Великий пост 2019: рецепт тушеного перца с соевым фаршем
Соя – прекрасный заменитель мяса во Время поста
Классическая начинка для фаршированного перца – это мясо и рис. Во время Великого поста, который пройдет с 11 марта по 27 апреля, мясо в рецепте можно заменить соевым фаршем.
Фаршированные перцы с соевым фаршем
Ингредиенты:
- 200 г соевого фарша
- 6 перцев
- 200 г репчатого лука
- 200 г моркови
- 1-3 зубчика чеснока(по вкусу)
- 30 г риса
- 50 г томаного пюре
- Корень сельдерея
- Зелень петрушки
- Лавровый лист
- Соль, черный перец по вкусу
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Рецепт приготовления:
- Отварите соевый фарш в кипящей подсоленной воде по инструкции на упаковке, откиньте его на дуршлаг и слегка отожмите.
- Рис отварите до полуготовности.
- Очищенные и нарезанные овощи (лук, морковь и корень сельдерея) поджарьте на растительном масле до золотистого цвета, добавьте фарш и продолжайте готовить еще 5 минут.
- Смешайте содержимое сковороды с пряностями и рисом.
- Нафаршиируйте подготовленные перцы полученной смесью, сложите их в кастрюлю.
- Приготовьте соус. Для этого добавьте томатное пюре, лавровый лист и мелко нарезанный чеснок к воде, в которой варился фарш. Залейте соусом перцы и тушите на слабом огне до готовности (20-30 минут).
- Перед подачей украсьте перцы зеленью петрушки. Блюдо можно посыпать раскрошенным постным сыром.
Напомним, ранее мы делились рецептом рулетиков из перца с тунцом, зеленью и сливочным сыром. "Сегодня" также писали, как приготовить греческий салат с картофелем и запеченным перцем. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить мясной рулет с болгарским перцем и сыром.
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Источник: Сегодня