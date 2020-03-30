Весеннее ризотто с горошком и скумбрией: пошаговый рецепт от Григория Германа

Готовим вкусное блюдо итальянской кухни

Настоящее итальянское ризотто можно приготовить только из определенных сортов риса. Лучше всего подойдут арборио, карнароли и виалоне нано. Они придают блюду необходимую текстуру и не развариваются, впитывая большое количество влаги.

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Мы предлагаем сделать вкусное весеннее ризотто по рецепту ведущего "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Григория Германа. Он готовит его с зеленым горошком, копченой скумбрией и сыром. Видео с пошаговым рецептом смотрите ниже.

Ризотто с горошком

Ризотто с горошком и скумбрией Фото: Скриншот из видео

Время приготовления:

40 минут

Калорийность:

120 ккал на 100 г

Ингредиенты:

300 г риса

2 луковицы

60 г белого вина

1 копченая скумбрия

250 мл молока

180 г зеленого горошка

400 мл куриного бульона

50 г твердого сыра

20 г сливочного масла

200 мл сливок

Соль

Зелень

Способ приготовления:

Засыпать зеленый горошек на три минуты в кипяток. Разделать скумбрию, разделить ее на кусочки и залить молоком. Добавить к горошку сливочное масло и сливки, затем размять все в пюре. Посолить и поперчить. Разогреть сковороду с маслом, добавить мелко нарезанный лук. Обжарить до прозрачности. Всыпать промытый сырой рис и влить вино, дать выпариться. Затем порциями вливать бульон, все время помешивая. Снять с огня и добавить кусочек сливочного масла. Добавить гороховое пюре и тертый сыр, приправить по вкусу.

Как подавать ризотто

Выложить ризотто в глубокую тарелку. Достать скумбрию из молока, посыпать блюдо. Украсить готовое ризотто базиликом.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить ризотто с лисичками. "Сегодня" также делились рецептом ризотто от Гордона Рамзи.

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