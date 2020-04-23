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Весенние салаты из черемши: три простых рецепта

Вкусные салаты из черемши

Ирина Павлина
Сегодня, 18:36

Из черемши делают салаты, супы, начинки для пирогов. Эта весенняя зелень имеет характерный чесночный аромат.

Ее добавляют в соусы к рыбе и мясу (особенно к дичи), в тесто для выпечки, ее листья хороши для приготовления голубцов. Черемшу можно заготовить и впрок: замариновать, заквасить или высушить.

Салат с черемшой и яйцом

Салат из черемши с яйцом
Салат из черемши с яйцом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • 1 большой пучок черемши
  • 2 отварных яйца
  • 1 крупный свежий огурец
  • 1 большой пучок зеленого лука
  • Соль, перец
  • По 2 ст.л. сметаны и майонеза

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Способ приготовления:

  1. Черемшу хорошо помыть и нарезать тонкими полосками.
  2. Огурцы (их можно предварительно почистить) и вареные яйца нарезать кубиками.
  3. Зеленый лук мелко порубить.
  4. Подготовленные ингредиенты соединить в салатнице, посолить и поперчить. Заправить смесью майонеза и сметаны.

Смотрите видео, как приготовить салат в пекинской капусте:

Салат из черемши с курицей и помидорами

Салат с черемшой, курицей и помидорами
Салат с черемшой, курицей и помидорами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 100 г куриного филе
  • 1 пучок черемши
  • 1 пучок укропа
  • 5 помидоров черри
  • 2 ст. л. майонеза
  • 1/4 шт. лимона
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Куриное филе заранее отварить, помидоры вымыть, зелень вымыть и обсушить.
  2. В миску нашинковать зелень, нарезать мелкими ломтиками помидоры и куриное филе.
  3. Перемешать и немного посолить. Заправить майонезом.

Салат с черемшой, редиской и творогом

Салат из черемши с редиской
Салат из черемши с редиской
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 1 пучок черемши
  • 7 редисок
  • 1 огурец
  • 1 болгарский перец
  • 4 ст.л. зерненого творога
  • 3 ст.л. растительного или оливкового масла
  • 1 ст.л. лимонного сока
  • Соль и молотый черный перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. Листья черемши нарезать крупно, стебли измельчить.
  2. Редис, огурец и болгарский перец нарезать кубиками или произвольно.
  3. Для приготовления заправки смешать масло с лимонным соком, солью и перцем. Полить овощи заправкой, перемешать и выложить на блюдо.
  4. Сверху выложить творог и полить оставшейся заправкой.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить картофельный суп с черемшой. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как приготовить пасту с соусом из черемши.

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Источник: Сегодня
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