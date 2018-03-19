Весенние салаты из рукколы: три вкусные идеи
Лучшие салаты из рукколы
Самый нежный вкус – у молодой рукколы: она имеет более выраженный ореховый оттенок. Кулинары утверждают, что эта зелень не терпит "тяжести", то есть насыщенных, жирных заправок, – тогда она теряет свой уникальный вкус. Например, ее не добавляют в майонезные салаты и не подвергают длительной тепловой обработке. Идеальные заправки для рукколы – оливковое масло, сок лимона, горчично-медовые соусы.
Тех, кто худеет, обрадует факт низкой калорийности рукколы: в 100 граммах – всего 25 калорий.
Салат из груши и рукколы
Фото: pixabay.com
Сыр дор блю хорошо подчеркивает островатый вкус листьев рукколы, а груша добавляет салату сочности.
Ингредиенты:
- 1 большой пучкок рукколы
- 1 спелая груша с плотной мякотью
- 100 г сыра дор блю или любого другого сыра с голубой плесенью
- оливковое масло
- светлый бальзамический уксус
- соль, перец
Рецепт приготовления:
1. Рукколу замочить на полчаса в холодной воде, помыть и обсушить.
2. Грушу почистить и нарезать кубиками или тонкими ломтиками.
3. Выложить на тарелку зелень, сверху разложить кусочки груши и сыра дор блю.
4. Посыпать салат солью и перцем, сбрызнуть оливковым маслом и бальзамическим уксусом.
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Салат из рукколы, томатов черри и пармезана
Фото: pixabay.com
Легкий и вкусный зеленый салат с помидорами и сыром.
Ингредиенты:
- половина большого пучка рукколы
- 3-4 листа салата айсберг или другого листового салата
- горсть помидоров черри
- 100 г пармезана
- оливковое масло
- бальзамический уксус
- соль, перец
Рецепт приготовления:
1. Листья айсберга и рукколы помыть и порвать руками.
2. Помидоры разрезать на четвертинки.
3. Пармезан нарезать тонкой стружкой с помощью овощечистки.
4. Выложить на тарелку зелень, томаты и сыр.
5. Смешать оливковое масло, бальзамический уксус, соль и перец. Полить этой заправкой салат.
Салат из рукколы и инжира
Фото: Pinterest
Такой салат – по-весеннему яркий и сочный, а кроме того, его легко можно адаптировать к постному меню, заменив сыр орешками – кедровыми или кешью.
Ингредиенты:
- 1/4 небольшого кочана радиккьо
- 1/4 среднего пучка рукколы
- 4 шт. сушеного инжира
- 100 г пармезана
Для заправки:
- 1 ч.л. меда
- 1 ч.л. белого винного уксуса
- 3 ст.л. оливкового масла
- соль, перец
Рецепт приготовления:
1. Инжир замочить в теплой воде на 15 минут.
2. Салатные листья помыть и порвать руками.
3. Пармезан нарезать тонкими кусочками, а инжир – сегментами.
4. Выложить на блюдо салатные листья, а на них – ломтики сыра и кусочки инжира.
5. Смешать все ингредиенты для заправки и полить салат.
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