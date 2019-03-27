Великий пост 2019: рецепт тушеного перца с соевым фаршем

Соя – прекрасный заменитель мяса во Время поста

Фаршированный перец в духовке Фото: freepik.com

Классическая начинка для фаршированного перца – это мясо и рис. Во время Великого поста, который пройдет с 11 марта по 27 апреля, мясо в рецепте можно заменить соевым фаршем.

Фаршированные перцы с соевым фаршем

Ингредиенты:

200 г соевого фарша

6 перцев

200 г репчатого лука

200 г моркови

1-3 зубчика чеснока(по вкусу)

30 г риса

50 г томаного пюре

Корень сельдерея

Зелень петрушки

Лавровый лист

Соль, черный перец по вкусу

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Рецепт приготовления:

Отварите соевый фарш в кипящей подсоленной воде по инструкции на упаковке, откиньте его на дуршлаг и слегка отожмите. Рис отварите до полуготовности. Очищенные и нарезанные овощи (лук, морковь и корень сельдерея) поджарьте на растительном масле до золотистого цвета, добавьте фарш и продолжайте готовить еще 5 минут. Смешайте содержимое сковороды с пряностями и рисом. Нафаршиируйте подготовленные перцы полученной смесью, сложите их в кастрюлю. Приготовьте соус. Для этого добавьте томатное пюре, лавровый лист и мелко нарезанный чеснок к воде, в которой варился фарш. Залейте соусом перцы и тушите на слабом огне до готовности (20-30 минут). Перед подачей украсьте перцы зеленью петрушки. Блюдо можно посыпать раскрошенным постным сыром.

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