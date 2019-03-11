Великий пост 2019: рецепт тыквенного супа-пюре с чечевицей

Вы можете подавать суп вместе со шнитт-луком или кокосовыми сливками

Тыквенный суп Фото: Pixabay

Великий пост 2019 начался 11 марта и продлится до 27 апреля. Постное питание может быть разнообразным и вкусным, несмотря на ограничения. Мы поделимся рецептом вкусного супа без мяса и молочных продуктов.

Тыквенно-чечевичный суп

Ингредиенты:

Тыква чищеная – 350 г

Красная чечевица – 1 стакан

Масло растительное – 3 ст.л.

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Корень сельдерея – 100 г

Чеснок – 2 зубка

Корень имбиря – 15 г

Вода – 2 л

Орегано, соль, перец – по вкусу

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Рецепт приготовления:

Промытую чечевицу залейте водой и оставьте на 10 минут. Лук, морковь, корень сельдерея и имбирь порежьте средними кубиками, а тыкву – крупными. Зубчик чеснока раздавите ножом и обжарьте вместе с луком на подсолнечном масле в кастрюле с толстым дном. Затем добавьте остальные измельченные ингредиенты, перемешайте. Обжаривайте все вместе несколько минут, потом добавьте орегано, соль, перец, снова хорошо перемешайте. Высыпьте в кастрюлю чечевицу, добавьте воду, накройте крышкой и доведите до кипения. Уменьшите температуру и томите суп 20 минут.

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