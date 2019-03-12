Великий пост 2019: ТОП-5 рецептов овощных супов

Рецепты вкусных супов без мяса

Великий пост длится семь недель Фото: freepik.com

Во время Великого поста, который продлится с 11 марта по 27 апреля 2019-го, церковный устав запрещает употреблять любые продукты животного происхождения. Вместо них можно есть крупы, бобовые, овощи и фрукты.

Поэтому иногда приходится проявлять немалую изобретательность, чтобы вкусно накормить семью. Но приготовить аппетитные, быстрые, а главное – совершенно постные супы совсем несложно.

Чечевичный суп

Овощной суп Фото: Pixabay

Рецепт приготовления горячего турецкого супа из красной чечевицы с мятой и луком. Он готовится просто и получается очень вкусным.

Ингредиенты:

150 г красной чечевицы

1 средняя луковица

1 средняя морковь

1 ст.л. пшеничной муки

2-3 ст.л. растительного масла

1 ч.л. соли

1/2 ч.л. черного молотого перца

1 ст.л. мяты (свежей, сушеной или замороженной)

1,2 л воды

тонкие ломтики лимона

Рецепт приготовления:

Промытую чечевицу выложить в кастрюлю, залить 1 литром холодной воды и поставить на сильный огонь. Довести до кипения и влить оставшиеся 200 мл холодной воды. Опять довести до кипения и, помешивая, варить 7-10 минут на небольшом огне. Добавление холодной воды в закипевшую чечевицу помогает ей быстрее развариться. Лук порезать кубиками, морковь натереть на крупной терке. На сковородку налить масло и пассеровать в нем лук на среднем огне до прозрачности. Добавить морковь жарить еще 3-5 минут. Посыпать овощи мукой и, помешивая, готовить около 3 минут. Содержимое сковородки переложить в кастрюлю с чечевицей, добавить соль, молотый перец, мяту и варить еще 5 минут. Готовый суп пюрировать блендером. Дать настояться 5-10 минут. Подавать вместе с ломтиками лимона.

Рыбный суп с овощами

Рыбный суп Фото: Depositphotos

Суп из рыбных консервов и овощей часто варят в греческих монастырях.

Ингредиенты:

Для бульона:

2 л воды

2 моркови

2 луковицы

1/4 большого корня сельдерея

веточки зелени, черешок сельдерея и лавровый лист

соль, душистый перец

Для супа:

1 банка рыбных консервов в собственном соку (лосося или тунца)

2 моркови

1 луковица

3 крупные картофелины

1/2 сладкого зеленого перца

1/2 банки консервированный кукурузы

1 лимон

2-3 зубчика чеснока

зелень кинзы, петрушки и укропа

соль, перец

Рецепт приготовления:

Сварите овощной бульон. Вскипятите воду, добавьте очищенные и нарезанные овощи. Посолите и варите на медленном огне около 30-40 минут. Снимите с плиты, дайте остыть до комнатной температуры и процедите. Верните на огонь и доведите бульон до кипения. Картофель почистите, нарежьте кубиками и положите в кипящий овощной бульон. Варите 10-15 минут. Морковь натрите на терке, лук мелко порежьте. Обжарьте на 1 ст.л. растительного масла. Добавьте к картофелю вместе с половиной сладкого зеленого перца (целым куском). Рыбные консервы разомните вилкой и влейте к ним сок лимона, добавьте в суп вместе с консервированной кукурузой. Посолите и поперчите. Зелень и чеснок мелко порубите, добавьте в суп, накройте кастрюлю крышкой и выключите плиту. Дайте настояться около 30 минут.

Овощной суп-пюре из свеклы

Суп-пюре из свеклы Фото: Pixabay

Простой рецепт овощного супа из свеклы с чесноком и пряностями

Ингредиенты:

5 средних свекл

2 ч. л. оливкового масла

1 1/2 чашки лука-порея

2 лука-шалот

3 дольки чеснока

3 чашки воды

1/4 ч. л. кориандра

1/4 ч. л. шалфея

1/2 ч. л. соли

Для крема из кешью:

1/2 чашки орехов кешью

2/3 чашки воды

Рецепт приготовления:

Разогреть духовку до 200 С. Положить свеклу на противень и запечь до готовности. В кастрюле разогреть масло, добавить лук-порей и шалот. Жарить, постоянно помешивая. Добавить чеснок. Добавить воду и свеклу, довести до кипения. Слегка остудить и пюрировать блендером. Вернуть суп обратно в кастрюлю и добавить специи и соль. Поставить на медленный огонь и довести до кипения. Подавать с кремом из кешью. Его нужно сделать в кухонном комбайне: смешать воду и орехи до очень гладкой массы.

Щи с грибами от Даши Малаховой

Щи с грибами Фото: Depositphotos

Солить блюда с соленьями лучше под конец, когда основные продукты будут почти готовы. Однако очень важно не прозевать момент, так как полностью сваренные овощи не впитают соль.

Ингредиенты:

1 л воды

горсть сушеных белых грибов, хорошо промытых и вымоченных в воде

1 кг квашеной капусты

3 средних картофелины, почистить и нарезать

маленькая баночка маринованных шампиньонов

маленькая баночка маринованных лисичек

1/2 корня сельдерея, почистить и нарезать

маленькая репка, нарезать

1 морковка, почистить, нарезать или натереть на крупную терку

1 луковица, почистить и нарезать

растительное масло

зелень

лавровый лист

соль, перец горошком

Рецепт приготовления:

Вскипятить воду и бросить в нее сушеные грибы. Пока грибы варятся, в квашеную капусту, добавить масло и поставить тушиться в духовку. В кипящую воду добавить картофель, корень сельдерея и репку. Лук и морковь обжарить на масле. Добавить в щи вместе с тушеной капустой. Посолить и поперчить. Заправить лавровым листом и зеленью. В конце приготовления добавить маринованные грибы.

Минестроне с овощами, фасолью и макаронами

Минестроне с фасолью Фото: Depositphotos

Минестроне – итальянский суп из сезонных местных овощей. Иногда в него добавляют рис или макароны. Набор овощей для минестроне по желанию можно усовершенствовать (например, добавить картофель, цветную капусту или перец).

Ингредиенты:

150 г фасоли

1 морковь

2 стебля сельдерея

100-150 г шпината

2 помидора

100 г мелких макаронов

черный молотый перец

соль

мускатный орех

1 л воды или овощного бульона

5 г сахара

3 ст.л. растительного масла

Рецепт приготовления:

Фасоль отварить до готовности. Морковь и сельдерей нарезать крупными кубиками и обжарить в чугунке или толстостенной кастрюле в разогретом растительном масле 5 минут. В фасоль добавить воду, пассерованные овощи, довести до кипения и варить 10 минут. Приправить специями и сахаром, добавить нарезанный шпинат и помидоры. Затем добавить макароны и варить до готовности 5-7 минут. Подавайте минестроне со свежей чиабаттой. Суп перед подачей можно посыпать тертым сыром.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить постные макароны с томатным соусом и маслинами. Мы также делились рецептом тушеной фасоли с помидорами черри.

Смотрите видео, как выбрать замороженные овощи для постных блюд:

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