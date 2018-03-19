Весенние салаты из рукколы: три вкусные идеи

Сегодня, 11:53

Лучшие салаты из рукколы

Салат из рукколы Фото: freepik.com
Салат из рукколы Фото: freepik.com

Самый нежный вкус – у молодой рукколы: она имеет более выраженный ореховый оттенок. Кулинары утверждают, что эта зелень не терпит "тяжести", то есть насыщенных, жирных заправок, – тогда она теряет свой уникальный вкус. Например, ее не добавляют в майонезные салаты и не подвергают длительной тепловой обработке. Идеальные заправки для рукколы – оливковое масло, сок лимона, горчично-медовые соусы.

Тех, кто худеет, обрадует факт низкой калорийности рукколы: в 100 граммах – всего 25 калорий.

Салат из груши и рукколы

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Фото: pixabay.com

Сыр дор блю хорошо подчеркивает островатый вкус листьев рукколы, а груша добавляет салату сочности.

Ингредиенты:

  • 1 большой пучкок рукколы
  • 1 спелая груша с плотной мякотью
  • 100 г сыра дор блю или любого другого сыра с голубой плесенью
  • оливковое масло
  • светлый бальзамический уксус
  • соль, перец

Рецепт приготовления:

1. Рукколу замочить на полчаса в холодной воде, помыть и обсушить.

2. Грушу почистить и нарезать кубиками или тонкими ломтиками.

3. Выложить на тарелку зелень, сверху разложить кусочки груши и сыра дор блю.

4. Посыпать салат солью и перцем, сбрызнуть оливковым маслом и бальзамическим уксусом.

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Салат из рукколы, томатов черри и пармезана

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Фото: pixabay.com

Легкий и вкусный зеленый салат с помидорами и сыром.

Ингредиенты:

  • половина большого пучка рукколы
  • 3-4 листа салата айсберг или другого листового салата
  • горсть помидоров черри
  • 100 г пармезана
  • оливковое масло
  • бальзамический уксус
  • соль, перец

Рецепт приготовления:

1. Листья айсберга и рукколы помыть и порвать руками.

2. Помидоры разрезать на четвертинки.

3. Пармезан нарезать тонкой стружкой с помощью овощечистки.

4. Выложить на тарелку зелень, томаты и сыр.

5. Смешать оливковое масло, бальзамический уксус, соль и перец. Полить этой заправкой салат.

Салат из рукколы и инжира

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Фото: Pinterest

Такой салат – по-весеннему яркий и сочный, а кроме того, его легко можно адаптировать к постному меню, заменив сыр орешками – кедровыми или кешью.

Ингредиенты:

  • 1/4 небольшого кочана радиккьо
  • 1/4 среднего пучка рукколы
  • 4 шт. сушеного инжира
  • 100 г пармезана

Для заправки:

  • 1 ч.л. меда
  • 1 ч.л. белого винного уксуса
  • 3 ст.л. оливкового масла
  • соль, перец

Рецепт приготовления:

1. Инжир замочить в теплой воде на 15 минут.

2. Салатные листья помыть и порвать руками.

3. Пармезан нарезать тонкими кусочками, а инжир – сегментами.

4. Выложить на блюдо салатные листья, а на них – ломтики сыра и кусочки инжира.

5. Смешать все ингредиенты для заправки и полить салат.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом форели в сливочном соусе со спаржей. Мы также писали, как приготовить мясной рулет с болгарским перцем и сыром.

Смотрите видео, как приготовить диетическую куриную грудку:
зелень, салат, рецепт, инжир, руккола
Источник:

"Сегодня"

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