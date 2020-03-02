Великий пост 2020: меню по дням на неделю

Во время поста запрещены мясо, яйца и молочные продукты

Не знаете, когда начинается Великий пост 2020? В этом году он будет длиться со 2 марта по 18 апреля. Пасха наступит в ночь на 19 апреля – с этого момента пост заканчивается и разрешается любая еда.

Читайте также: Как сделать постные тефтели из гречки в томатном соусе

Основная пища в Великий пост – овощи, фрукты и каши. Ничего мясного и молочного. Упор делается на морковь, лук, капусту, свеклу, бобовые, яблоки, апельсины, сухофрукты, орехи, гречку, рис, пшено, овсянку и картофель. Мы предлагаем вам идеи постных блюд на неделю.

Постное меню на понедельник

Тыквенный суп Фото: freepik.com

Завтрак: Овсяная каша на воде с орехами, семечками и ягодами.

Обед:Тыквенный суп-пюре с сухариками.

Ужин: Постные картофельные зразы с грибами.

Смотрите видео, как сделать постный плов из гречки:

Постное меню на вторник

Салат из цветной капусты и нута Фото: Depositphotos

Завтрак: Блины на воде с вареньем, арахисовым маслом или медом.

Блины на воде с вареньем, арахисовым маслом или медом. Обед: Теплый салат из цветной капусты и нута от Юлии Высоцкой.

Теплый салат из цветной капусты и нута от Юлии Высоцкой. Ужин: Постные гречневые тефтели в томатном соусе.

Постное меню на среду

Хумус с авокадо и нутом Фото: Depositphotos

Завтрак: Хумус с авокадо, пита или хлебцы.

Хумус с авокадо, пита или хлебцы. Обед: Лапша с овощами и тофу.

Лапша с овощами и тофу. Ужин: Картофельный салат с маринованными грибами.

Постное меню на четверг

Винегрет со свеклой Фото: Depositphotos

Завтрак: Постные банановые оладьи из овсяной муки.

Постные банановые оладьи из овсяной муки. Обед: Постный плов из булгура.

Постный плов из булгура. Ужин: Винегрет с квашеной капустой.

Постное меню на пятницу

Запеченные яблоки в духовке с корицей Фото: Depositphotos

Завтрак: Запеченные яблоки с орехами, сухофруктами и медом.

Запеченные яблоки с орехами, сухофруктами и медом. Обед: Постный рассольник с грибами и перловкой.

Постный рассольник с грибами и перловкой. Ужин:Постное овощное рагу.

Постное меню на субботу

Зеленый смузи: фото Фото: freepik.com

Завтрак: Смузи на воде или растительном молоке.

Смузи на воде или растительном молоке. Обед: Рис на сковороде с замороженными овощами.

Рис на сковороде с замороженными овощами. Ужин: Постный салат из моркови с апельсинами и кукурузой.

Постное меню на воскресенье

Салат из тофу с морковью Фото: Depositphotos

Завтрак: Паштет из фасоли с хлебцами, питой или крекерами.

Паштет из фасоли с хлебцами, питой или крекерами. Обед: Постный салат из тофу в азиатском стиле.

Постный салат из тофу в азиатском стиле. Ужин: Спагетти в томатном соусе с оливками и каперсами.

Напомним, ранее мы делились рецептами необычных постных завтраков.

Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться