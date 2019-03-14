Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Великий пост 2019: ТОП-5 рецептов постной сладкой выпечки

Готовим сладкие пироги без масла, молока и яиц

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:20
Постный яблочный пирог
Постный яблочный пирог
Фото: freepik.com

Великий пост 2019 начался 11 марта и продлится до 27 апреля. Испечь вкусный постный пирог вовсе не сложно: достаточно приготовить постное тесто и добавить в него такую же начинку.

Постный банановый кекс

Банановый кекс
Банановый кекс
Фото: Pixabay

Ингредиенты:

  • Бананы – 3 шт.
  • Апельсин – 1 шт.
  • Пшеничная мука – 80 г
  • Кукурузная мука – 40 г
  • Манная крупа – 40 г
  • Овсяные хлопья – 70 г
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Ванильный сахар – 1 ч.л.
  • Сода – 0,5 ч.л.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Мускатный орех (тертый) – 1 щепотка
  • Черный шоколад – 100 г
  • Жидкий мед – 80 г
  • Растительное масло – 40 мл
  • Тростниковый сахар – 1 ст.л.

Рецепт приготовления:

  1. Соедините в емкости пшеничную и кукурузную муку, манную крупу, овсяные хлопья, соду, ванильный сахар, разрыхлитель, мускатный орех, цедру апельсина, мед, растительное масло, апельсиновый сок. Хорошо перемешайте.
  2. Добавьте измельченный шоколад, пюре из двух бананов и перемешайте до однородной массы.
  3. Застелите форму для выпекания пергаментной бумагой, вылейте тесто. Сверху выложите ломтики банана и посыпьте тростниковым сахаром.
  4. Выпекайте кекс в духовке при 180 C 30-35 минут.

Постный манник с вишней

Постный манник
Постный манник
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Манная крупа – 1 стакан
  • Вода – 3/4 стакана
  • Сахар – 1 стакан
  • Немного муки
  • Вишня замороженная без косточек – 300 г
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Корица – 1 ч.л.
  • Сахарная пудра

Рецепт приготовления:

  1. Смешать манку, сахар и воду. Оставить на полчаса, чтобы крупа набухла.
  2. Через 30 минут добавить в тесто разрыхлитель и корицу.
  3. Затем всыпать немного муки, чтобы получилось тесто консистенции густой сметаны.
  4. Выложить его в форму с антипригарным покрытием. При необходимости форму можно слегка смазать растительным маслом.
  5. Сверху равномерно распределить вишню (ягоды следует предварительно разморозить и слить лишний сок). 
  6. Выпекать манник 30-35 минут при температуре 180 градусов.
  7. Готовый пирог посыпать просеянной сахарной пудрой.

Постный пирог с фруктами и орехами

Пирог с фруктами и изюмом
Пирог с фруктами и изюмом
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 1 большое яблоко
  • по горсти изюма, кураги и грецких орехов
  • 1/2 стакана сахара
  • 1/2 стакана растительного масла
  • 1 ч.л. соды
  • 1 ст.л. яблочного уксуса
  • 8 ст.л. муки
  • 1 стакан яблочного компота или сока
  • 1/2 ч.л. молотой корицы
  • тертая цедра одного лимона

Рецепт приготовления:

  1. Яблоко помыть, очистить и нарезать кубиками.
  2. Сухофрукты залить теплой водой на 15 минут, затем промыть и обсушить. Курагу нарезать.
  3. Грецкие орехи по желанию поджарить, затем крупно порубить.
  4. Смешать в миске все жидкие компоненты, добавить фрукты, орехи, цедру и сахар. 
  5. Добавить в смесь муку, соду и корицу. Перемешать.
  6. Вылить тесто в подготовленную форму. Выпекать в разогретой до 180 С духовке до золотистого цвета. Готовность проверить зубочисткой.
  7. Остудить пирог и разрезать его на порционные куски.

Постный грушевый пирог

Грушевый пирог с медом
Грушевый пирог с медом
Фото: Pinterest

Ингредиенты:

  • 1 стакан сахарного песка
  • 1 стакан воды
  • 2 ст.л. меда
  • пакетик разрыхлителя
  • щепотка корицы
  • 1/4 стакана измельченных орехов
  • 0,5 стакана растительного масла
  • 1,5 стакана муки
  • 7 груш

Рецепт приготовления:

  1. В сотейник всыпать сахар, влить воду и растительное масло. Прогреть до полного растворения сахара. Добавить мед.
  2. Снять с огня, добавить соду, корицу, орехи и муку. Тесто должно получиться как густая сметана.
  3. Груши порезать на средние кусочки и выложить в форму для запекания.
  4. Залить груши тестом и выпекать в разогретой духовке около часа при температуре 200-220 С (ориентируйтесь по своей духовке).
  5. Перед подачей пирог остудить и посыпать просеянной сахарной пудрой.

Постный яблочный пирог от Марты Стюарт

Яблочный пирог
Яблочный пирог
Фото: Pixabay

Ингредиенты:

Для теста:

  • 3 стакана муки
  • 2 чайные ложки крупной соли
  • 2 столовые ложки сахара
  • 1/2 стакана растительного масла
  • 1/2 стакана воды

Для начинки:

  • 3 столовые ложки муки, плюс еще немного для присыпки
  • 6 яблок разных сортов (около 1.5 кг), очищенных и нарезанных ломтиками
  • 2 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока
  • 1/4 стакана сахара, плюс для посыпки
  • 1 чайная ложка корицы
  • 1/8 чайной ложки крупной соли

Рецепт приготовления:

  1. Перемешайте муку, соль и сахар. Сделайте лунку в центре, добавьте масло и воду. Замесите тесто и разделите его на две части. Накройте пленкой и раскатайте каждую часть в круг диаметром 33 см. Дайте тесту постоять 30 минут.
  2. Выложите один пласт теста в форму для выпечки диаметром 23 см, сформируйте бортики.
  3. В большой миске смешайте яблоки, лимонный сок, сахар, корицу, соль и муку. Выложите начинку на тесто, смазажьте края водой. Накройте вторым пластом теста. Подверните и защипайте края. Сделайте вилкой несколько отверстий для выхода пара. Смажьте водой и присыпьте сахаром, желательно коричневым.
  4. Отправьте пирог в разогретую до 200 С духовку и запекайте, пока он не подрумянится, около 20 минут. Уменьшите температуру до 175 градусов и выпекайте еще около часа.
  5. Достаньте пирог из духовки и полностью его остудите. Разрезать его можно не раньше, чем через 3-4 часа после выпечки.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить постный пирог с вареньем и орехами. Кроме этого, "Сегодня" делились рецептом постного шоколадного печенья.

Смотрите видео, как приготовить постные булочки с изюмом:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Великий пост 2019: ТОП-5 постных рецептов на день Великий пост 2019: меню постной диеты на неделю Великий пост 2019: рецепт томатного супа с морепродуктами Великий пост 2019: рецепт шоколадного пудинга с бананами
яблоки пирог выпечка кекс великий пост
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Maruv назвала фаворита на Евровидении и объявила гастроли по РФ
Maruv назвала фаворита на Евровидении и объявила гастроли по РФ
Советские продукты, которые безвозвратно исчезли
Советские продукты, которые безвозвратно исчезли
​Похитители энергии: 8 причин вашей усталости
​Похитители энергии: 8 причин вашей усталости
До тюрьмы его ставили в один ряд с Магомаевым и Кобзоном
До тюрьмы его ставили в один ряд с Магомаевым и Кобзоном

Популярные статьи

Сегодня, 11:42Fun

14 марта: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать в этот день

Вчера, 10:54Стиль

В потертых джинсах и роскошных нарядах: Ани Лорак поделилась фотосессией с дочкой

Вчера, 08:25Техно

Мощные смартфоны Xiaomi страдают от "позорного" брака

Вчера, 07:35Fun

В центре украинского города вместо рекламы включилось порно

12 мартаШоу-бизнес

"Евровидение 2019": MARUV будет поддерживать Сергея Лазарева

12 мартаFun

Иностранка после инсульта внезапно заговорила "по-русски"

12 мартаFun

На видео показали самого лучшего в мире пса

12 мартаПсихология

Гороскоп на сегодня: у Козерогов напряженный день, а у Близнецов наступает время перемен

12 мартаСтиль

Вся семья в сборе: Меган Маркл и Кейт Миддлтон поразили нарядами в церкви

12 мартаFood

Великий пост 2019: ТОП-5 рецептов блюд для обеда

12 мартаWellness

Как перейти на здоровое питание весной: советы известного диетолога

12 мартаТехно

Xiaomi добавила смартфонам секретную функцию

12 мартаFun

Мужчина выиграл в лотерею 216 миллионов: что с ним стало через 14 лет

11 мартаШоу-бизнес

Регина Тодоренко в купальнике показала фигуру после родов

11 мартаТехно

Xiaomi готовит жесткие ограничения владельцам смартфонов

11 мартаFun

Крыса украла бриллианты из ювелирного магазина, но владелец этому рад

Новости партнеров

Лидия Таран поразила великолепной растяжкой (фото)
Лидия Таран поразила великолепной растяжкой (фото)
MONATIK опубликовал редкое фото со своими сыновьями
MONATIK опубликовал редкое фото со своими сыновьями
"Что она с собой сделала?": постаревшая Лорак напугала сеть
10 признаков безвкусно одетой женщины
10 признаков безвкусно одетой женщины
Судьи ''Голосу країни-9'' серьезно поссорились в прямом эфире
Судьи ''Голосу країни-9'' серьезно поссорились в прямом эфире
Beef Bourguignon: проста французська страва з м'яса
Beef Bourguignon: проста французська страва з м'яса
Девушка дня. Обворожительная серфингистка Лаура Крэйн
Девушка дня. Обворожительная серфингистка Лаура Крэйн
6 признаков того, что у вас опасный дефицит белка в организме
6 признаков того, что у вас опасный дефицит белка в организме