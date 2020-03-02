Великий пост 2020: меню по дням на неделю
Во время поста запрещены мясо, яйца и молочные продукты
Не знаете, когда начинается Великий пост 2020? В этом году он будет длиться со 2 марта по 18 апреля. Пасха наступит в ночь на 19 апреля – с этого момента пост заканчивается и разрешается любая еда.
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Основная пища в Великий пост – овощи, фрукты и каши. Ничего мясного и молочного. Упор делается на морковь, лук, капусту, свеклу, бобовые, яблоки, апельсины, сухофрукты, орехи, гречку, рис, пшено, овсянку и картофель. Мы предлагаем вам идеи постных блюд на неделю.
Завтрак: Овсяная каша на воде с орехами, семечками и ягодами.
Обед:Тыквенный суп-пюре с сухариками.
Ужин: Постные картофельные зразы с грибами.
Смотрите видео, как сделать постный плов из гречки:
- Завтрак: Блины на воде с вареньем, арахисовым маслом или медом.
- Обед:Теплый салат из цветной капусты и нута от Юлии Высоцкой.
- Ужин: Постные гречневые тефтели в томатном соусе.
- Завтрак: Хумус с авокадо, пита или хлебцы.
- Обед:Лапша с овощами и тофу.
- Ужин: Картофельный салат с маринованными грибами.
- Завтрак: Постные банановые оладьи из овсяной муки.
- Обед:Постный плов из булгура.
- Ужин: Винегрет с квашеной капустой.
- Завтрак: Запеченные яблоки с орехами, сухофруктами и медом.
- Обед: Постный рассольник с грибами и перловкой.
- Ужин:Постное овощное рагу.
- Завтрак: Смузи на воде или растительном молоке.
- Обед: Рис на сковороде с замороженными овощами.
- Ужин: Постный салат из моркови с апельсинами и кукурузой.
- Завтрак: Паштет из фасоли с хлебцами, питой или крекерами.
- Обед:Постный салат из тофу в азиатском стиле.
- Ужин: Спагетти в томатном соусе с оливками и каперсами.
Напомним, ранее мы делились рецептами необычных постных завтраков.
Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты
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