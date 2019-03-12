Великий пост 2019: ТОП-5 рецептов овощных супов
Рецепты вкусных супов без мяса
Во время Великого поста, который продлится с 11 марта по 27 апреля 2019-го, церковный устав запрещает употреблять любые продукты животного происхождения. Вместо них можно есть крупы, бобовые, овощи и фрукты.
Поэтому иногда приходится проявлять немалую изобретательность, чтобы вкусно накормить семью. Но приготовить аппетитные, быстрые, а главное – совершенно постные супы совсем несложно.
Чечевичный суп
Рецепт приготовления горячего турецкого супа из красной чечевицы с мятой и луком. Он готовится просто и получается очень вкусным.
Ингредиенты:
- 150 г красной чечевицы
- 1 средняя луковица
- 1 средняя морковь
- 1 ст.л. пшеничной муки
- 2-3 ст.л. растительного масла
- 1 ч.л. соли
- 1/2 ч.л. черного молотого перца
- 1 ст.л. мяты (свежей, сушеной или замороженной)
- 1,2 л воды
- тонкие ломтики лимона
Рецепт приготовления:
- Промытую чечевицу выложить в кастрюлю, залить 1 литром холодной воды и поставить на сильный огонь. Довести до кипения и влить оставшиеся 200 мл холодной воды. Опять довести до кипения и, помешивая, варить 7-10 минут на небольшом огне. Добавление холодной воды в закипевшую чечевицу помогает ей быстрее развариться.
- Лук порезать кубиками, морковь натереть на крупной терке.
- На сковородку налить масло и пассеровать в нем лук на среднем огне до прозрачности. Добавить морковь жарить еще 3-5 минут. Посыпать овощи мукой и, помешивая, готовить около 3 минут.
- Содержимое сковородки переложить в кастрюлю с чечевицей, добавить соль, молотый перец, мяту и варить еще 5 минут.
- Готовый суп пюрировать блендером. Дать настояться 5-10 минут.
- Подавать вместе с ломтиками лимона.
Рыбный суп с овощами
Суп из рыбных консервов и овощей часто варят в греческих монастырях.
Ингредиенты:
Для бульона:
- 2 л воды
- 2 моркови
- 2 луковицы
- 1/4 большого корня сельдерея
- веточки зелени, черешок сельдерея и лавровый лист
- соль, душистый перец
Для супа:
- 1 банка рыбных консервов в собственном соку (лосося или тунца)
- 2 моркови
- 1 луковица
- 3 крупные картофелины
- 1/2 сладкого зеленого перца
- 1/2 банки консервированный кукурузы
- 1 лимон
- 2-3 зубчика чеснока
- зелень кинзы, петрушки и укропа
- соль, перец
Рецепт приготовления:
- Сварите овощной бульон. Вскипятите воду, добавьте очищенные и нарезанные овощи. Посолите и варите на медленном огне около 30-40 минут. Снимите с плиты, дайте остыть до комнатной температуры и процедите. Верните на огонь и доведите бульон до кипения.
- Картофель почистите, нарежьте кубиками и положите в кипящий овощной бульон. Варите 10-15 минут.
- Морковь натрите на терке, лук мелко порежьте. Обжарьте на 1 ст.л. растительного масла. Добавьте к картофелю вместе с половиной сладкого зеленого перца (целым куском).
- Рыбные консервы разомните вилкой и влейте к ним сок лимона, добавьте в суп вместе с консервированной кукурузой. Посолите и поперчите.
- Зелень и чеснок мелко порубите, добавьте в суп, накройте кастрюлю крышкой и выключите плиту. Дайте настояться около 30 минут.
Овощной суп-пюре из свеклы
Простой рецепт овощного супа из свеклы с чесноком и пряностями
Ингредиенты:
- 5 средних свекл
- 2 ч. л. оливкового масла
- 1 1/2 чашки лука-порея
- 2 лука-шалот
- 3 дольки чеснока
- 3 чашки воды
- 1/4 ч. л. кориандра
- 1/4 ч. л. шалфея
- 1/2 ч. л. соли
Для крема из кешью:
- 1/2 чашки орехов кешью
- 2/3 чашки воды
Рецепт приготовления:
- Разогреть духовку до 200 С.
- Положить свеклу на противень и запечь до готовности.
- В кастрюле разогреть масло, добавить лук-порей и шалот. Жарить, постоянно помешивая. Добавить чеснок.
- Добавить воду и свеклу, довести до кипения. Слегка остудить и пюрировать блендером. Вернуть суп обратно в кастрюлю и добавить специи и соль. Поставить на медленный огонь и довести до кипения.
- Подавать с кремом из кешью. Его нужно сделать в кухонном комбайне: смешать воду и орехи до очень гладкой массы.
Щи с грибами от Даши Малаховой
Солить блюда с соленьями лучше под конец, когда основные продукты будут почти готовы. Однако очень важно не прозевать момент, так как полностью сваренные овощи не впитают соль.
Ингредиенты:
- 1 л воды
- горсть сушеных белых грибов, хорошо промытых и вымоченных в воде
- 1 кг квашеной капусты
- 3 средних картофелины, почистить и нарезать
- маленькая баночка маринованных шампиньонов
- маленькая баночка маринованных лисичек
- 1/2 корня сельдерея, почистить и нарезать
- маленькая репка, нарезать
- 1 морковка, почистить, нарезать или натереть на крупную терку
- 1 луковица, почистить и нарезать
- растительное масло
- зелень
- лавровый лист
- соль, перец горошком
Рецепт приготовления:
- Вскипятить воду и бросить в нее сушеные грибы. Пока грибы варятся, в квашеную капусту, добавить масло и поставить тушиться в духовку.
- В кипящую воду добавить картофель, корень сельдерея и репку.
- Лук и морковь обжарить на масле. Добавить в щи вместе с тушеной капустой. Посолить и поперчить. Заправить лавровым листом и зеленью.
- В конце приготовления добавить маринованные грибы.
Минестроне с овощами, фасолью и макаронами
Минестроне – итальянский суп из сезонных местных овощей. Иногда в него добавляют рис или макароны. Набор овощей для минестроне по желанию можно усовершенствовать (например, добавить картофель, цветную капусту или перец).
Ингредиенты:
- 150 г фасоли
- 1 морковь
- 2 стебля сельдерея
- 100-150 г шпината
- 2 помидора
- 100 г мелких макаронов
- черный молотый перец
- соль
- мускатный орех
- 1 л воды или овощного бульона
- 5 г сахара
- 3 ст.л. растительного масла
Рецепт приготовления:
- Фасоль отварить до готовности.
- Морковь и сельдерей нарезать крупными кубиками и обжарить в чугунке или толстостенной кастрюле в разогретом растительном масле 5 минут.
- В фасоль добавить воду, пассерованные овощи, довести до кипения и варить 10 минут.
- Приправить специями и сахаром, добавить нарезанный шпинат и помидоры. Затем добавить макароны и варить до готовности 5-7 минут.
- Подавайте минестроне со свежей чиабаттой. Суп перед подачей можно посыпать тертым сыром.
Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить постные макароны с томатным соусом и маслинами. Мы также делились рецептом тушеной фасоли с помидорами черри.
Смотрите видео, как выбрать замороженные овощи для постных блюд:
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