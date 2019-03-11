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Великий пост 2019: рецепт тыквенного супа-пюре с чечевицей

Вы можете подавать суп вместе со шнитт-луком или кокосовыми сливками

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:21
Тыквенный суп
Тыквенный суп
Фото: Pixabay

Великий пост 2019 начался 11 марта и продлится до 27 апреля. Постное питание может быть разнообразным и вкусным, несмотря на ограничения. Мы поделимся рецептом вкусного супа без мяса и молочных продуктов.

Тыквенно-чечевичный суп

Ингредиенты:

  • Тыква чищеная – 350 г
  • Красная чечевица – 1 стакан
  • Масло растительное – 3 ст.л.
  • Лук – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Корень сельдерея – 100 г
  • Чеснок – 2 зубка
  • Корень имбиря – 15 г
  • Вода – 2 л
  • Орегано, соль, перец – по вкусу

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Рецепт приготовления:

  1. Промытую чечевицу залейте водой и оставьте на 10 минут. Лук, морковь, корень сельдерея и имбирь порежьте средними кубиками, а тыкву – крупными.
  2. Зубчик чеснока раздавите ножом и обжарьте вместе с луком на подсолнечном масле в кастрюле с толстым дном.
  3. Затем добавьте остальные измельченные ингредиенты, перемешайте.
  4. Обжаривайте все вместе несколько минут, потом добавьте орегано, соль, перец, снова хорошо перемешайте.
  5. Высыпьте в кастрюлю чечевицу, добавьте воду, накройте крышкой и доведите до кипения. Уменьшите температуру и томите суп 20 минут.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить овощное соте в духовке. "Сегодня" также делились рецептом быстрого рататуя на сковороде.

Смотрите видео, как правильно хранить овощи:

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Источник: Сегодня
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