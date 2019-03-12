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Великий пост 2019: ТОП-5 рецептов овощных супов

Рецепты вкусных супов без мяса

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:27
Великий пост длится семь недель
Великий пост длится семь недель
Фото: freepik.com

Во время Великого поста, который продлится с 11 марта по 27 апреля 2019-го, церковный устав запрещает употреблять любые продукты животного происхождения. Вместо них можно есть крупы, бобовые, овощи и фрукты.

Поэтому иногда приходится проявлять немалую изобретательность, чтобы вкусно накормить семью. Но приготовить аппетитные, быстрые, а главное – совершенно постные супы совсем несложно.

Чечевичный суп

Овощной суп
Овощной суп
Фото: Pixabay

Рецепт приготовления горячего турецкого супа из красной чечевицы с мятой и луком. Он готовится просто и получается очень вкусным.

Ингредиенты:

  • 150 г красной чечевицы
  • 1 средняя луковица
  • 1 средняя морковь
  • 1 ст.л. пшеничной муки
  • 2-3 ст.л. растительного масла 
  • 1 ч.л. соли 
  • 1/2 ч.л. черного молотого перца 
  • 1 ст.л. мяты (свежей, сушеной или замороженной)
  • 1,2 л воды
  • тонкие ломтики лимона

Рецепт приготовления:

  1. Промытую чечевицу выложить в кастрюлю, залить 1 литром холодной воды и поставить на сильный огонь. Довести до кипения и влить оставшиеся 200 мл холодной воды. Опять довести до кипения и, помешивая, варить 7-10 минут на небольшом огне. Добавление холодной воды в закипевшую чечевицу помогает ей быстрее развариться.
  2. Лук порезать кубиками, морковь натереть на крупной терке.
  3. На сковородку налить масло и пассеровать в нем лук на среднем огне до прозрачности. Добавить морковь жарить еще 3-5 минут. Посыпать овощи мукой и, помешивая, готовить около 3 минут.
  4. Содержимое сковородки переложить в кастрюлю с чечевицей, добавить соль, молотый перец, мяту и варить еще 5 минут.
  5. Готовый суп пюрировать блендером. Дать настояться 5-10 минут.
  6. Подавать вместе с ломтиками лимона.

Рыбный суп с овощами

Рыбный суп
Рыбный суп
Фото: Depositphotos

Суп из рыбных консервов и овощей часто варят в греческих монастырях. 

Ингредиенты:

Для бульона:

  • 2 л воды
  • 2 моркови
  • 2 луковицы
  • 1/4 большого корня сельдерея
  • веточки зелени, черешок сельдерея и лавровый лист
  • соль, душистый перец

Для супа:

  • 1 банка рыбных консервов в собственном соку (лосося или тунца)
  • 2 моркови
  • 1 луковица
  • 3 крупные картофелины
  • 1/2 сладкого зеленого перца
  • 1/2 банки консервированный кукурузы
  • 1 лимон
  • 2-3 зубчика чеснока
  • зелень кинзы, петрушки и укропа
  • соль, перец

Рецепт приготовления:

  1. Сварите овощной бульон. Вскипятите воду, добавьте очищенные и нарезанные овощи. Посолите и варите на медленном огне около 30-40 минут. Снимите с плиты, дайте остыть до комнатной температуры и процедите. Верните на огонь и доведите бульон до кипения.
  2. Картофель почистите, нарежьте кубиками и положите в кипящий овощной бульон. Варите 10-15 минут.
  3. Морковь натрите на терке, лук мелко порежьте. Обжарьте на 1 ст.л. растительного масла. Добавьте к картофелю вместе с половиной сладкого зеленого перца (целым куском).
  4. Рыбные консервы разомните вилкой и влейте к ним сок лимона, добавьте в суп вместе с консервированной кукурузой. Посолите и поперчите.
  5. Зелень и чеснок мелко порубите, добавьте в суп, накройте кастрюлю крышкой и выключите плиту. Дайте настояться около 30 минут.

Овощной суп-пюре из свеклы

Суп-пюре из свеклы
Суп-пюре из свеклы
Фото: Pixabay

Простой рецепт овощного супа из свеклы с чесноком и пряностями

Ингредиенты:

  • 5 средних свекл
  • 2 ч. л. оливкового масла
  • 1 1/2 чашки лука-порея
  • 2 лука-шалот
  • 3 дольки чеснока
  • 3 чашки воды
  • 1/4 ч. л. кориандра
  • 1/4 ч. л. шалфея
  • 1/2 ч. л. соли

Для крема из кешью:

  • 1/2 чашки орехов кешью
  • 2/3 чашки воды

Рецепт приготовления:

  1. Разогреть духовку до 200 С.
  2. Положить свеклу на противень и запечь до готовности.
  3. В кастрюле разогреть масло, добавить лук-порей и шалот. Жарить, постоянно помешивая. Добавить чеснок.
  4. Добавить воду и свеклу, довести до кипения. Слегка остудить и пюрировать блендером. Вернуть суп обратно в кастрюлю и добавить специи и соль. Поставить на медленный огонь и довести до кипения.
  5. Подавать с кремом из кешью. Его нужно сделать в кухонном комбайне: смешать воду и орехи до очень гладкой массы.

Щи с грибами от Даши Малаховой

Щи с грибами
Щи с грибами
Фото: Depositphotos

Солить блюда с соленьями лучше под конец, когда основные продукты будут почти готовы. Однако очень важно не прозевать момент, так как полностью сваренные овощи не впитают соль. 

Ингредиенты:

  • 1 л воды
  • горсть сушеных белых грибов, хорошо промытых и вымоченных в воде
  • 1 кг квашеной капусты
  • 3 средних картофелины, почистить и нарезать
  • маленькая баночка маринованных шампиньонов
  • маленькая баночка маринованных лисичек
  • 1/2 корня сельдерея, почистить и нарезать
  • маленькая репка, нарезать
  • 1 морковка, почистить, нарезать или натереть на крупную терку
  • 1 луковица, почистить и нарезать
  • растительное масло
  • зелень
  • лавровый лист
  • соль, перец горошком

Рецепт приготовления:

  1. Вскипятить воду и бросить в нее сушеные грибы. Пока грибы варятся, в квашеную капусту, добавить масло и поставить тушиться в духовку.
  2. В кипящую воду добавить картофель, корень сельдерея и репку.
  3. Лук и морковь обжарить на масле. Добавить в щи вместе с тушеной капустой. Посолить и поперчить. Заправить лавровым листом и зеленью.
  4. В конце приготовления добавить маринованные грибы.

Минестроне с овощами, фасолью и макаронами

Минестроне с фасолью
Минестроне с фасолью
Фото: Depositphotos

Минестроне – итальянский суп из сезонных местных овощей. Иногда в него добавляют рис или макароны. Набор овощей для минестроне по желанию можно усовершенствовать (например, добавить картофель, цветную капусту или перец).

Ингредиенты:

  • 150 г фасоли
  • 1 морковь
  • 2 стебля сельдерея
  • 100-150 г шпината
  • 2 помидора
  • 100 г мелких макаронов
  • черный молотый перец
  • соль
  • мускатный орех 
  • 1 л воды или овощного бульона
  • 5 г сахара
  • 3 ст.л. растительного масла

Рецепт приготовления:

  1. Фасоль отварить до готовности.
  2. Морковь и сельдерей нарезать крупными кубиками и обжарить в чугунке или толстостенной кастрюле в разогретом растительном масле 5 минут.
  3. В фасоль добавить воду, пассерованные овощи, довести до кипения и варить 10 минут.
  4. Приправить специями и сахаром, добавить нарезанный шпинат и помидоры. Затем добавить макароны и варить до готовности 5-7 минут.
  5. Подавайте минестроне со свежей чиабаттой. Суп перед подачей можно посыпать тертым сыром. 

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить постные макароны с томатным соусом и маслинами. Мы также делились рецептом тушеной фасоли с помидорами черри.

Смотрите видео, как выбрать замороженные овощи для постных блюд:

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Источник: Сегодня
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