Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Великий пост 2019: рыбный суп с помидорами и зеленым горошком

Легкий и оригинальный постный суп

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:26
Рыбный суп с помидорами
Рыбный суп с помидорами
Фото: Depositphotos

Во время Великого поста, который пройдет с 11 марта по 28 апреля, нельзя употреблять мясные и молочные продукты. При этом рыба в некоторые дни разрешена. Мы расскажем, как приготовить вкусный суп из хека с овощами, подходящий для поста. 

Простой рыбный суп

Ингредиенты:

  • 2 л воды
  • 700 г хека
  • 3 картофелины
  • 1 луковица
  • 200 г помидоров
  • 800 г риса
  • 2/3 стакана замороженного горошка. 
  • 3 ст.л растительного масла
  • соль, перец

Рецепт приготовления:

  1. Промытую рыбу залить водой, довести до кипения и снять пену. Переложить рыбу на тарелку. 
  2. Бульон процедить и вернуть в кастрюлю. Довести до кипения, добавить рис и нарезанный кубиками картофель. Варить до готовности картошки.
  3. Рыбу разобрать на кусочки, убрать кости и кожу. Добавить в суп.
  4. На сковороде с растительным обжарить нарезанный лук до мягкости. Добавить помидоры, очищенные от кожицы и нарезанные кубиками. Готовить 7 минут.
  5. Добавить пассерованные овощи в кастрюлю вместе с зеленым горошком. Посолить и поперчить. Варить, пока горошек не станет мягким. Подавать суп вместе с хлебом.  

Напомним, ранее мы делились рецептом финского рыбного супа. "Сегодня" также делились рецептом крем-супа из лосося с овощами.

Смотрите видео и узнайте, какие супы не стоит есть совсем:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Еще несколько материалов по теме:
Скумбрия на костре: лучший рецепт для пикника Как приготовить уху: классический походный рецепт Вегетарианские рецепты супов: ТОП-5 идей для обеда Рецепт дня: куриное филе на подушке из шпината
суп великий пост уха рецепт
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Волочкова показала мужчину, с которым отметила 43-летие
Волочкова показала мужчину, с которым отметила 43-летие
Мария Порошина обручилась со своим избранником
Мария Порошина обручилась со своим избранником
Восток дело тонкое: Алсу перестали узнавать поклонники
Восток дело тонкое: Алсу перестали узнавать поклонники
Сати Казановой стало стыдно за родителей
Сати Казановой стало стыдно за родителей

Популярные статьи

Вчера, 17:15Fun

Пасха 2019 в Украине: когда отмечаем главный церковный праздник

Вчера, 17:06Fun

Благовещение: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 15:25Техно

Xiaomi отказалась от поддержки старых смартфонов Redmi

Вчера, 14:27Fun

Поздравления с Благовещением 2019: стихи и картинки

Вчера, 13:55Fun

Как отбелить зубы за одну минуту: видео

Вчера, 13:01Шоу-бизнес

Вся в черном: дочь Началовой впервые вышла в свет после смерти матери

Вчера, 10:00Шоу-бизнес

Последнее видео Юлии Началовой всколыхнуло сеть

Вчера, 05:03Психология

Гороскоп на неделю: Водолеи – на пике популярности, а Тельцам нужно бороться с фобиями

6 апреляFun

Благовещение 2019: традиции, заговоры и гадания в этот день

6 апреляСобытия на ТК Украина

Благовещение 2019: обряды, приметы и поверья к празднику

6 апреляТехно

Как сделать Android модным: ТОП-5 красивых оболочек

6 апреляШоу-бизнес

"На рыбалку собралась": Настя Каменских нарвалась на жесткую критику новым снимком

6 апреляАфиша

Как выглядят герои "Мстителей" в реальной жизни и в гриме – забавное сравнение

6 апреляШоу-бизнес

СМИ: Меган Маркл и принц Гарри попали в очередной скандал

6 апреляТехно

Microsoft полностью переделает Windows 10 с майским обновлением

6 апреляТехно

Что случится с Землей в будущем: в космосе увидели пугающий ответ

Новости партнеров

5 самых подозрительных и загадочных смертей в шоу-бизнесе
5 самых подозрительных и загадочных смертей в шоу-бизнесе
Юлия Савичева объяснила, почему не общается с Максимом Фадеевым
Юлия Савичева объяснила, почему не общается с Максимом Фадеевым
Страшные тайны бульонных кубиков
Страшные тайны бульонных кубиков
Тайны Татьяны Лавровой: «Олег пьет и меня заставляет»
Тайны Татьяны Лавровой: «Олег пьет и меня заставляет»
Звезды, для которых неудачная пластика стала роковой
Звезды, для которых неудачная пластика стала роковой
Салат Блондинка.
Салат Блондинка.
Шикарное горячее блюдо. Просто и очень вкусно
Шикарное горячее блюдо. Просто и очень вкусно
Мафия и шоу-бизнес: звезды, связанные с криминальным миром
Мафия и шоу-бизнес: звезды, связанные с криминальным миром