Весеннее ризотто с горошком и скумбрией: пошаговый рецепт от Григория Германа
Готовим вкусное блюдо итальянской кухни
Настоящее итальянское ризотто можно приготовить только из определенных сортов риса. Лучше всего подойдут арборио, карнароли и виалоне нано. Они придают блюду необходимую текстуру и не развариваются, впитывая большое количество влаги.
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Мы предлагаем сделать вкусное весеннее ризотто по рецепту ведущего "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Григория Германа. Он готовит его с зеленым горошком, копченой скумбрией и сыром. Видео с пошаговым рецептом смотрите ниже.
Ризотто с горошком
Время приготовления:
- 40 минут
Калорийность:
- 120 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 300 г риса
- 2 луковицы
- 60 г белого вина
- 1 копченая скумбрия
- 250 мл молока
- 180 г зеленого горошка
- 400 мл куриного бульона
- 50 г твердого сыра
- 20 г сливочного масла
- 200 мл сливок
- Соль
- Зелень
Способ приготовления:
- Засыпать зеленый горошек на три минуты в кипяток.
- Разделать скумбрию, разделить ее на кусочки и залить молоком.
- Добавить к горошку сливочное масло и сливки, затем размять все в пюре. Посолить и поперчить.
- Разогреть сковороду с маслом, добавить мелко нарезанный лук. Обжарить до прозрачности.
- Всыпать промытый сырой рис и влить вино, дать выпариться.
- Затем порциями вливать бульон, все время помешивая.
- Снять с огня и добавить кусочек сливочного масла.
- Добавить гороховое пюре и тертый сыр, приправить по вкусу.
Как подавать ризотто
Выложить ризотто в глубокую тарелку. Достать скумбрию из молока, посыпать блюдо. Украсить готовое ризотто базиликом.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить ризотто с лисичками. "Сегодня" также делились рецептом ризотто от Гордона Рамзи.
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