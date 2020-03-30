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Весеннее ризотто с горошком и скумбрией: пошаговый рецепт от Григория Германа

Готовим вкусное блюдо итальянской кухни

Ирина Павлина
Сегодня, 14:15

Настоящее итальянское ризотто можно приготовить только из определенных сортов риса. Лучше всего подойдут арборио, карнароли и виалоне нано. Они придают блюду необходимую текстуру и не развариваются, впитывая большое количество влаги.

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Мы предлагаем сделать вкусное весеннее ризотто по рецепту ведущего "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Григория Германа. Он готовит его с зеленым горошком, копченой скумбрией и сыром. Видео с пошаговым рецептом смотрите ниже.

Ризотто с горошком

Ризотто с горошком и скумбрией
Ризотто с горошком и скумбрией
Фото: Скриншот из видео

Время приготовления:

  • 40 минут

Калорийность:

  • 120 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 300 г риса
  • 2 луковицы
  • 60 г белого вина
  • 1 копченая скумбрия
  • 250 мл молока
  • 180 г зеленого горошка
  • 400 мл куриного бульона
  • 50 г твердого сыра
  • 20 г сливочного масла
  • 200 мл сливок
  • Соль
  • Зелень

Способ приготовления:

  1. Засыпать зеленый горошек на три минуты в кипяток.
  2. Разделать скумбрию, разделить ее на кусочки и залить молоком.
  3. Добавить к горошку сливочное масло и сливки, затем размять все в пюре. Посолить и поперчить.
  4. Разогреть сковороду с маслом, добавить мелко нарезанный лук. Обжарить до прозрачности.
  5. Всыпать промытый сырой рис и влить вино, дать выпариться.
  6. Затем порциями вливать бульон, все время помешивая.
  7. Снять с огня и добавить кусочек сливочного масла.
  8. Добавить гороховое пюре и тертый сыр, приправить по вкусу.

Как подавать ризотто

Выложить ризотто в глубокую тарелку. Достать скумбрию из молока, посыпать блюдо. Украсить готовое ризотто базиликом.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить ризотто с лисичками. "Сегодня" также делились рецептом ризотто от Гордона Рамзи.

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Источник: Сегодня
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