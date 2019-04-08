Великий пост 2019: рыбный суп с помидорами и зеленым горошком

Легкий и оригинальный постный суп

Рыбный суп с помидорами Фото: Depositphotos

Во время Великого поста, который пройдет с 11 марта по 28 апреля, нельзя употреблять мясные и молочные продукты. При этом рыба в некоторые дни разрешена. Мы расскажем, как приготовить вкусный суп из хека с овощами, подходящий для поста.

Простой рыбный суп

Ингредиенты:

2 л воды

700 г хека

3 картофелины

1 луковица

200 г помидоров

800 г риса

2/3 стакана замороженного горошка.

3 ст.л растительного масла

соль, перец

Рецепт приготовления:

Промытую рыбу залить водой, довести до кипения и снять пену. Переложить рыбу на тарелку. Бульон процедить и вернуть в кастрюлю. Довести до кипения, добавить рис и нарезанный кубиками картофель. Варить до готовности картошки. Рыбу разобрать на кусочки, убрать кости и кожу. Добавить в суп. На сковороде с растительным обжарить нарезанный лук до мягкости. Добавить помидоры, очищенные от кожицы и нарезанные кубиками. Готовить 7 минут. Добавить пассерованные овощи в кастрюлю вместе с зеленым горошком. Посолить и поперчить. Варить, пока горошек не станет мягким. Подавать суп вместе с хлебом.

Напомним, ранее мы делились рецептом финского рыбного супа. "Сегодня" также делились рецептом крем-супа из лосося с овощами.

Смотрите видео и узнайте, какие супы не стоит есть совсем:

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