Великий пост 2019: рецепт тыквенного супа-пюре с чечевицей
Вы можете подавать суп вместе со шнитт-луком или кокосовыми сливками
Великий пост 2019 начался 11 марта и продлится до 27 апреля. Постное питание может быть разнообразным и вкусным, несмотря на ограничения. Мы поделимся рецептом вкусного супа без мяса и молочных продуктов.
Тыквенно-чечевичный суп
Ингредиенты:
- Тыква чищеная – 350 г
- Красная чечевица – 1 стакан
- Масло растительное – 3 ст.л.
- Лук – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Корень сельдерея – 100 г
- Чеснок – 2 зубка
- Корень имбиря – 15 г
- Вода – 2 л
- Орегано, соль, перец – по вкусу
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Рецепт приготовления:
- Промытую чечевицу залейте водой и оставьте на 10 минут. Лук, морковь, корень сельдерея и имбирь порежьте средними кубиками, а тыкву – крупными.
- Зубчик чеснока раздавите ножом и обжарьте вместе с луком на подсолнечном масле в кастрюле с толстым дном.
- Затем добавьте остальные измельченные ингредиенты, перемешайте.
- Обжаривайте все вместе несколько минут, потом добавьте орегано, соль, перец, снова хорошо перемешайте.
- Высыпьте в кастрюлю чечевицу, добавьте воду, накройте крышкой и доведите до кипения. Уменьшите температуру и томите суп 20 минут.
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Источник: Сегодня