Великий пост 2019: ТОП-5 рецептов постной сладкой выпечки

Готовим сладкие пироги без масла, молока и яиц

Постный яблочный пирог Фото: freepik.com

Великий пост 2019 начался 11 марта и продлится до 27 апреля. Испечь вкусный постный пирог вовсе не сложно: достаточно приготовить постное тесто и добавить в него такую же начинку.

Постный банановый кекс

Банановый кекс Фото: Pixabay

Ингредиенты:

Бананы – 3 шт.

Апельсин – 1 шт.

Пшеничная мука – 80 г

Кукурузная мука – 40 г

Манная крупа – 40 г

Овсяные хлопья – 70 г

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Ванильный сахар – 1 ч.л.

Сода – 0,5 ч.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Мускатный орех (тертый) – 1 щепотка

Черный шоколад – 100 г

Жидкий мед – 80 г

Растительное масло – 40 мл

Тростниковый сахар – 1 ст.л.

Рецепт приготовления:

Соедините в емкости пшеничную и кукурузную муку, манную крупу, овсяные хлопья, соду, ванильный сахар, разрыхлитель, мускатный орех, цедру апельсина, мед, растительное масло, апельсиновый сок. Хорошо перемешайте. Добавьте измельченный шоколад, пюре из двух бананов и перемешайте до однородной массы. Застелите форму для выпекания пергаментной бумагой, вылейте тесто. Сверху выложите ломтики банана и посыпьте тростниковым сахаром. Выпекайте кекс в духовке при 180 C 30-35 минут.

Постный манник с вишней

Постный манник Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Манная крупа – 1 стакан

Вода – 3/4 стакана

Сахар – 1 стакан

Немного муки

Вишня замороженная без косточек – 300 г

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Корица – 1 ч.л.

Сахарная пудра

Рецепт приготовления:

Смешать манку, сахар и воду. Оставить на полчаса, чтобы крупа набухла. Через 30 минут добавить в тесто разрыхлитель и корицу. Затем всыпать немного муки, чтобы получилось тесто консистенции густой сметаны. Выложить его в форму с антипригарным покрытием. При необходимости форму можно слегка смазать растительным маслом. Сверху равномерно распределить вишню (ягоды следует предварительно разморозить и слить лишний сок). Выпекать манник 30-35 минут при температуре 180 градусов. Готовый пирог посыпать просеянной сахарной пудрой.

Постный пирог с фруктами и орехами

Пирог с фруктами и изюмом Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

1 большое яблоко

по горсти изюма, кураги и грецких орехов

1/2 стакана сахара

1/2 стакана растительного масла

1 ч.л. соды

1 ст.л. яблочного уксуса

8 ст.л. муки

1 стакан яблочного компота или сока

1/2 ч.л. молотой корицы

тертая цедра одного лимона

Рецепт приготовления:

Яблоко помыть, очистить и нарезать кубиками. Сухофрукты залить теплой водой на 15 минут, затем промыть и обсушить. Курагу нарезать. Грецкие орехи по желанию поджарить, затем крупно порубить. Смешать в миске все жидкие компоненты, добавить фрукты, орехи, цедру и сахар. Добавить в смесь муку, соду и корицу. Перемешать. Вылить тесто в подготовленную форму. Выпекать в разогретой до 180 С духовке до золотистого цвета. Готовность проверить зубочисткой. Остудить пирог и разрезать его на порционные куски.

Постный грушевый пирог

Грушевый пирог с медом Фото: Pinterest

Ингредиенты:

1 стакан сахарного песка

1 стакан воды

2 ст.л. меда

пакетик разрыхлителя

щепотка корицы

1/4 стакана измельченных орехов

0,5 стакана растительного масла

1,5 стакана муки

7 груш

Рецепт приготовления:

В сотейник всыпать сахар, влить воду и растительное масло. Прогреть до полного растворения сахара. Добавить мед. Снять с огня, добавить соду, корицу, орехи и муку. Тесто должно получиться как густая сметана. Груши порезать на средние кусочки и выложить в форму для запекания. Залить груши тестом и выпекать в разогретой духовке около часа при температуре 200-220 С (ориентируйтесь по своей духовке). Перед подачей пирог остудить и посыпать просеянной сахарной пудрой.

Постный яблочный пирог от Марты Стюарт

Яблочный пирог Фото: Pixabay

Ингредиенты:

Для теста:

3 стакана муки

2 чайные ложки крупной соли

2 столовые ложки сахара

1/2 стакана растительного масла

1/2 стакана воды

Для начинки:

3 столовые ложки муки, плюс еще немного для присыпки

6 яблок разных сортов (около 1.5 кг), очищенных и нарезанных ломтиками

2 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока

1/4 стакана сахара, плюс для посыпки

1 чайная ложка корицы

1/8 чайной ложки крупной соли

Рецепт приготовления:

Перемешайте муку, соль и сахар. Сделайте лунку в центре, добавьте масло и воду. Замесите тесто и разделите его на две части. Накройте пленкой и раскатайте каждую часть в круг диаметром 33 см. Дайте тесту постоять 30 минут. Выложите один пласт теста в форму для выпечки диаметром 23 см, сформируйте бортики. В большой миске смешайте яблоки, лимонный сок, сахар, корицу, соль и муку. Выложите начинку на тесто, смазажьте края водой. Накройте вторым пластом теста. Подверните и защипайте края. Сделайте вилкой несколько отверстий для выхода пара. Смажьте водой и присыпьте сахаром, желательно коричневым. Отправьте пирог в разогретую до 200 С духовку и запекайте, пока он не подрумянится, около 20 минут. Уменьшите температуру до 175 градусов и выпекайте еще около часа. Достаньте пирог из духовки и полностью его остудите. Разрезать его можно не раньше, чем через 3-4 часа после выпечки.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить постный пирог с вареньем и орехами. Кроме этого, "Сегодня" делились рецептом постного шоколадного печенья.

Смотрите видео, как приготовить постные булочки с изюмом:

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