 200 г моркови
  • 1-3 зубчика чеснока(по вкусу)
  • 30 г риса 
  • 50 г томаного пюре
  • Корень сельдерея 
  • Зелень петрушки
  • Лавровый лист
  • Соль, черный перец по вкусу

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Рецепт приготовления:

  1. Отварите соевый фарш в кипящей подсоленной воде по инструкции на упаковке, откиньте его на дуршлаг и слегка отожмите.
  2. Рис отварите до полуготовности.
  3. Очищенные и нарезанные овощи (лук, морковь и корень сельдерея) поджарьте на растительном масле до золотистого цвета, добавьте фарш и продолжайте готовить еще 5 минут.
  4. Смешайте содержимое сковороды с пряностями и рисом.
  5. Нафаршиируйте подготовленные перцы полученной смесью, сложите их в кастрюлю.
  6. Приготовьте соус. Для этого добавьте томатное пюре, лавровый лист и мелко нарезанный чеснок к воде, в которой варился фарш. Залейте соусом перцы и тушите на слабом огне до готовности (20-30 минут).
  7. Перед подачей украсьте перцы зеленью петрушки. Блюдо можно посыпать раскрошенным постным сыром.

Напомним, ранее мы делились рецептом рулетиков из перца с тунцом, зеленью и сливочным сыром. "Сегодня" также писали, как приготовить греческий салат с картофелем и запеченным перцем. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить мясной рулет с болгарским перцем и сыром.

Смотрите видео, как приготовить фаршированные авокадо:

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Источник: Сегодня
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