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Великий пост 2020: меню по дням на неделю

Во время поста запрещены мясо, яйца и молочные продукты

Ирина Павлина
Сегодня, 08:57

Не знаете, когда начинается Великий пост 2020? В этом году он будет длиться со 2 марта по 18 апреля. Пасха наступит в ночь на 19 апреля – с этого момента пост заканчивается и разрешается любая еда.

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Основная пища в Великий пост – овощи, фрукты и каши. Ничего мясного и молочного. Упор делается на морковь, лук, капусту, свеклу, бобовые, яблоки, апельсины, сухофрукты, орехи, гречку, рис, пшено, овсянку и картофель. Мы предлагаем вам идеи постных блюд на неделю.

Постное меню на понедельник

Тыквенный суп
Тыквенный суп
Фото: freepik.com

Завтрак: Овсяная каша на воде с орехами, семечками и ягодами.

Обед:Тыквенный суп-пюре с сухариками.

Ужин: Постные картофельные зразы с грибами.

Смотрите видео, как сделать постный плов из гречки:

Постное меню на вторник

Салат из цветной капусты и нута
Салат из цветной капусты и нута
Фото: Depositphotos

Постное меню на среду

Хумус с авокадо и нутом
Хумус с авокадо и нутом
Фото: Depositphotos

  • Завтрак: Хумус с авокадо, пита или хлебцы.
  • Обед:Лапша с овощами и тофу.
  • Ужин: Картофельный салат с маринованными грибами.

Постное меню на четверг

Винегрет со свеклой
Винегрет со свеклой
Фото: Depositphotos

Постное меню на пятницу

Запеченные яблоки в духовке с корицей
Запеченные яблоки в духовке с корицей
Фото: Depositphotos

  • Завтрак: Запеченные яблоки с орехами, сухофруктами и медом.
  • Обед: Постный рассольник с грибами и перловкой.
  • Ужин:Постное овощное рагу.

Постное меню на субботу

Зеленый смузи: фото
Зеленый смузи: фото
Фото: freepik.com

Постное меню на воскресенье

Салат из тофу с морковью
Салат из тофу с морковью
Фото: Depositphotos

Напомним, ранее мы делились рецептами необычных постных завтраков.

Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты

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Источник: Сегодня
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