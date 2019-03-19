Великий пост 2019: три рецепта постных оладий
Чтобы оладьи получились пышными, все продукты для теста должны иметь одинаковую температуру
Великий пост 2019 продлится с 11 марта по 27 апреля. Во время поста верующие исключают из рациона все продукты животного происхождения – мясо, молоко и яйца. Что же в таком случае приготовить на завтрак?
Мы предлагаем освоить рецепты вкусных оладий без яиц, кефира и молока. Их можно можно подавать просто так, а можно дополнить свежими ягодами, фруктами, джемом или соевым йогуртом.
Постные овсяные оладьи
Ингредиенты:
- 1/2 стакана овсяных хлопьев
- 1 стакан кипятка
- 1 ч.л. моментальных сухих дрожжей
- 1 ч.л. сахара
- 30 мл теплой воды
- 1/2 стакана муки
- 2 ст.л. овсяной муки (можно заменить пшеничной)
- 3 ст.л. сахара
- 1 ст.л. растительного масла
Рецепт приготовления:
- Овсяные хлопья залить кипятком, оставить на 15 минут.
- Дрожжи с сахаром развести в теплой воде. Оставить на 15 минут до образования пены.
- Соединить все ингредиенты в миске, перемешать.
- Выпекать оладьи на сковороде с обеих сторон до золотистого цвета. Подавать теплыми.
Постные оладьи на минеральной воде
Ингредиенты:
- Мука – 1.5 стакана (225 г)
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Сода – 0.5 ч.л.
- Сахар – 1-2 ст.л.
- Минеральная вода – 1.5 стакана (375 мл)
- Растительное масло – 1 ст.л.
- Ванильный сахар – 0.5 ч.л.
Рецепт приготовления:
- Смешать в миске муку, разрыхлитель, соду, сахар и ваниль. Сделать в центре лунку, влить воду и растительное масло. Перемешать.
- Разогреть блинную сковороду, слегка смазанную маслом. Выложить тесто для оладий ложкой. Когда на его поверхности появятся пузырьки, перевернуть и обжарить оладьи с другой стороны.
- Повторить с оставшимся тестом.
- Подавать постные оладьи теплыми вместе с сахарной пудрой, вареньем, медом или арахисовым маслом.
Постные банановые оладьи
Ингредиенты:
- 170 г муки
- 225 мл несладкого кокосового молока
- 1 спелый банан
- 2 ст.л. сахара
- 1 ч.л. разрыхлителя
- щепотка корицы
- щепотка соли
Рецепт приготовления:
- Смешать просеянную муку с солью, сахаром, корицей и разрыхлителем.
- В чашу блендера отправить очищенный и нарезанный банан. Добавить мучную смесь и влить кокосовое молоко. Перемешать до однородности.
- В сковороде разогреть растительное масло. Выкладывая ложкой тесто, пожарить оладьи с двух сторон.
- Подавать оладьи со свежими фруктами, вареньем или медом.
Напомним, ранее мы делились рецептами вкусных постных завтраков на любой вкус. "Сегодня" также писали, как приготовить хлебный пудинг с изюмом и бананами.
Смотрите видео, как приготовить самый полезный завтрак:
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