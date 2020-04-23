Весенние салаты из черемши: три простых рецепта

Вкусные салаты из черемши

Из черемши делают салаты, супы, начинки для пирогов. Эта весенняя зелень имеет характерный чесночный аромат.

Ее добавляют в соусы к рыбе и мясу (особенно к дичи), в тесто для выпечки, ее листья хороши для приготовления голубцов. Черемшу можно заготовить и впрок: замариновать, заквасить или высушить.

Салат с черемшой и яйцом

Салат из черемши с яйцом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

1 большой пучок черемши

2 отварных яйца

1 крупный свежий огурец

1 большой пучок зеленого лука

Соль, перец

По 2 ст.л. сметаны и майонеза

Способ приготовления:

Черемшу хорошо помыть и нарезать тонкими полосками. Огурцы (их можно предварительно почистить) и вареные яйца нарезать кубиками. Зеленый лук мелко порубить. Подготовленные ингредиенты соединить в салатнице, посолить и поперчить. Заправить смесью майонеза и сметаны.

Смотрите видео, как приготовить салат в пекинской капусте:

Салат из черемши с курицей и помидорами

Салат с черемшой, курицей и помидорами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

100 г куриного филе

1 пучок черемши

1 пучок укропа

5 помидоров черри

2 ст. л. майонеза

1/4 шт. лимона

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Куриное филе заранее отварить, помидоры вымыть, зелень вымыть и обсушить. В миску нашинковать зелень, нарезать мелкими ломтиками помидоры и куриное филе. Перемешать и немного посолить. Заправить майонезом.

Салат с черемшой, редиской и творогом

Салат из черемши с редиской Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

1 пучок черемши

7 редисок

1 огурец

1 болгарский перец

4 ст.л. зерненого творога

3 ст.л. растительного или оливкового масла

1 ст.л. лимонного сока

Соль и молотый черный перец по вкусу

Способ приготовления:

Листья черемши нарезать крупно, стебли измельчить. Редис, огурец и болгарский перец нарезать кубиками или произвольно. Для приготовления заправки смешать масло с лимонным соком, солью и перцем. Полить овощи заправкой, перемешать и выложить на блюдо. Сверху выложить творог и полить оставшейся заправкой.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить картофельный суп с черемшой. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как приготовить пасту с соусом из черемши.

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