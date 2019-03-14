Великий пост 2019: ТОП-5 рецептов постной сладкой выпечки
Готовим сладкие пироги без масла, молока и яиц
Великий пост 2019 начался 11 марта и продлится до 27 апреля. Испечь вкусный постный пирог вовсе не сложно: достаточно приготовить постное тесто и добавить в него такую же начинку.
Постный банановый кекс
Ингредиенты:
- Бананы – 3 шт.
- Апельсин – 1 шт.
- Пшеничная мука – 80 г
- Кукурузная мука – 40 г
- Манная крупа – 40 г
- Овсяные хлопья – 70 г
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Ванильный сахар – 1 ч.л.
- Сода – 0,5 ч.л.
- Соль – 0,5 ч.л.
- Мускатный орех (тертый) – 1 щепотка
- Черный шоколад – 100 г
- Жидкий мед – 80 г
- Растительное масло – 40 мл
- Тростниковый сахар – 1 ст.л.
Рецепт приготовления:
- Соедините в емкости пшеничную и кукурузную муку, манную крупу, овсяные хлопья, соду, ванильный сахар, разрыхлитель, мускатный орех, цедру апельсина, мед, растительное масло, апельсиновый сок. Хорошо перемешайте.
- Добавьте измельченный шоколад, пюре из двух бананов и перемешайте до однородной массы.
- Застелите форму для выпекания пергаментной бумагой, вылейте тесто. Сверху выложите ломтики банана и посыпьте тростниковым сахаром.
- Выпекайте кекс в духовке при 180 C 30-35 минут.
Постный манник с вишней
Ингредиенты:
- Манная крупа – 1 стакан
- Вода – 3/4 стакана
- Сахар – 1 стакан
- Немного муки
- Вишня замороженная без косточек – 300 г
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Корица – 1 ч.л.
- Сахарная пудра
Рецепт приготовления:
- Смешать манку, сахар и воду. Оставить на полчаса, чтобы крупа набухла.
- Через 30 минут добавить в тесто разрыхлитель и корицу.
- Затем всыпать немного муки, чтобы получилось тесто консистенции густой сметаны.
- Выложить его в форму с антипригарным покрытием. При необходимости форму можно слегка смазать растительным маслом.
- Сверху равномерно распределить вишню (ягоды следует предварительно разморозить и слить лишний сок).
- Выпекать манник 30-35 минут при температуре 180 градусов.
- Готовый пирог посыпать просеянной сахарной пудрой.
Постный пирог с фруктами и орехами
Ингредиенты:
- 1 большое яблоко
- по горсти изюма, кураги и грецких орехов
- 1/2 стакана сахара
- 1/2 стакана растительного масла
- 1 ч.л. соды
- 1 ст.л. яблочного уксуса
- 8 ст.л. муки
- 1 стакан яблочного компота или сока
- 1/2 ч.л. молотой корицы
- тертая цедра одного лимона
Рецепт приготовления:
- Яблоко помыть, очистить и нарезать кубиками.
- Сухофрукты залить теплой водой на 15 минут, затем промыть и обсушить. Курагу нарезать.
- Грецкие орехи по желанию поджарить, затем крупно порубить.
- Смешать в миске все жидкие компоненты, добавить фрукты, орехи, цедру и сахар.
- Добавить в смесь муку, соду и корицу. Перемешать.
- Вылить тесто в подготовленную форму. Выпекать в разогретой до 180 С духовке до золотистого цвета. Готовность проверить зубочисткой.
- Остудить пирог и разрезать его на порционные куски.
Постный грушевый пирог
Ингредиенты:
- 1 стакан сахарного песка
- 1 стакан воды
- 2 ст.л. меда
- пакетик разрыхлителя
- щепотка корицы
- 1/4 стакана измельченных орехов
- 0,5 стакана растительного масла
- 1,5 стакана муки
- 7 груш
Рецепт приготовления:
- В сотейник всыпать сахар, влить воду и растительное масло. Прогреть до полного растворения сахара. Добавить мед.
- Снять с огня, добавить соду, корицу, орехи и муку. Тесто должно получиться как густая сметана.
- Груши порезать на средние кусочки и выложить в форму для запекания.
- Залить груши тестом и выпекать в разогретой духовке около часа при температуре 200-220 С (ориентируйтесь по своей духовке).
- Перед подачей пирог остудить и посыпать просеянной сахарной пудрой.
Постный яблочный пирог от Марты Стюарт
Ингредиенты:
Для теста:
- 3 стакана муки
- 2 чайные ложки крупной соли
- 2 столовые ложки сахара
- 1/2 стакана растительного масла
- 1/2 стакана воды
Для начинки:
- 3 столовые ложки муки, плюс еще немного для присыпки
- 6 яблок разных сортов (около 1.5 кг), очищенных и нарезанных ломтиками
- 2 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока
- 1/4 стакана сахара, плюс для посыпки
- 1 чайная ложка корицы
- 1/8 чайной ложки крупной соли
Рецепт приготовления:
- Перемешайте муку, соль и сахар. Сделайте лунку в центре, добавьте масло и воду. Замесите тесто и разделите его на две части. Накройте пленкой и раскатайте каждую часть в круг диаметром 33 см. Дайте тесту постоять 30 минут.
- Выложите один пласт теста в форму для выпечки диаметром 23 см, сформируйте бортики.
- В большой миске смешайте яблоки, лимонный сок, сахар, корицу, соль и муку. Выложите начинку на тесто, смазажьте края водой. Накройте вторым пластом теста. Подверните и защипайте края. Сделайте вилкой несколько отверстий для выхода пара. Смажьте водой и присыпьте сахаром, желательно коричневым.
- Отправьте пирог в разогретую до 200 С духовку и запекайте, пока он не подрумянится, около 20 минут. Уменьшите температуру до 175 градусов и выпекайте еще около часа.
- Достаньте пирог из духовки и полностью его остудите. Разрезать его можно не раньше, чем через 3-4 часа после выпечки.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить постный пирог с вареньем и орехами. Кроме этого, "Сегодня" делились рецептом постного шоколадного печенья.
Смотрите видео, как приготовить постные булочки с изюмом:
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