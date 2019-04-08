Великий пост 2019: рыбный суп с помидорами и зеленым горошком
Легкий и оригинальный постный суп
Во время Великого поста, который пройдет с 11 марта по 28 апреля, нельзя употреблять мясные и молочные продукты. При этом рыба в некоторые дни разрешена. Мы расскажем, как приготовить вкусный суп из хека с овощами, подходящий для поста.
Простой рыбный суп
Ингредиенты:
- 2 л воды
- 700 г хека
- 3 картофелины
- 1 луковица
- 200 г помидоров
- 800 г риса
- 2/3 стакана замороженного горошка.
- 3 ст.л растительного масла
- соль, перец
Рецепт приготовления:
- Промытую рыбу залить водой, довести до кипения и снять пену. Переложить рыбу на тарелку.
- Бульон процедить и вернуть в кастрюлю. Довести до кипения, добавить рис и нарезанный кубиками картофель. Варить до готовности картошки.
- Рыбу разобрать на кусочки, убрать кости и кожу. Добавить в суп.
- На сковороде с растительным обжарить нарезанный лук до мягкости. Добавить помидоры, очищенные от кожицы и нарезанные кубиками. Готовить 7 минут.
- Добавить пассерованные овощи в кастрюлю вместе с зеленым горошком. Посолить и поперчить. Варить, пока горошек не станет мягким. Подавать суп вместе с хлебом.
Напомним, ранее мы делились рецептом финского рыбного супа. "Сегодня" также делились рецептом крем-супа из лосося с овощами.
Смотрите видео и узнайте, какие супы не стоит есть совсем:
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Источник: Сегодня