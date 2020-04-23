Весенние салаты из черемши: три простых рецепта
Вкусные салаты из черемши
Из черемши делают салаты, супы, начинки для пирогов. Эта весенняя зелень имеет характерный чесночный аромат.
Ее добавляют в соусы к рыбе и мясу (особенно к дичи), в тесто для выпечки, ее листья хороши для приготовления голубцов. Черемшу можно заготовить и впрок: замариновать, заквасить или высушить.
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- 1 большой пучок черемши
- 2 отварных яйца
- 1 крупный свежий огурец
- 1 большой пучок зеленого лука
- Соль, перец
- По 2 ст.л. сметаны и майонеза
Читайте также:Как сварить весенний крем-суп из черемши
Способ приготовления:
- Черемшу хорошо помыть и нарезать тонкими полосками.
- Огурцы (их можно предварительно почистить) и вареные яйца нарезать кубиками.
- Зеленый лук мелко порубить.
- Подготовленные ингредиенты соединить в салатнице, посолить и поперчить. Заправить смесью майонеза и сметаны.
Смотрите видео, как приготовить салат в пекинской капусте:
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 100 г куриного филе
- 1 пучок черемши
- 1 пучок укропа
- 5 помидоров черри
- 2 ст. л. майонеза
- 1/4 шт. лимона
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Куриное филе заранее отварить, помидоры вымыть, зелень вымыть и обсушить.
- В миску нашинковать зелень, нарезать мелкими ломтиками помидоры и куриное филе.
- Перемешать и немного посолить. Заправить майонезом.
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 1 пучок черемши
- 7 редисок
- 1 огурец
- 1 болгарский перец
- 4 ст.л. зерненого творога
- 3 ст.л. растительного или оливкового масла
- 1 ст.л. лимонного сока
- Соль и молотый черный перец по вкусу
Способ приготовления:
- Листья черемши нарезать крупно, стебли измельчить.
- Редис, огурец и болгарский перец нарезать кубиками или произвольно.
- Для приготовления заправки смешать масло с лимонным соком, солью и перцем. Полить овощи заправкой, перемешать и выложить на блюдо.
- Сверху выложить творог и полить оставшейся заправкой.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить картофельный суп с черемшой. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как приготовить пасту с соусом из черемши.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписаться
Еще несколько материалов по теме:Что приготовить из шпината: ТОП-5 весенних рецептов Консервация редиски: три рецепта вкусных домашних заготовок Как приготовить спаржу: ТОП-5 рецептов вкусных весенних блюд Салат с ананасами и куриной грудкой: три простых рецепта
Источник: Сегодня