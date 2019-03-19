Великий пост 2019: три рецепта постных оладий

Чтобы оладьи получились пышными, все продукты для теста должны иметь одинаковую температуру

Постные оладьи с бананами Фото: Pixabay

Великий пост 2019 продлится с 11 марта по 27 апреля. Во время поста верующие исключают из рациона все продукты животного происхождения – мясо, молоко и яйца. Что же в таком случае приготовить на завтрак?

Мы предлагаем освоить рецепты вкусных оладий без яиц, кефира и молока. Их можно можно подавать просто так, а можно дополнить свежими ягодами, фруктами, джемом или соевым йогуртом.

Постные овсяные оладьи

Овсяные оладьи с фруктами Фото: freepik.com

Ингредиенты:

1/2 стакана овсяных хлопьев

1 стакан кипятка

1 ч.л. моментальных сухих дрожжей

1 ч.л. сахара

30 мл теплой воды

1/2 стакана муки

2 ст.л. овсяной муки (можно заменить пшеничной)

3 ст.л. сахара

1 ст.л. растительного масла

Рецепт приготовления:

Овсяные хлопья залить кипятком, оставить на 15 минут. Дрожжи с сахаром развести в теплой воде. Оставить на 15 минут до образования пены. Соединить все ингредиенты в миске, перемешать. Выпекать оладьи на сковороде с обеих сторон до золотистого цвета. Подавать теплыми.

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Постные оладьи на минеральной воде

Оладьи на минералке Фото: Pixabay

Ингредиенты:

Мука – 1.5 стакана (225 г)

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Сода – 0.5 ч.л.

Сахар – 1-2 ст.л.

Минеральная вода – 1.5 стакана (375 мл)

Растительное масло – 1 ст.л.

Ванильный сахар – 0.5 ч.л.

Рецепт приготовления:

Смешать в миске муку, разрыхлитель, соду, сахар и ваниль. Сделать в центре лунку, влить воду и растительное масло. Перемешать. Разогреть блинную сковороду, слегка смазанную маслом. Выложить тесто для оладий ложкой. Когда на его поверхности появятся пузырьки, перевернуть и обжарить оладьи с другой стороны. Повторить с оставшимся тестом. Подавать постные оладьи теплыми вместе с сахарной пудрой, вареньем, медом или арахисовым маслом.

Постные банановые оладьи

Банановые оладьи Фото: freepik.com

Ингредиенты:

170 г муки

225 мл несладкого кокосового молока

1 спелый банан

2 ст.л. сахара

1 ч.л. разрыхлителя

щепотка корицы

щепотка соли

Рецепт приготовления:

Смешать просеянную муку с солью, сахаром, корицей и разрыхлителем. В чашу блендера отправить очищенный и нарезанный банан. Добавить мучную смесь и влить кокосовое молоко. Перемешать до однородности. В сковороде разогреть растительное масло. Выкладывая ложкой тесто, пожарить оладьи с двух сторон. Подавать оладьи со свежими фруктами, вареньем или медом.

Напомним, ранее мы делились рецептами вкусных постных завтраков на любой вкус. "Сегодня" также писали, как приготовить хлебный пудинг с изюмом и бананами.

Смотрите видео, как приготовить самый полезный завтрак:

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