Великий пост: ТОП самых лучших заменителей мяса

Главное условие любого поста — полный отказ от скоромного: мяса, молочных продуктов, яиц. А ведь именно они основной источник белка — строительного элемента наших клеток. Без него они не "ремонтируются", из-за чего человек может чувствовать большую слабость и может даже заболеть. Поэтому, постясь, очень важно следить за тем, чтобы ежедневно в вашем рационе было достаточно белковой пищи.

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Но это не проблема: многие постные продукты содержат белка даже больше, чем мясо! Например, если в 100 г говядины белка всего 19 г, то в сое его аж 52 г. Богатые белковые источники — орехи и семечки. Но сколько этого добра нужно съесть в день, чтобы получить суточную норму белка?

"Минимальная потребность в белке — 1 г на 1 кг нормальной массы тела", — рассказывает диетолог Светлана Фус.

То есть, если вы весите 100 кг, вам не нужно съедать 100 г белка в день. Нужно высчитать свой идеальный вес. Для этого можно воспользоваться расчетом по индексу Соловьева (в нем учитывается тип телосложения человека). Согласно ему, нужно свой рост умножить на определенный индекс. Например, если вы женщина-астеник, то умножаете рост на 0,325 (165 х 0,325 = 53,625). Для такой женщины минимальное количество белка в сутки будет равняться 54 г. Берете за основу эту цифру, смотрите, сколько белка в каких постных продуктах есть, и составляете свое меню на день.

Так, чтобы получить 54 г белка, нужно съесть всего 100 г арахиса, пару ломтиков пшеничного хлеба и 200 г гречневой каши. Тогда организм не будет испытывать белкового дефицита.