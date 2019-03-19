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Великий пост 2019: три рецепта постных оладий

Чтобы оладьи получились пышными, все продукты для теста должны иметь одинаковую температуру

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:29
Постные оладьи с бананами
Постные оладьи с бананами
Фото: Pixabay

Великий пост 2019 продлится с 11 марта по 27 апреля. Во время поста верующие исключают из рациона все продукты животного происхождения – мясо, молоко и яйца. Что же в таком случае приготовить на завтрак?

Мы предлагаем освоить рецепты вкусных оладий без яиц, кефира и молока. Их можно можно подавать просто так, а можно дополнить свежими ягодами, фруктами, джемом или соевым йогуртом. 

Постные овсяные оладьи

Овсяные оладьи с фруктами
Овсяные оладьи с фруктами
Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • 1/2 стакана овсяных хлопьев
  • 1 стакан кипятка
  • 1 ч.л. моментальных сухих дрожжей
  • 1 ч.л. сахара
  • 30 мл теплой воды
  • 1/2 стакана муки
  • 2 ст.л. овсяной муки (можно заменить пшеничной) 
  • 3 ст.л. сахара
  • 1 ст.л. растительного масла

Рецепт приготовления:

  1. Овсяные хлопья залить кипятком, оставить на 15 минут.
  2. Дрожжи с сахаром развести в теплой воде. Оставить на 15 минут до образования пены.
  3. Соединить все ингредиенты в миске, перемешать.
  4. Выпекать оладьи на сковороде с обеих сторон до золотистого цвета. Подавать теплыми.

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Постные оладьи на минеральной воде

Оладьи на минералке
Оладьи на минералке
Фото: Pixabay

Ингредиенты:

  • Мука – 1.5 стакана (225 г)
  • Разрыхлитель – 1 ч.л. 
  • Сода – 0.5 ч.л.
  • Сахар – 1-2 ст.л.
  • Минеральная вода – 1.5 стакана (375 мл) 
  • Растительное масло – 1 ст.л. 
  • Ванильный сахар – 0.5 ч.л.

Рецепт приготовления:

  1. Смешать в миске муку, разрыхлитель, соду, сахар и ваниль. Сделать в центре лунку, влить воду и растительное масло. Перемешать.
  2. Разогреть блинную сковороду, слегка смазанную маслом. Выложить тесто для оладий ложкой. Когда на его поверхности появятся пузырьки, перевернуть и обжарить оладьи с другой стороны.
  3. Повторить с оставшимся тестом.
  4. Подавать постные оладьи теплыми вместе с сахарной пудрой, вареньем, медом или арахисовым маслом.

Постные банановые оладьи 

Банановые оладьи
Банановые оладьи
Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • 170 г муки
  • 225 мл несладкого кокосового молока 
  • 1 спелый банан 
  • 2 ст.л. сахара
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • щепотка корицы
  • щепотка соли

Рецепт приготовления:

  1. Смешать просеянную муку с солью, сахаром, корицей и разрыхлителем.
  2. В чашу блендера отправить очищенный и нарезанный банан. Добавить мучную смесь и влить кокосовое молоко. Перемешать до однородности.
  3. В сковороде разогреть растительное масло. Выкладывая ложкой тесто, пожарить оладьи с двух сторон.
  4. Подавать оладьи со свежими фруктами, вареньем или медом.

Напомним, ранее мы делились рецептами вкусных постных завтраков на любой вкус. "Сегодня" также писали, как приготовить хлебный пудинг с изюмом и бананами.

Смотрите видео, как приготовить самый полезный завтрак:

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Источник: Сегодня
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